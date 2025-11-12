Llega TENT Creator Summit, el único evento de la industria de creadores de contenido

Con la participación de más de 3.000 creadores de contenido y 100 speakers nacionales e internacionales en 4 escenarios diferentes.

El 13 de noviembre en el Centro Costa Salguero, más de 3.000 creadores de contenido se darán cita junto a plataformas líderes como YouTube, Meta, TikTok, Spotify y los canales de streaming Olga, Luzu, Blender y El Reino Infantil. Además, YouTube celebrará sus 20 años de historia y se presentará el caso de los chocolates virales de MrBeast junto a la presencia de youtubers y creadores que superan los 6 millones de seguidores.

El evento es el primer ecosistema de conexión, formación e impacto económico de creadores de contenido en América Latina. TENT Creator Summit llega en un momento clave de crecimiento para la industria de la creación de contenidos. En el país, los argentinos pasan más de 3 horas diarias en redes sociales, según un relevamiento Statista, muy por encima del promedio global que es de 2 horas y 20 minutos aproximadamente.

La edición 2025 ofrecerá mayores experiencias. Además de los creadores de contenidos y speakers, habrá workshops, presentaciones, paneles y talleres , creando así un evento único de aprendizaje, networking y colaboración entre los actores clave de este ecosistema.

Ejecutivos internacionales y figuras destacadas de las plataformas líderes como YouTube, Meta, TikTok, Spotify y Twitch serán parte de TENT Creator Summit así como los canales de streaming que marcan tendencia y son un boom de audiencia como Olga, Luzu y Blender.

Las plataformas globales como YouTube, Meta y TikTok, Spotify y Twitch estarán presentes compartiendo sus conocimiento en paneles y charlas junto a referentes locales de la industria como los canales de streaming Luzu, Olga, Blender y El Reino Infantil.

Entre los speakers estarán presentes youtubers como Mati Spano y Angie Velasco y figuras Grego Rosello, Nati Jota, Marti Benza y Luli González. También habrá un panel de Beauty con referentes como Dadatina y Simón Scarano y uno de Gastronomía con creadores como Locos x El Asado, Ailu Tokman, Las Recetas de Simón y La Chica del Brunch. Kuky Pumar, creador de "El Reino Infantil" y "La Granja de Zenón", al canal más grande del mundo de YouTube en español dará tips a los nuevos creadores.

Otras grandes figuras confirmadas son Coscu, Kevsho, Sam y Hernán de Yerba Cósmico y Pau Bolzán.

Los más de 35 paneles, talleres y workshops tratarán temáticas como:

- El boom del UGC y cómo potenciar el trabajo entre marcas y creadores

- Monetización de contenidos

- Inteligencia artificial y oportunidades para la creator economy

- Cómo transformar seguidores en una comunidad

- La salud mental de los creadores y su exposición constante

- Las marcas y la transformación del marketing en la era de la economía de los creadores y mucho más.

Además, se presentará el caso Feastables y el ex Head of International Marketing expondrá cómo hizo MrBeast para escalar su marca de chocolate al mundo entero. Por su parte, YouTube celebrará sus 20 años de historia y repasará sus hitos y aprendizajes en una charla con sus ejecutivos y creadores.

“Esta segunda edición de TENT Creator Summit busca seguir tendiendo puentes entre la industria de los creadores de contenido. Es un lugar donde plataformas, marcas, agencias y creadores pueden conectar y aprender para seguir creciendo”, explica Sol Santoro, co-founder del evento.