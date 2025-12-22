La paritaria de neumáticos se complica más: el gremio lanzó otro paro y las empresas dicen que peligra la fabricación local

Este martes habrá una huelga general de 24 horas en la previa de Navidad. Las compañías sostienen que si compensan la inflación su negocio no se sostiene.

La negociación paritaria del neumático no logra avanzar. Las empresas alertan sobre una industria en crisis.

A casi un año del inicio de la negociación paritaria 2025 sin haber alcanzado un acuerdo, el conflicto salarial en la industria del neumático volvió a escalar con fuerza y puso en primer plano una advertencia que atraviesa a las tres principales fabricantes del país: FATE , Bridgestone y Pirelli coinciden en señalar que la continuidad de la producción local está en riesgo si no se recompone el delicado equilibrio entre salarios, costos y competitividad.

En ese marco, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocó a un paro nacional de 24 horas para este martes 23 de diciembre , en plena antesala de la Navidad , con manifestaciones frente a las plantas industriales, profundizando un escenario de alta tensión que ya lleva doce meses .

La medida de fuerza comenzará a las 14 horas del martes y se extenderá hasta las 14 del miércoles 24 , según informó el gremio, que también anunció concentraciones desde las 13 horas en las puertas de las fábricas de Fate y Bridgestone .

La decisión fue tomada tras la última audiencia realizada el viernes 19 de diciembre ante la Secretaría de Trabajo , donde, pese a la intervención de las máximas autoridades del área y a extensas conversaciones bilaterales y tripartitas, no se logró destrabar la negociación.

Sin haber logrado un acuerdo, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el viernes 26, plazo que según el gremio resulta “evidentemente muy prolongado” frente a la urgencia que impone la pérdida del poder adquisitivo y la cercanía de las fiestas de fin de año.

El contraste entre las propuestas salariales que las empresas realizaron por separado es uno de los elementos que explican la complejidad del conflicto. Tanto los montos involucrados como la modalidad de no hacer una oferta unificada, fueron rechazados por el Sindicato.

De todos modos, las empresas parten de un diagnóstico en común, que fue planteado en bloque en las audiencias: “Ratificamos que los niveles de inventario de cubiertas en el mercado local y la diversidad de nuevos competidores; sumado a la imposibilidad de abordar mercados de exportación debido a la pérdida de competitividad de nuestras fábricas vienen generando un deterioro profundo de las variables que hacen a la viabilidad del negocio, circunstancia que amenaza el futuro de la actividad y de la fabricación a nivel local”.

Deflación, costos y competitividad

Desde el sector empresarial, una fuente consultada por Ámbito señaló: “Con la intransigencia que tiene el sindicato es imposible lograr un acuerdo. El gremio pretende no perder contra la inflación, pero eso es muy complejo de lograr. Hay que tener en cuenta que los precios al público, desde enero 2024 hasta la actualidad bajaron en pesos. Si yo recompongo el salario por la inflación, el negocio es inviable”.

“Por la sostenibilidad del negocio, yo no podría recuperar ese ajuste en el mercado, con lo cual es imposible que yo equilibre los costos si no mejora la competitividad. Encima el sindicato tampoco está dispuesto a discutir competitividad, en mejorar el convenio en todo lo relativo a competitividad. Hace casi un año que estamos así. Y no va a cambiar hasta que el sindicato no se digne a sentarse a negociar seriamente”, añadió.

Respecto de las denuncias de que las empresas prefieren importar antes que fabricar localmente, aseguró: “El Sindicato cree que estamos importando más, la realidad es que estamos importando lo mismo que hace un año. Y tampoco es cierto que estamos dejando de producir, ya que los niveles de producción se han mantenido durante el año, y hasta hemos crecido un poco. El porcentaje de lo que vendemos de importado no llega al 20%”.

Bridgestone y Pirelli, aunque con matices, formalizaron esquemas de aumentos escalonados para 2025, argumentando que se trata de un “máximo esfuerzo” en un escenario económico altamente desafiante. FATE, en cambio, plantea una situación de gravedad mayor y advierte que acompañar cualquiera de esas propuestas podría comprometer seriamente la sustentabilidad de su planta y la continuidad del proyecto productivo.

En su exposición ante la autoridad laboral, la representación empresarial de Bridgestone ratificó que el negocio del neumático atraviesa un deterioro profundo.

“Realizando un máximo esfuerzo, en el marco de la delicada situación que continúa atravesando la actividad, presentamos una nueva propuesta de incremento salarial, orientada a sostener el equilibrio entre la continuidad del empleo y las posibilidades reales del negocio en una coyuntura económica que sigue siendo altamente desafiante”, señaló.

