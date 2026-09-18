Flores amarillas de primavera 2026: cuánto cuesta un ramo y dónde conseguirlo más barato

El 21 de septiembre vuelve la tradición de regalar flores amarillas. Dónde comprarlas en CABA y GBA y qué opciones hay para todos los bolsillos.

Las flores amarillas volvieron a convertirse en uno de los regalos más buscados para el 21 de septiembre, con opciones para distintos presupuestos.

El próximo 21 de septiembre se celebra el Día de la Primavera en Argentina y, junto con la llegada de la nueva estación, vuelve la tradición de regalar flores amarillas. En 2026, los precios muestran una amplia diferencia según el tipo de flor, la cantidad y la presentación elegida.

Una recorrida por florerías y tiendas online permite encontrar alternativas desde $21.600 , mientras que los arreglos más elaborados pueden superar los $200.000. Por eso, comparar antes de comprar resulta clave para encontrar una opción económica sin resignar el tradicional ramo amarillo.

No existe un valor único para un ramo de flores amarillas . En Lozada's Florería, por ejemplo, se encuentran opciones promocionales desde $21.600 para un trío de tulipanes o gerberas amarillas, mientras que un ramo de margaritas cuesta $27.000 y uno de seis rosas amarillas, $32.400.

Entre las alternativas de menor precio también aparece Flores Avenida, que ofrece una bolsa de flores amarillas a $39.000 . En el mismo comercio, un ramo de tres girasoles figura a $59.000 y uno de seis girasoles a $89.000.

En el segmento de arreglos más grandes, los valores aumentan considerablemente. Florería Palermo publica un ramo de tres girasoles y flores amarillas a $165.000 , mientras que Ambar Flores ofrece un bouquet de flores amarillas a $120.000. En YomiKoe, un ramo de flores amarillas y blancas aparece a $140.000 y una propuesta grande de girasoles y rosas llega a $199.000.

Por qué se regalan flores amarillas cada 21 de septiembre? El fenómeno de Floricienta

La costumbre está vinculada con Floricienta, la serie juvenil creada por Cris Morena y estrenada en 2004. La producción convirtió las flores amarillas en un elemento asociado al amor y al deseo de recibir ese gesto romántico, especialmente a partir de la canción "Flores Amarillas".

La tradición no es antigua ni tiene un origen religioso. La relación entre la fecha y las flores surgió de la cultura popular y, años después, las redes sociales revitalizaron el fenómeno. TikTok e Instagram ayudaron a instalar nuevamente el 21 de septiembre como el día elegido para compartir videos y fotografías de personas recibiendo ramos amarillos.

El color también aporta su propio significado: suele asociarse con alegría, optimismo, amistad, esperanza y nuevos comienzos. La coincidencia con el inicio de la primavera en el hemisferio sur terminó de convertir al ramo amarillo en uno de los símbolos más reconocibles de esta fecha en Argentina.

Las florerías más económicas de CABA y Gran Buenos Aires

Para quienes buscan gastar menos, una de las opciones es Lozada's Florería, que actualmente publica su catálogo desde $21.600, entre ellas un trío de rosas amarillas y propuestas de tulipanes, gerberas y liliums. También tiene ramos de margaritas a $27.000 y cuatro girasoles a $32.400.

En Gran Buenos Aires se encuentra Ramos de flores - Flores Avenida, ubicada en Bernal, que cuenta con una categoría específica de flores amarillas y realiza envíos. Entre sus opciones actuales figura la bolsa de flores amarillas a $39.000, además de ramos de girasoles, rosas amarillas y otros arreglos de mayor tamaño.

En CABA también hay distintas florerías con servicio de entrega, aunque los precios dependen del tipo de arreglo. Para conseguir el precio más bajo, conviene comparar el tipo y cantidad de flores, costo de envío y promociones vigentes antes de confirmar el pedido.