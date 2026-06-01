Messi, Scaloni y la fórmula del éxito en una serie: las lecciones de liderazgo que hoy buscan copiar las empresas

El Método Scaloni expone cómo la Selección Argentina construyó confianza, propósito y capacidad adaptativa para alcanzar resultados extraordinarios. Especialistas en management observan ese modelo como una referencia para el mundo de los negocios.

Además de Scaloni, la producción incluye entrevistas exclusivas con Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Emiliano Martínez y otros protagonistas del ciclo más exitoso de la Selección Argentina

La historia de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022 ya forma parte de la memoria colectiva. Sin embargo, detrás de los títulos, los festejos y las imágenes que recorrieron el planeta existió un proceso mucho más profundo que el estrictamente deportivo.

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Ese recorrido vuelve a escena con El Método Scaloni , la serie estrenada en Flow que reconstruye desde adentro cómo Lionel Scaloni y su cuerpo técnico lograron transformar un grupo cuestionado y golpeado por años de frustraciones en uno de los equipos más exitosos y queridos de la historia reciente del país.

La propuesta va mucho más allá del fútbol, a pocos días del inicio del Mundial 2026 . El documental abre una discusión que hoy gana espacio en ámbitos corporativos, organizaciones y equipos de trabajo: qué elementos permitieron construir una cultura capaz de sostener resultados bajo presión extrema.

Para Fabián Jalife , fundador de Business Meets Culture (BMC Consultores), autor y director metodológico de la serie, una de las grandes enseñanzas del proceso tiene relación directa con la forma en que las organizaciones enfrentan sus propios desafíos.

“La verdadera revolución del Método Scaloni no fue solamente táctica. La camiseta dejó de representar miedo y presión para volver a representar orgullo, pertenencia y deseo”, dijo. La afirmación adquiere relevancia en un contexto donde muchas compañías enfrentan problemas vinculados con agotamiento, estrés, rotación de talento, pérdida de compromiso y dificultades para sostener niveles de productividad.

Según Jalife, la experiencia de la Selección ofrece referencias valiosas para comprender cómo se construyen culturas de alto rendimiento capaces de prosperar incluso en escenarios adversos.

La revolución que cambió el peso de la camiseta

Durante años, la Selección convivió con una presión asfixiante. Cada torneo parecía una nueva oportunidad para revivir frustraciones anteriores. Las derrotas en finales y la expectativa permanente de millones de argentinos generaban una carga emocional difícil de administrar.

El cuerpo técnico identificó rápidamente que el problema excedía lo futbolístico. La prioridad pasó por reconstruir la confianza, fortalecer los vínculos y crear un entorno donde los jugadores pudieran expresarse con libertad. La frase que atraviesa buena parte de la serie resume esa filosofía: “Si estamos bien, somos capaces”.

Detrás de esas palabras existe una mirada que también encuentra aplicación en las empresas. Jalife consideró que el rendimiento colectivo comienza mucho antes de la ejecución de una tarea. Empieza en el estado emocional de las personas, en la calidad de las relaciones y en la percepción de respaldo que existe dentro del equipo.

Serie Método Scaloni Poster El Método Scaloni El Método Scaloni reconstruye el camino que llevó a la Selección Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y se propone extraer aprendizajes aplicables al liderazgo y al mundo de los negocios BMC Consultores-Flow

Cuando predominan el miedo, la incertidumbre o la sensación de amenaza, las capacidades individuales suelen disminuir. Por el contrario, cuando aparecen confianza, pertenencia y seguridad psicológica, el talento encuentra mejores condiciones para desplegarse.

La experiencia de la Selección refleja con claridad ese principio.

Una de las frases más potentes de la serie pertenece a Emiliano Martínez. El arquero resume el clima interno con una definición contundente: “En la Selección es más fácil jugar que en cualquier equipo”.

Esa percepción revela hasta qué punto el entorno terminó convirtiéndose en una ventaja competitiva.

Para el mundo corporativo, la conclusión resulta evidente. Las organizaciones que logran construir confianza suelen desarrollar mejores niveles de compromiso, creatividad y capacidad de respuesta frente a situaciones complejas.

Messi dejó el póster y nació el equipo

Uno de los conceptos más interesantes que atraviesa El Método Scaloni es la idea de “sacar a Messi del póster”.

La propuesta no implica disminuir la importancia del mejor jugador del mundo. Busca exactamente lo contrario: liberar al equipo de una dependencia excesiva respecto de una figura extraordinaria.

Durante años, buena parte de las expectativas de la Selección descansaban sobre los hombros de Messi. El éxito o el fracaso parecían depender exclusivamente de su capacidad para resolver problemas.

Scaloni modificó esa lógica. La construcción de una causa compartida permitió que cada integrante asumiera responsabilidad sobre el resultado colectivo. El liderazgo dejó de girar alrededor de una sola persona para distribuirse dentro del grupo.

Rodrigo De Paul sintetiza esa transformación con una frase que aparece en la serie: “Nosotros salimos a la cancha ganando 1 a 0”.

Tráiler Método Scaloni BMC Consultores-Flow

La expresión refleja una confianza colectiva construida a partir de la convicción compartida y no de la dependencia hacia una individualidad.

En el ámbito empresarial, el paralelismo resulta inevitable. Muchas organizaciones depositan gran parte de sus expectativas en ejecutivos estrella, vendedores excepcionales o líderes considerados irremplazables.

