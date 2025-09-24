Cuentas remuneradas en dólares: el primer paso hacia una gestión financiera más inteligente

La tecnología, la digitalización financiera y una nueva cultura de inversión ampliaron las oportunidades y transformaron el perfil del inversor. Las nuevas generaciones ya no dependen de los bancos tradicionales: prefieren plataformas digitales que les permiten operar desde un mismo lugar, con información clara, sin comisiones ocultas y con la agilidad de decidir en tiempo real.

Durante años, la libertad financiera fue un privilegio reservado a unos pocos. Solo podían alcanzarla quienes podían invertir en fondos diseñados para grandes patrimonios, abrir cuentas en el exterior o acceder a productos financieros más complejos, todos con montos mínimos elevados y con la necesidad de contar con un asesoramiento especializado. En la práctica, eran herramientas que terminaban excluyendo a un gran porcentaje de inversores.

Muchas veces, la alternativa era simplemente dejar el dinero quieto, guardado en cuentas sin interés o “debajo del colchón”, lo que generaba que pierda su valor cada día. Opciones más simples y accesibles en dólares, como las cuentas remuneradas, prácticamente no existían o estaban fuera del radar de la mayoría de los inversores latinoamericanos.

Ahora, ese paradigma está cambiando. La tecnología, la digitalización financiera y una nueva cultura de inversión ampliaron las oportunidades y transformaron el perfil del inversor. Las nuevas generaciones ya no dependen de los bancos tradicionales: prefieren plataformas digitales que les permiten operar desde un mismo lugar, con información clara, sin comisiones ocultas y con la agilidad de decidir en tiempo real.

Las cuentas remuneradas en dólares forman parte de este nuevo ecosistema. Se han convertido en una alternativa inteligente y flexible: permiten generar intereses diarios y, en muchos casos, ofrecen liquidez total, es decir, la posibilidad de disponer del capital invertido en cualquier momento. A diferencia de plazos fijos o fondos tradicionales, este tipo de cuentas ofrece mayor agilidad para disponer del capital y ajustar la estrategia sin necesidad de inmovilizar el dinero por largos períodos. En muchos sentidos, son la síntesis de una nueva forma de pensar las finanzas personales.

Este tipo de soluciones no solo representan una alternativa para diversificar o resguardar el patrimonio. También funcionan como una “puerta de entrada” al mundo de las inversiones.

Para muchos usuarios es el primer paso: un instrumento que remunera dólares sin exigir conocimientos técnicos previos y que ofrece algo fundamental en tiempos de incertidumbre: la posibilidad de contar con el dinero al instante cuando se lo necesita.

Otro punto clave es que algunas de estas cuentas están respaldadas en mercados maduros y estables como el de Estados Unidos, donde el ecosistema financiero —con sectores como el Real Estate multifamiliar, industrial o comercial— ha mostrado históricamente rendimientos sólidos incluso en contextos adversos. Poder acceder digitalmente a instrumentos vinculados a este tipo de activos desde Latinoamérica marca un cambio de época: abre la puerta a mercados antes reservados solo para grandes capitales o quienes podían trasladarse a esos centros financieros.

Este acceso digital refleja un cambio de mentalidad. Las cuentas remuneradas representan un punto de partida para empezar a construir una libertad financiera más sólida. Ya no se trata solo de conservar el capital, sino de resguardarlo y hacerlo crecer todos los días. Elegir una cuenta remunerada en dólares significa tomar el control del dinero, entender cómo funciona el sistema y usarlo a favor propio. Porque hoy, más que nunca, el dinero que no se mueve se pierde.

CEO de Dividenz.