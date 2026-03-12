Líneas aéreas: se suma un nuevo jugador al mercado doméstico con servicios destinados al público premium

La compañía se llama JOY y comenzará a volar entre abril y mayo con dos aviones de 50 asientos. Su dueño tiene antecedentes en la industria. El primer destino será Jujuy.

El mercado aerocomercial argentino sumará en los próximos meses un nuevo protagonista: un grupo de empresarios locales presentó JOY , compañía que buscará posicionarse entre las líneas aéreas como una opción premium en vuelos domésticos y regionales, con una estrategia basada en aviones chicos, rutas federales y una propuesta de experiencia de vuelo premium .

La compañía planea comenzar a operar entre abril y mayo , una vez que finalicen los trámites regulatorios ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) . En su fase inicial contará con dos aeronaves Bombardier CRJ-200 LR , jets regionales con capacidad para 50 pasajeros y una configuración de cabina que elimina el asiento del medio, con el fin de ofrecer mayor espacio para cada pasajero.

El proyecto apunta a cubrir un nicho específico dentro del mercado doméstico: pasajeros que buscan mayor comodidad, servicios diferenciados y vuelos directos entre ciudades del interior , y están dispuestos a pagar más por esos servicios.

La propuesta contrasta con el modelo de las aerolíneas low cost , que buscan sumar público que prioriza pagar tarifas más bajas. En ese sentido, algunos analistas del sector describen la iniciativa como una especie de “Flybondi de la clase alta”.

Una red de rutas con foco federal

La empresa planea iniciar operaciones con una red de rutas que combine vuelos desde Buenos Aires hacia destinos con escasa conectividad aérea y enlaces directos entre ciudades del interior.

El primer destino será Jujuy, provincia con la cual la compañía ya firmó un acuerdo para convertirse en el punto de partida de las operaciones una vez que se obtengan las autorizaciones correspondientes. "El gobierno provincial garantizará un mínimo de asientos ocupados y algún vuelo no alcanza la cantidad deseada se hará cargo de la diferencia", explicaron a Ámbito fuentes de la compañía.

El modelo denominado de "conectividad sostenible" es similar al que ya aplica Aerolíneas Argentinas con algunos destinos del interior, como ciudades especificas en San Luis, Córdoba y Misiones.

JOY INTERIOR DE UN AVION Interior de un avión de JOY, según la foto que divulgó la compañía. JOY

El plan contempla también conexiones desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, tres destinos con actividad turística y empresarial pero con oferta aérea limitada.

El esquema también incluye rutas regionales entre ciudades del interior, como Córdoba, Iguazú y Bariloche, lo que permitiría articular corredores turísticos y productivos sin necesidad de pasar por Ezeiza o Aeroparque.

La lógica detrás de ese diseño responde a un diagnóstico compartido por muchos especialistas: la conectividad aérea regional sigue siendo una deuda histórica en Argentina, donde la mayoría de los vuelos se concentran en el eje Buenos Aires-provincias.

Para romper esa situación, la estrategia de la nueva compañía se basa en la utilización de aviones de menor capacidad, que permiten operar rutas con menor demanda sin los altos costos de aeronaves más grandes.

La piedra angular del modelo operativo de JOY serán los Bombardier CRJ-200, jets regionales diseñados específicamente para rutas de corta y media distancia.

Uno de los diferenciales será, según las fuentes de la empresa, la propuesta de horarios, sobre todo para el segmento corporativo. "Actualmente, la mayoría de los vuelos prioriza el horario de salida desde Buenos Aires, pero el regreso generalmente está programado en horarios muy tarde. La idea de JOY es que el avión duerma en el destino y regrese temprano a Buenos Aires en un horario que facilite la actividad laboral de los viajeros", aseguran.

El regreso de un nombre conocido en la industria

El lanzamiento de la nueva aerolínea también vuelve a poner en primer plano a Juan José Maggio, quien figura como CEO del proyecto y tiene una larga trayectoria en la aviación comercial argentina.

