Los empresarios más ricos del mundo que perdieron miles de millones, pero aún son dueños de increíbles fortunas

Con la volatilidad de los activos financieros y los cambios en las tecnologías, ningún patrimonio está a salvo.

En este momento, y con gran diferencia sobre el resto, Elon Musk es el hombre más rico del mundo y de la historia. Imagen: Patrick Pleul/Pool Photo

En el mundo de las finanzas no hay nada escrito: la volatilidad de los mercados puede catapultar fortunas a niveles impensados o derrumbar miles de millones de dólares en cuestión de días. Incluso los hombres más ricos del planeta no están exentos de esto, en la que una mala decisión, un movimiento bursátil adverso puede provocar pérdidas gigantescas de patrimonio.

A pesar de estas caídas, muchos de estos magnates siguen acumulando fortunas extraordinarias que los mantienen en la cúspide de la riqueza mundial. La lista de los 10 hombres más ricos refleja un balance entre ganancias y pérdidas que habla de la enorme escala en que operan estas fortunas y de la fragilidad inherente de las finanzas globales.

Mark Zuckerberg Si bien es uno de los hombres más famosos del mundo, está en el puesto 10 entre los multimillonarios. Imagen: Facebook/Meta La lista de multimillonarios que perdieron fortunas Si bien perdieron cifras que para cualquier otra persona significarían una catástrofe, siguen manteniendo patrimonios que difícilmente se puedan igualar. Los más destacados son:

Elon Musk figura como el hombre más rico del mundo con una fortuna de 718.300 millones de dólares, aunque su patrimonio se redujo un 0,1%, lo que representa una pérdida de 451,8 millones de dólares.

Larry Page, cofundador de Google, también vio disminuir su riqueza: con un patrimonio de 272.300 millones de dólares perdió 2.400 millones (-0,9%).

Sergey Brin, otro cofundador de Google, registró una caída similar del 0,9%, equivalente a 2.200 millones de dólares sobre sus 251.200 millones.

Larry Ellison, fundador de Oracle, fue de los que más dinero perdió en términos absolutos, con una caída de 4.200 millones de dólares sobre un total de 238.300 millones.

Bernard Arnault & family, líder del grupo de lujo LVMH, redujo su fortuna en 3.300 millones de dólares desde sus 188.200 millones.

Warren Buffett, célebre inversor, también experimentó una ligera caída de 931,9 millones de dólares sobre 145.800 millones de patrimonio.

Amancio Ortega, fundador de Inditex, vio disminuir su riqueza en 1.200 millones de dólares desde un total de 143.500 millones. Si bien Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Jensen Huang reportaron variaciones positivas en sus fortunas —con incrementos de $1.400M, $1.800M y $3.400M respectivamente— siguen formando parte de un grupo en el que las pérdidas de varios pesos pesados del ranking resaltan la volatilidad financiera global.

La desigualdad de los millones La enorme concentración de riqueza en un puñado de individuos pone en evidencia una brecha económica que persiste a nivel global. Mientras que algunos multimillonarios pueden permitirse perder miles de millones sin poner en riesgo su estatus, miles de millones de personas enfrentan limitaciones económicas que distan mucho de esa realidad.

Bernard Arnault Es el empresario más rico de Europa. Imagen: Revista GQ Esta desigualdad no solo refleja disparidades en ingresos y patrimonio sino también en oportunidades y acceso a recursos. La acumulación de enormes fortunas en la cima de la pirámide contrasta con la vida de quienes conforman la mayor parte de la población mundial, subrayando desafíos estructurales que la economía global aún no logra resolver.

