Mujeres empresarias pyme: avances y retrocesos 

Esta desaceleración se ve especialmente en América Latina. En lo referente a Argentina, la tasa de actividad femenina se incrementó de manera notoria desde la década de 1960, alcanzando un pico de 60% en 2004, para luego declinar y estancarse alrededor de 45%. Los números demuestran que hay mucho trabajo por hacer con relación a la presencia de las mujeres en el mercado laboral.

Continuando con el informe, el porcentaje de mujeres empleadas ha ido aumentando en los últimos años, lo que redujo levemente la brecha respecto a los hombres, alcanzando un 18,7% en el segundo trimestre de 2019. El crecimiento entre el primer trimestre de 2017 y 2019 del empleo femenino se concentró en trabajadoras independientes (37%), y asalariadas informales (41%).

¿Qué sucede con la mujer en el ámbito PyME?

“En los últimos años es más visible la presencia de la mujer, esto no quiere decir que antes no estaban, pero no se veían tanto. En las pymes, en especial las familiares, siempre existió la participación de la mujer, pero no se involucraba en acciones sociales, en las Cámaras, en las asociaciones, en temas gremiales. Esto ha cambiado y está reflejado en la historia del Premio Mujer Empresaria Bonaerense. En las primeras ediciones nos costó mucho reclutar y tener participación de la mujer en las diferentes categorías, pero hoy, ya en la cuarta edición, la realidad es otra. Las mujeres empresarias quieren ser reconocidas”, afirma María Laura Teruel, presidenta de ME-FEBA.

En el mundo de las PyMEs, según el informe del Banco Central, las mujeres empiezan a tener mayor presencia y las empresas están viendo los beneficios de que ellas ocupen cargos de decisión. En Argentina, uno de cada cinco cargos ejecutivos es ocupado por una mujer.

Pero al mismo tiempo, las mujeres se encuentran subrepresentadas. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo al Foro Económico Mundial, entre las PyMEs argentinas lideradas por mujeres, más del 60% no tiene acceso al financiamiento. Con relación a este punto, la Universidad Di Tella encuentra que hay una brecha de género en el acceso a crédito de las empresarias, detrás de la cual existen diferencias observables en las características de las demandas de crédito de hombres y mujeres.

FEBA destaca el rol de la mujer empresaria. Al respecto, María Laura Teruel explica: “Hace 8 años me acerqué a FEBA y desde el primer momento tuve toda la predisposición para la incorporación de mujeres. Hoy, con la presidencia de Camilo Alberto Kahale, es una de las asociaciones que más mujeres tiene en lugares de decisión, con una vicepresidenta, presidentas en MEFEJA y JEFEBA, y continuamente los dirigentes de las diferentes ramas nos piden mujeres empresarias industriales, comerciantes, de construcción para interactuar y participar en todas las áreas de producción”.

Las mujeres ante la crisis

Las empresarias tienen un mejor poder de adaptación en momentos de crisis. “En un contexto de crisis económica la mujer cuenta con variedad de herramientas al momento de tener que reinventar la empresa, reacomodar las fichas y salir a flote. Por esencia, por el carácter, por la intuición, la mujer cuenta con mayor facilidad a la hora de rearmar y poner el juego las herramientas (repensar costos, ser más eficientes con los recursos humanos, modificar y hacer más eficientes los procesos productivos, etc.) para enfrentar la crisis”, explica Teruel.

El Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Legislativo la Cuarta Edición del Premio Mujer Empresaria Bonaerense, reconocimiento que pone en valor el liderazgo, la participación y el emprendimiento de las mujeres empresarias bonaerenses. “Es muy importante la vidriera que otorga la participación en el Premio Mujer Empresaria Bonaerense. Más allá de ganar o no su categoría, muchas de las que participan quedan en contacto a través de la red de mujeres empresarias de toda la provincia (MEFEBA-FEBA), y también a través de la red nacional (CAME). Tenemos ejemplos: a través de rondas de negocios del Ministerio de Producción, algunas lograron exportar y otras accedieron a créditos”, señala Teruel.

“Es por ello que la única limitación que tenemos como género es pensar que no podemos, que no estamos capacitadas. Muchas veces la limitación nos la ponemos nosotras mismas. El desafío de la mujer es involucrase, tomar el compromiso y participar en todos los ámbitos. Cuando nos decidimos está comprobado que podemos hacerlo y FEBA y MEFEBA les abre las puertas a todas aquellas que quieran sumarse. Porque con esfuerzo, trabajo y compromiso se puede lograr todas las metas que se propongan”, concluye la empresaria.