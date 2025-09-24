SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

24 de septiembre 2025 - 14:08

Triple crimen de las chicas desaparecidas en La Matanza: "Fue una trampa organizada por una banda narco"

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, habló en conferencia de prensa y brindó detalles tras la identificación de los cuerpos de Morena Verri, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Del Castillo.

Identificaron los cuerpos de las tres jóvenes en La Matanza

Alonso aseguró que la investigación apunta a una organización criminal con base en la Villa 1-11-14. Según explicó, “se trató de una trampa organizada por una banda narco”, lo que refuerza la hipótesis de un ataque premeditado.

Informate más

El funcionario mencionó que actualmente hay cuatro detenidos, todos ligados a la banda narcocriminal acusados del delito de homicidio agravado: "Sabemos que hay más personas involucradas".

"Subieron por sus propios medios a una camioneta en la rotonda de La Tablada para ir a un evento al que fueron invitadas, sin saber que era un trampa organizada por una banda narco que perpetró una plan para asesinarlas por venganza", destacó Alonso.

A la par de lo informado por fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas, el ministro señaló que "fueron asesinadas entre las 23 y 00 de ese viernes".

Con la confirmación de las identidades, la causa toma un nuevo rumbo, ya que los investigadores concentran ahora sus esfuerzos en el seguimiento de esta red narco de origen peruano, señalada como principal responsable del hecho.

Respecto a la organización narco detrás de estos femicidios, Alonso destacó que tiene base en la Villa 1-11-14 y diferentes puntos de venta en el sur del Conurbano: "Hay cuatro detenidos, todos ligados a este líder, pero estamos avanzando en la escala de la banda".

“Sabemos que las chicas recorrían la zona de Flores y en ese contexto habrían dado con los integrantes de esta organización. Al parecer hubo un conflicto y estos asesinatos estarían ligados a una venganza”, argumentó.

Por último, acerca de los allanamientos, los hallazgos de los cuerpos y la investigación, el funcionario contó: "Hay secreto de sumario".

"Venimos trabajando hace horas en este domicilio, lo que permitió encontrarlas enterradas en el jardín. Fueron sus familiares quienes las reconocieron en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora", sumó.

