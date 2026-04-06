Loma Negra: desembarcan nuevos accionistas y hay cambios en la conducción

El grupo que controla la cementera cambió su composición mediante una capitalización de acreencias. Y designó al empresario argentino Marcelo Midlin como presidente. Además se aprobó un aumento de capital de u$s500 millones para relanzar la compañía.

La reestructuración financiera del grupo controlador de Loma Negra entró en una fase decisiva con el desembarco de nuevos accionistas y la confirmación de cambios en la conducción de la compañía.

En el año de su centenario, la cementera informó el inicio de una nueva etapa marcada por el saneamiento de su estructura financiera y la designación del empresario argentino Marcelo Mindlin como presidente del Directorio, en representación de los nuevos inversores que pasan a tener un rol clave en el holding.

El punto de inflexión se produce tras la finalización del proceso de recuperación judicial de Intercement Participações (ICP) , accionista controlante indirecto de Loma Negra, llevado adelante en San Pablo, Brasil.

Como resultado, la compañía concretó un aumento de capital por R$ 2.816 millones (equivalentes a unos u$s500 millones) , mediante la emisión de nuevas acciones que son suscriptas por acreedores que optan por capitalizar sus créditos. Este movimiento transforma deuda en capital y redefine la estructura accionaria del grupo.

En ese nuevo esquema, se destacan como principales accionistas Latcem LLC (el grupo encabezado por Mindlin) , con el 38,7%; Redwood , con el 26,7% ; y fondos administrados por Moneda–Patria Investments , con el 24% , junto a otros inversores institucionales.

La operación incluye además la salida de Mover Participações S.A., hasta entonces controlante final, que renuncia a sus derechos y ve cancelada la totalidad de su participación en ICP.

El comunicado difundido por la compañía subraya que esta reestructuración “concluye con éxito y brinda certezas fundamentales”, al tiempo que permite avanzar en un proceso integral de fortalecimiento financiero.

En esa línea, se detalla que la totalidad de la deuda del holding es reprogramada hasta 2031, lo que despeja el horizonte de vencimientos y mejora las condiciones para proyectar el negocio en el largo plazo.

Los planes de inversión de los nuevos accionistas de Loma Negra

El dato más relevante de esta operación es que la llegada de nuevos accionistas viene acompañada por un recambio en la conducción. Bajo la nueva estructura, el Directorio de Loma Negra pasa a estar presidido por Marcelo Mindlin, quien asume con representación de los inversores que ingresan tras la capitalización.

Su designación marca un cambio relevante en la gobernanza de la compañía y abre una etapa en la que el foco estará puesto en consolidar la recuperación y acelerar los planes de crecimiento, informó la empresa.

Al mismo tiempo, Sergio Faifman continúa como CEO e integrante del Directorio, garantizando la continuidad en la gestión ejecutiva. Desde la empresa destacan que esta combinación entre nuevos accionistas y continuidad operativa busca asegurar una transición ordenada y sostener el funcionamiento del negocio sin sobresaltos.

“La implementación del plan de reestructuración brinda certezas fundamentales para la compañía”, señalan desde Loma Negra, y agregan que los nuevos accionistas realizan un aporte de capital destinado a acelerar los planes de inversión, mantenimiento y eficiencia operativa.

En ese marco, la empresa busca fortalecer su posicionamiento en un mercado altamente competitivo, donde controla alrededor del 50% de la torta, y está estrechamente vinculado a la evolución de la actividad económica.

El ingreso de inversores financieros con experiencia en situaciones especiales es interpretado en el mercado como una señal de apuesta por la recuperación del negocio.

La capitalización de deuda no solo reduce el apalancamiento del holding, sino que alinea los incentivos de los nuevos accionistas con la generación de valor en el largo plazo.

A pesar de los cambios en la estructura superior, la compañía aclara que InterCement Trading e Inversiones Argentina S.L. mantiene el 52,14% de las acciones con derecho a voto, por lo que el control directo de Loma Negra no presenta modificaciones.

Sin embargo, según pudo averiguar Ámbito, el futuro de Loma Negra será decidido por los nuevos accionistas que integran el hólding de Intercement surgido tras la reestructuración de la deuda.

Esto significa, en los hechos, que la estrategia de negocios de la compañía ya no se definirá desde San Pablo. Geográficamente podría sostenerse que será desde Argentina, ya que Mindlin tiene la mayoría junto con otros socios locales.

El recambio de integrantes en el nivel del holding introduce un nuevo equilibrio de poder que podría influir en la estrategia futura.

En este contexto, la empresa sostiene que continúa operando “con total normalidad”, manteniendo como prioridades la seguridad, la excelencia operativa y el servicio a sus clientes. Al mismo tiempo, considera que este hito fortalece su posición en el mercado y le permite profundizar su compromiso con el desarrollo sostenible.

“El valor más grande de Loma es su gente. Nuestro compromiso con la seguridad, la excelencia operativa y el servicio a nuestros clientes sigue siendo nuestra prioridad absoluta”, afirmó Sergio Faifman.

Y destacó que la nueva etapa no solo asegura la continuidad sino que también “fortalece el liderazgo en el mercado y profundiza el compromiso con el desarrollo sostenible”.