Ese modelo suele generar riesgos significativos. Por un lado, limita el desarrollo del resto del equipo. Por otro, crea estructuras vulnerables ante cualquier cambio o ausencia.

Jalife advierte que los equipos de alto desempeño necesitan horizontalidad, complementariedad y responsabilidad distribuida.

Cuando los objetivos comunes ocupan el centro de la escena, el rendimiento colectivo suele superar ampliamente la suma de los talentos individuales.

Cómo rendir al máximo sin romper a las personas

Otro de los aspectos que más interés despierta entre especialistas en management tiene relación con la capacidad de la Selección para sostener altos niveles de exigencia sin deteriorar el clima interno.

En numerosos ámbitos laborales, la búsqueda de resultados suele derivar en agotamiento, desgaste emocional y pérdida de motivación.

El ciclo liderado por Scaloni recorrió un camino diferente. La competitividad convivió con cercanía, respaldo y confianza.

La disciplina nunca implicó distancia emocional. Para Jalife, existe una diferencia fundamental entre una exigencia virtuosa y una exigencia tóxica.

El alto rendimiento requiere intensidad, pero también necesita espacios regenerativos que permitan recuperar energía, fortalecer vínculos y sostener el deseo de avanzar.

Serie Método Scaloni Fabián Jalife y Lionel Scaloni Lionel Scaloni conversa con Fabián Jalife en una de las grabaciones de El Método Scaloni, la serie que explora el liderazgo, la cultura y los valores detrás de la Selección campeona del mundo BMC Consultores-Flow

Dentro de la Selección, esos mecanismos aparecieron a través de la cercanía cotidiana, la calidad de las conversaciones y el sentido de pertenencia que fue creciendo con el paso de los años.

La experiencia deja enseñanzas valiosas para las empresas.

Las organizaciones más exitosas ya no compiten únicamente mediante tecnología, procesos o recursos financieros. También compiten a través de la calidad de sus culturas.

Ambientes donde predominan la confianza, el respeto y la posibilidad de expresar opiniones sin temor suelen generar mejores condiciones para la innovación y la resolución de problemas.

La historia de Gonzalo Montiel durante la final ante Francia constituye uno de los ejemplos más citados por Jalife. Después del penal que permitió el empate francés, Scaloni evitó buscar responsables. En lugar de apuntar contra el jugador, eligió respaldarlo.

Más tarde, Montiel ejecutó el penal decisivo que le dio el título a la Argentina. La enseñanza trasciende el deporte. Los líderes que transforman errores en aprendizaje suelen obtener mejores resultados que aquellos que construyen culturas basadas exclusivamente en el castigo.

La antifragilidad como ventaja competitiva

Quizás el concepto más novedoso que propone la serie sea el de antifragilidad. La resiliencia permite recuperarse después de una crisis. La antifragilidad va un paso más allá: implica fortalecerse gracias a la adversidad.

El recorrido de la Selección durante Qatar ofrece múltiples ejemplos.

La derrota frente a Arabia Saudita pudo transformarse en una crisis terminal. Sin embargo, el grupo utilizó ese golpe como punto de partida para una evolución posterior.

Serie Método Scaloni Fabián Jalife y Pablo Aimar(1) Pablo Aimar aporta su mirada sobre la construcción del grupo y el trabajo del cuerpo técnico en una producción que revela la intimidad del proceso mundialista BMC Consultores-Flow

Scaloni ajustó esquemas, modificó alineaciones y adaptó estrategias según las necesidades de cada partido.

La flexibilidad convivió con una identidad muy clara. La cultura permaneció intacta mientras las herramientas cambiaban según el contexto.

Esa combinación de coherencia y adaptación constituye una de las mayores lecciones para el mundo corporativo.

Las empresas enfrentan mercados cada vez más dinámicos, transformaciones tecnológicas permanentes y escenarios económicos difíciles de prever.

En ese contexto, aferrarse rígidamente a planes diseñados meses atrás suele convertirse en una desventaja. La experiencia de la Scaloneta demuestra que adaptarse no implica renunciar a los principios.

Implica conservar aquello que resulta esencial mientras se modifican las formas necesarias para avanzar.

Por eso la serie encuentra eco mucho más allá del fútbol.

La historia de Scaloni, Messi y compañía no sólo explica cómo se ganó un Mundial. También expone cómo un grupo humano logró construir confianza, propósito compartido y capacidad adaptativa para alcanzar objetivos extraordinarios.

En tiempos donde las organizaciones buscan nuevas formas de liderazgo, esa experiencia empieza a transformarse en un caso de estudio.

Serie Método Scaloni Fabián Jalife y Ángel Di María Fabián Jalife junto a Ángel Di María durante una de las entrevistas de la docuserie. El campeón del mundo repasó vivencias, desafíos y momentos clave del ciclo liderado por Lionel Scaloni BMC Consultores-Flow

Porque detrás de cada logro deportivo aparecen preguntas que también atraviesan a las empresas: cómo construir equipos comprometidos, cómo sostener la motivación bajo presión y cómo convertir la adversidad en una oportunidad de crecimiento.

“Quizás la frase más importante de todo este proceso sea: si estamos bien, somos capaces. Tan verdadero como su reverso: si no estamos bien, somos mucho más incapaces”, concluyó Jalife.