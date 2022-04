El despertar de los locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires

Un factor que también trajo la pandemia fue la revalorización de locales que antes no eran los más solicitados, hoy las esquinas de barrio son consideradas puntos de atracción y por eso están ganando protagonismo, especialmente por la gastronomía

ccesorios para celulares, servicios y también indumentaria son los rubros que más están repuntando, están recuperando sus negocios de a poco. La indumentaria fue uno de los casos más afectados durante la pandemia en relación a la venta en locales a la calle.

Qué se ve en el corto y mediano plazo

Se avecina una escasez de producto, poca disponibilidad y lo que va a ingresar va a estar con precios actualizados al 2022, un 30% mayor que el año anterior; esto va a generar menor flexibilidad en las negociaciones ya que la demanda va ser mucha y la oferta va a ser poca.

La escasez de productos se va a notar más en las zonas troncales, también va a seguir la ramificación de alquileres de locales en calles transversales a las principales y también van a empezar a cobrar vida, zonas que no son reconocidas como zonas comerciales.

En los próximos 6 meses, las renovaciones van a ser bastante altas, ya que en 2020 y 2021 lo que sucedía es que una vez finalizado el contrato no se volvía a renovar, debido al estancamiento de la actividad económica producto de la pandemia. El panorama actual es distinto, ya que todos los inquilinos intentarán renovar para no perder el local en el cual están operando, ya que saben que no será fácil conseguir otra opción similar.

Director Comercial de Baigún Operaciones Inmobiliarias