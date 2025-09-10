China conectará con Buenos Aires: el vuelo más largo del mundo







Una aerolínea china habilitó la venta de tickets para utilizar a partir de diciembre de 2025. La ruta tendrá casi 20 mil kilómetros y durará hasta 29 horas.

Hasta el momento, solo las empresas Latam y Qantas ofrecían conexiones entre Sudamérica y Oceanía a través del Pacífico.

La aerolínea China Eastern comenzó esta semana con la venta de un nuevo vuelo que se convertirá en la ruta aérea más larga del mundo. Se trata de la conexión entre la ciudad de Shanghái y Buenos Aires. Cuenta con una distancia total de 189.681 kilómetros y demandará hasta 29 horas.

Si bien se encuentra a la venta, el servició comenzará a operar en diciembre de 2025. El avión será un Boeing 777 y tendrá dos frecuencias semanales. El recorrido incluye una escala técnica en Auckland, Nueva Zelanda, sin embargo, se lo considera vuelo directo ya que los pasajeros no cambian de avión y mantendrán su lugar sin intervenciones logísticas adicionales.

De acuerdo al sitio web de la compañía aérea, los precios estimados del vuelo van desde los u$s1.746 hasta los u$s1.983 por tramo, aproximadamente. El tiempo de vuelo será de 25 horas y 30 minutos desde Shanghái y de 29 horas desde Buenos Aires.

Vuelo directo entre Shanghái y Buenos Aires: es oficial La conexión marca el regreso de una compañía asiática al país después de diez años y tras la salida de Malaysia Airlines, que operaba entre Buenos Aires, Ciudad del Cabo y Kuala Lumpur. Actualmente, China Eastern mantiene un acuerdo de código compartido con Aerolíneas Argentinas, que permite a los pasajeros argentinos volar a Shanghái vía Madrid.

La empresa extranjera se había mostrado interesada en operar vuelos en el país hace poco tiempo pero no habían realizado la presentación oficial para operar la ruta aérea. Finalmente, se comunicó en junio de este año en Shanghái, en el marco del proyecto denominado “Corredor Sur”, el cual busca conectar Asia, Oceanía y Sudamérica. Hasta el momento, solo las empresas Latam y Qantas ofrecían conexiones entre Sudamérica y Oceanía a través del Pacífico. “El lanzamiento de esta ruta fortalecerá la conectividad internacional, generará nuevas oportunidades para el turismo y el comercio, y brindará a los viajeros una alternativa directa entre continentes”, expresaron desde la compañía.