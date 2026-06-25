Limpieza más fácil: el genial invento portátil que sirve para el auto, la casa y llevar de viaje

Lanzan al mercado un producto que promete disminuir la cantidad de artefactos que suele utilizar una persona en la vida diaria.

Los aparatos multifunción ganaron terreno durante los últimos años. La necesidad de ahorrar espacio, reducir la cantidad de objetos que se transportan y simplificar las tareas domésticas impulsó el desarrollo de productos cada vez más versátiles. En ese contexto apareció Blast Air, un invento de la compañía Flextail que busca resolver un problema frecuente.

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El dispositivo apuesta por concentrar funciones de inflar, limpiar o secar superficies en un único aparato de tamaño reducido. Su practicidad es el principal argumento de venta y apunta tanto a quienes realizan viajes frecuentes como a quienes buscan una solución rápida para el día a día.

Blast Air es un soplador inalámbrico portátil diseñado para desempeñar múltiples funciones. Aunque a simple vista parece una pequeña linterna o un parlante compacto, detrás de ese formato esconde una herramienta capaz de inflar colchones, eliminar polvo, secar superficies y colaborar con distintas tareas de mantenimiento.

Uno de sus principales atractivos es el tamaño. Pesa aproximadamente 315 gramos , una cifra equivalente a la de un teléfono celular grande o una pequeña botella de agua. Su diseño ultracompacto permite guardarlo en una mochila, en la guantera del auto o incluso dentro de un bolso de viaje.

El equipo incorpora un motor sin escobillas que alcanza velocidades cercanas a las 85.000 revoluciones por minuto. Esa capacidad le permite generar un potente flujo de aire destinado a diversas situaciones cotidianas.

Entre los usos que propone la empresa aparecen algunos como limpiar teclados de computadoras, retirar polvo acumulado en cámaras fotográficas, eliminar arena después de una jornada de playa o secar pequeñas superficies húmedas.

También está pensado para actividades al aire libre. Los usuarios pueden inflar colchones inflables, almohadas de camping, flotadores o bolsas de vacío para organizar equipaje. La versatilidad de funciones es, justamente, el aspecto que más llama la atención.

Embed - Blast Air - Redefining Portable Air Power

Otro detalle interesante es la incorporación de varios accesorios intercambiables. Dependiendo de la necesidad, se puede colocar una boquilla específica para aumentar la precisión del flujo de aire.

La batería integrada es recargable mediante un puerto USB-C, un estándar que simplifica su carga porque evita depender de cargadores exclusivos. Según la compañía, la autonomía puede variar considerablemente según la potencia seleccionada y el uso que se le dé.

Inversión y lanzamiento: cuál será el precio final de este invento

Blast Air comenzó su recorrido comercial a través de Kickstarter, una de las plataformas de financiamiento colectivo más conocidas del mundo. El proyecto superó rápidamente la meta inicial propuesta por la empresa y consiguió respaldo económico de miles de personas interesadas en adquirir el producto antes de su llegada oficial a los comercios.

Durante la campaña de lanzamiento, los primeros compradores pudieron acceder a precios promocionales cercanos a los 69 dólares. Una vez concluida esa etapa, la compañía informó que el precio minorista estimado será de 129 dólares.

Para los consumidores argentinos hay otra variable a tener en cuenta: la importación. El valor final podría incrementarse considerablemente si se suman impuestos, costos logísticos y eventuales gastos aduaneros.

Aun así, el concepto detrás del producto acompaña una tendencia que viene creciendo en todo el mundo. Cada vez más usuarios buscan dispositivos capaces de cumplir varias funciones sin sumar volumen a sus hogares.