Lipsa: la empresa que siembra más de 120.000 hectáreas en el norte ahora apunta a invertir en valor agregado

“ Mi familia no tenía ninguna vinculación con el campo y por eso el trabajo que tuve que hacer para ingresar en el negocio fue totalmente desde cero. Ya sea salir a buscar campos para alquilar hasta la vinculación con los proveedores o conseguir crédito para capital de trabajo. Realmente tuvimos un crecimiento explosivo porque en apenas 14 años nos consolidamos como una de las empresas líderes en producción agrícola en la Argentina y mucho de eso tiene que ver el trabajo continúo, pero también el momento en el que comenzamos a operar. Aprovechamos que otras grandes empresas de siembra se estaban retirando del negocio y había muchos campos disponibles para alquila r. Luego, avanzamos con la compra de activos y parte del éxito también estuvo ahí, porque seleccionamos cada campo con mucha responsabilidad respecto a su potencial agronómico y hemos pagado, por ejemplo u$s1.500 la hectárea y hoy cotizan a entre u$s6.000 y u$s7.000 la hectárea ”, explica en diálogo con Ámbito Cristian Moudjoukian, líder de Lipsa.

“Las empresas agropecuarias no tienen una gran tradición de recurrir al mercado de capitales y en el caso de Lipsa fue todo lo contrario, cuando éramos una pyme lanzamos nuestras primeras Obligaciones Negociables (ON) y fue realmente una muy buena experiencia y a partir de ahí no paramos. Fue clave también sumar al equipo a nuestro líder de Mercados y Finanzas, Maximo Lichtschein, una persona joven, con empuje, que en seguida entendió hacia donde quería llevar la empresa y comenzó vincularnos con más entidades de crédito, con calificadoras de riesgo, con el mercado de capitales. Fuimos a golpearle la puerta a bancos internacionales y nos atendieron y nos brindaron crédito. Otra cuestión muy importante fue la estrecha relación que forjamos con nuestros proveedores de insumos y servicios y empresas exportadoras, confiaron en nosotros, una firma joven, sin apellidos conocidos en el campo y por eso estamos muy agradecidos”, cuenta Moudjoukian.

En lo que respecta a los planes a futuro, Lipsa tiene en carpeta un sinfín de proyectos de inversión. En primer lugar se destaca una apuesta concreta a la siembra, procesamiento y exportación de especialidades donde se destacan porotos y garbanzo.

“Actualmente ya tenemos sembradas alrededor de 3.000 hectáreas de estos cultivos y estructuramos un área de comercialización directa para poder exportar, en paralelo estamos en vinculación con plantas de procesamiento de la zona para aprovechar la capacidad ociosa. Otra cuestión en la que estamos trabajando fuerte y es hacia donde estarán dirigidas principalmente nuestras inversiones es el agregado de valor en origen, fundamentalmente el maíz. En la actualidad enviamos al puerto alrededor de 18.000 camiones de maíz, estamos entre los principales productores del norte argentino de este cultivo y queremos que esa producción se quede en la zona e industrializarla para generar trabajo y crecimiento. Estamos evaluando instalar una planta de alimento balanceado, también incursionar en la producción de etanol y, por otro lado, nos llegó una propuesta de un grupo internacional para instalar un criadero de cerdos, son todas posibilidades latentes que en breve se irán concretando. Lo que sigue para Lipsa es el crecimiento vertical”, adelanta Cristian Moudjoukian.