Las cifras de la propuesta salarial de las empresas

El esquema presentado por la firma originaria de Japón Bridgestone contempla incrementos remunerativos a lo largo de todo 2025, calculados de manera acumulativa.

A partir del 1° de marzo de ese año, la compañía propone un aumento del 3,3 por ciento sobre las remuneraciones vigentes al 31 de diciembre de 2024. Desde el 1° de junio, se sumaría un 6,7 por ciento adicional sobre los haberes ya ajustados, seguido por un 4 por ciento desde el 1° de septiembre y un 8 por ciento desde el 1° de diciembre.

El resultado acumulado de ese esquema alcanza el 23,8 por ciento anual, cifra que Bridgestone presentó como el límite de su capacidad en el actual contexto y que se aplicaría al personal en actividad al momento de la firma del eventual acuerdo.

Pirelli, por su parte, formuló una propuesta con una arquitectura similar, aunque con un cierre más bajo. La empresa también apeló al argumento del “esfuerzo extremo” para justificar su oferta, subrayando la delicada situación que atraviesa la actividad.

El esquema propuesto por la multinacional italiana arranca igualmente con un 3,3 por ciento desde marzo de 2025 y un 6,7 por ciento acumulativo desde junio. Sin embargo, a partir de septiembre el incremento sería del 4 por ciento y desde diciembre del 4 por ciento adicional, lo que arroja un aumento total del 19,2 por ciento en el año.

La situación de FATE

La posición de FATE, propiedad del grupo argentino Madanes, es la que genera mayor preocupación en el sector, tanto por la ausencia de una propuesta salarial como por la crudeza de su diagnóstico.

La empresa sostuvo ante la Secretaría de Trabajo que atraviesa una situación “muy delicada” en términos económicos y productivos, que se viene arrastrando desde hace tiempo pero que se profundizó de manera ostensible en los últimos meses.

En su planteo, describió un escenario que combina múltiples factores negativos: la inviabilidad económica de exportar, el alza de los costos internos influida por la inflación, el incremento de los precios de producción medidos en dólares, la caída sostenida de la demanda de sus productos y la creciente importación de neumáticos desde China en condiciones que considera desleales.

Según FATE, este conjunto de variables genera “una imposibilidad objetiva” de acompañar las propuestas salariales presentadas en la negociación.

La empresa advirtió que acceder a esos aumentos “comprometería aún más la sustentabilidad” de la planta y “pondría en serio riesgo” la continuidad de las actividades productivas, con un impacto directo sobre la comunidad laboral.

En ese sentido, remarcó que la discusión salarial “no puede desligarse de la viabilidad económica del negocio en un contexto recesivo que afecta a la industria en general”.

El clima de confrontación se profundizó con el cruce de acusaciones entre la empresa y el sindicato. FATE denunció que las acciones de fuerza impulsadas por el gremio constituyen maniobras de intimidación que generan un clima de alta tensión y conflictividad en el establecimiento, agravando una situación económica ya crítica.

Desde la óptica empresarial, esa conducta no solo dificulta el diálogo sino que “amenaza directamente la continuidad” del proyecto productivo.

El SUTNA, en cambio, sostiene que la empresa aplica un congelamiento salarial que afecta a los trabajadores desde hace casi un año y que la falta de una propuesta concreta por parte de la compañía resulta inaceptable. Además denunció acciones de intimidación y represalias sobre el personal.

“Las mismas patronales importan los neumáticos que antes producían o mudan sus inversiones a otro tipo producción con escasa mano de obra, como hace Fate colocando las ganancias anteriores en la producción de energía y especulación financiera”, planteó el gremio.

Expectativas sobre la reforma laboral

El cruce de opiniones en la industria del neumático se inscribe en un contexto macroeconómico adverso que atraviesa a buena parte de la industria argentina. La caída del consumo interno, la apertura importadora, la presión de los costos dolarizados y la dificultad para exportar conforman un escenario que tensiona las negociaciones salariales en muchos sectores.

En ese marco, la advertencia empresarial sobre la posible discontinuidad de la fabricación local aparece así como un mensaje dirigido tanto al gremio como al Estado, en busca de un marco que permita recomponer la ecuación económica del sector.

En ese sentido, la propuesta de reforma laboral que impulsa el Gobierno asoma como un elemento que divide aguas. El gremio anticipó su rechazo y se sumó a la movilización convocada la semana pasada por la CGT.

En tanto, desde las empresas admiten que la aplicación de un sistema de “salarios dinámicos” sería el gran alivio que necesitan para darle certidumbre a sus operaciones en el país. Consideran que ese esquema permitiría flexibilizar las negociaciones paritarias, desvincular el salario de la inflación y adaptar los ajustes a la capacidad real de cada compañía.