Maggiolo fue uno de los principales impulsores de Southern Winds, una aerolínea fundada en los años noventa que buscaba justamente desarrollar el mercado de vuelos regionales con jets de menor tamaño.

Durante sus primeros años, la compañía experimentó un crecimiento rápido e incluso llegó a operar rutas internacionales.

Sin embargo, su historia quedó marcada por el escándalo de las “narcovalijas” de 2005, cuando se descubrió un cargamento de cocaína transportado en un vuelo hacia Madrid sin que existiera un pasajero identificado como responsable del equipaje.

El episodio generó una fuerte crisis institucional y financiera que precipitó el colapso de la aerolínea ese mismo año. Aunque el caso tuvo un enorme impacto mediático y político, Maggio y otros directivos fueron sobreseídos en la causa judicial que investigó el episodio.

Además de Maggiolo, el emprendimiento reúne a otros empresarios y profesionales vinculados al sector aerocomercial y al mundo de los negocios, con capitales mayoritariamente argentinos, aunque existe una participación minoritaria externa admitieron las fuentes.

Entre los nombres vinculados al proyecto figura Eduardo Adolfo Loioco, abogado con participación en distintos desarrollos relacionados con la aviación y quien registró la marca JOY en 2025, paso inicial para la creación de la nueva compañía.

La empresa se presenta como una iniciativa impulsada por inversores privados con experiencia en el sector, aunque hasta el momento no se difundió públicamente el detalle completo del paquete accionario ni el volumen de la inversión inicial.

Según los promotores del proyecto, la compañía buscará combinar capital nacional, conocimiento del negocio y una visión de largo plazo para desarrollar la conectividad regional en el país.

Nuevos jugadores en el mercado aerocomercial

El lanzamiento de JOY se produce en un momento de transformación del mercado aerocomercial argentino, marcado por la llegada de nuevos proyectos empresariales impulsados por la política de apertura del sector y “cielos abiertos”.

Durante la última década, el crecimiento estuvo dominado por las aerolíneas low cost como Flybondi y JetSmart, que ampliaron el acceso al transporte aéreo mediante tarifas más bajas.

Pero al mismo tiempo comenzaron a aparecer emprendimientos enfocados en segmentos específicos del mercado, especialmente en el ámbito de la aviación regional.

Uno de los ejemplos más recientes es Humming Airways, una compañía fundada por jóvenes emprendedores que comenzó a operar vuelos en 2025 utilizando aviones de 19 asientos para conectar Aeroparque con ciudades del interior como Venado Tuerto, Tandil, Olavarría y Villa María.

El objetivo de ese proyecto es unir localidades con baja conectividad aérea, utilizando aeronaves pequeñas capaces de operar en aeropuertos con infraestructura limitada.

Otro proyecto que podría sumarse al mercado argentino en los próximos años es Domus Airways, una empresa autorizada aerocomercialmente por el Gobierno en 2025 para operar vuelos de cabotaje e internacionales tanto de pasajeros como de carga.

La autorización fue otorgada mediante la Disposición 15/2025 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, en el marco de la política oficial de apertura del mercado y promoción de nuevas compañías.

La firma, presidida por Damián Luis Toscano -cofundador de la fallida aerolínea Alas del Sur- tiene sede en Doral, Florida, y planea operar rutas domésticas e internacionales con aeronaves de entre 60 y 120 plazas.

Entre los destinos solicitados figuran vuelos desde Buenos Aires hacia Córdoba, Mendoza y Neuquén, además de conexiones internacionales hacia ciudades como Lima, Miami, Río de Janeiro y Houston.

Sin embargo, la empresa aún debe completar el proceso de certificación ante la ANAC para poder iniciar operaciones. Según los planes difundidos por sus impulsores, el proyecto recién comenzaría a volar hacia 2027.