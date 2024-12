La venta de Loma Negra vuelve a estar abierta para todos los interesados en Argentina y Brasil

Ahora, con el inicio del procedimiento de Recuperación Judicial (RJ) el grupo CSN pierde la posición de privilegio para negociar la compra. Y se abre entonces la posibilidad de que otros interesados puedan volver a acercar sus propuestas, no ya por el total de acciones de InterCement sino por alguno de sus activos específicos.

La deuda millonaria de InterCement

InterCement es el accionista controlante indirecto de Loma Negra en Argentina y enfrenta problemas con el pago de su deuda corporativa.

El pasivo de esta empresa propiedad del grupo Camargo Correa equivale a unos u$s1.560 millones, según estimaciones publicadas en medios de ese país. La mitad de sus deudas se concentra en tres bancos brasileños: Bradesco, Itaú y Banco do Brasil.

Mientras buscaba desde septiembre pasado un acuerdo extrajudicial con sus acreedores, negociaba en paralelo la venta de sus acciones a CSN. Esa gestión se realizaba bajo un paraguas de exclusividad que vencía el 16 de este mes, luego de haber sido prorrogado en cuatro oportunidades.

Según fuentes del sector consultadas por Ámbito, la finalización del plazo de exclusividad no tiene que ver con falta de entendimiento entre las partes sino a una situación de incompatibilidad con el proceso de reestructuración de las deudas ante la justicia de Brasil.

En esa discusión para organizar los pagos no era posible sostener una burbuja de protección en favor de un determinado grupo. El proceso requiere que todos los activos estén disponibles para decidir su futuro en función de los compromisos que asuma InterCement ante la Justicia para resarcir a sus acreedores.

“Esta medida brindará estabilidad preservando su capacidad de generar valor para sus clientes, empleados, proveedores, socios y otros grupos de interés, y que permitirá concluir las negociaciones en tiempo y forma”, explicó InterCement en la comunicación que envió a la CNV de Argentina y a la Bolsa de San Pablo, Brasil.

InterCement informó además que “mantiene y reafirma su confianza en su solidez operativa, y tiene la certeza de que la Recuperación Judicial asistirá en la construcción de una solución definitiva para el restablecimiento de su equilibrio económico y financiero, permitiendo así el mantenimiento de su buen desempeño operacional”.

Con la aprobación del plan de Recuperación Judicial, InterCement tendrá seis meses para renegociar su deuda y aprobar un plan de reestructuración financiera.

Loma Negra es la joya más codiciada en las negociaciones

En este marco, Loma Negra es un activo que genera mucha atracción entre los diferentes inversores. Su venta por separado de otras propiedades del grupo es una posibilidad que gana terreno en este nuevo contexto.

Por eso, en la comunicación a la CNV se aclaró también que “Loma Negra no es parte del RJ sino que solo participan ciertas sociedades extranjeras del Grupo, y por lo tanto, dicha presentación no afecta los derechos y obligaciones de Loma Negra como así tampoco sus operaciones, las cuales continuarán ejecutándose de forma habitual. Asimismo, no existen contratos con cláusulas que aceleren plazos de pago o generen incumplimientos de la Compañía”.

Según medios brasileños, voceros del área jurídica de InterCement explicaron que “el foco ya no está en vender la empresa como se hacía hasta ahora, sino que la compañía se centrará en la reestructuración financiera, negociando con sus acreedores y potencialmente vendiendo algunos activos".

Para eso InterCement tendrá que dividir sus activos en Unidades Aisladas de Producción (UAP) con 10 fábricas que tiene en Brasil, tres marcas de cemento (Cauê, Goiás y Zebu) y 21 centros de distribución.

Fuera de su país, el activo más apreciado en este momento es Loma Negra, que cuenta con potenciales compradores de Argentina y del exterior.

La lista de interesados, entre argentinos y brasileños

Entre los locales figura el empresario Marcelo Mindlin, propietario de la empresa Pampa Energía. Mindlin pretende integrar a Loma Negra a la cadena de producción de su constructora Sacde.

Entre los trabajos más conocidos de esta firma figuran la obra del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto Norte, en sociedad con el grupo Techint.

También se menciona el interés de alguna petrolera argentina de primer nivel entre los candidatos.

De todos modos, con el esquema que se abre a partir de la instancia judicial CSN no queda fuera de la lista de candidatos, aunque haya perdido la exclusividad para negociar.

Los analistas estiman que este procedimiento le abre la posibilidad de comprar activos por separado sin tener que hacerse cargo de las deudas acumuladas.

Esto también favorece a Votoratin, grupo que lidera el mercado cementero de Brasil con 35% de la torta. Otro competidor que asoma es Polimix, propietario de Mizu Cimentos, que mostró interés por InterCement al inicio del proceso.