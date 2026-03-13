La crisis de la construcción complicó los resultados de otro gigante de la industria del cemento

La filial local de la multinacional suiza cerró 2025 con pérdidas millonarias. Su facturación cayó pese a que aumentó el volumen de ventas.

Holcim inauguró en septiembre de 2025 su nueva planta de hormigón en Zárate.

La industria de la construcción transitó desde fines de 2023 un período de retroceso que llegó a tocar fondo el año pasado. Si bien hace algunos meses comenzó a mostrar signos leves de recuperación , los balances de las empresas fabricantes de cemento cerrados al 31 de diciembre de 2025 todavía muestran resultados afectados por esa coyuntura y otros factores vinculados.

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Recientemente la mayor empresa del mercado argentino de cemento, Loma Negra , informó un recorte de sus ganancias del orden del 88% entre 2025 y 2024. Pero sin que sus resultados fueran negativos.

Otro caso destacado es el de la multinacional suiza Holcim , cuya filial en Argentina cerró el ejercicio con una fuerte pérdida operativa de $37.049 millones.

Este resultado contrasta con la ganancia de $23.447 millones que la compañía con base de operaciones en la provincia de Córdoba había registrado al cierre de 2024.

El balance presentado por Holcim Argentina ante la Comisión Nacional de Valores indica que a pesar de haber aumentado 11% los despachos de cemento respecto de 2024 sus ingresos por ventas cayeron un 5,2% en la comparación interanual.

Como contrapartida, todos sus costos y gastos operativos registraron incrementos, lo que se tradujo en el fuerte deterioro del resultado de la operación.

A esto se sumaron resultados financieros negativos por $21.899 millones, impulsados principalmente por el efecto de la inflación sobre la posición monetaria y por el incremento de los costos de financiamiento.

Esto determinó que la pérdida neta ascendiera a $40.647 millones, que contrasta con la ganancia comparable de $54.190 millones registrada en 2024.

El deterioro general de los resultados se explica por una combinación de menores márgenes operativos, mayores costos productivos, incremento del endeudamiento y pérdidas financieras asociadas a la volatilidad macroeconómica, factores que terminaron afectando el balance anual de la compañía.

Un contexto económico en recuperación

El desempeño de Holcim se dio en un escenario macroeconómico que mostró señales de mejora respecto del año anterior, según remarcó el propio informe de la empresa.

Ese crecimiento estuvo impulsado principalmente por la inversión privada, el consumo y la recuperación de sectores como el agro, la energía y la minería, que traccionaron la actividad económica.

El sector de la construcción acompañó esa mejora del contexto macroeconómico. Tras la fuerte contracción registrada en 2024, la actividad comenzó a recuperarse hacia finales del año 2025.

El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un aumento interanual del 2,9% en diciembre, mientras que el crecimiento acumulado del año alcanzó 6,3%.

En línea con esta evolución, el mercado cementero también registró un incremento de la demanda. Los despachos de cemento en Argentina alcanzaron 10 millones de toneladas en 2025, lo que representó un aumento de 5,6% frente al año anterior.

En el caso específico de Holcim, la compañía informó que los despachos de cemento portland crecieron 11% respecto de 2024, reflejando el repunte del mercado. Sin embargo, el incremento de los volúmenes no se tradujo en una mejora de los resultados financieros.

Más volumen pero menos ingresos

Durante el ejercicio 2025, Holcim Argentina comercializó 2,9 millones de toneladas de cemento, aumentando el volumen respecto del año anterior.

Pese a ello, las ventas en términos reales disminuyeron un 5% frente a 2024, lo que refleja el impacto de la inflación y de los cambios en la estructura de precios.

De acuerdo con la reseña informativa presentada por la compañía, las ventas netas del ejercicio alcanzaron $499.267 millones, aunque el deterioro de los márgenes terminó afectando el resultado operativo.

El margen bruto se redujo en seis puntos porcentuales, presionado por el incremento de los costos de producción y de distribución.

La empresa informó que entre los factores que explican el aumento de costos se destacan el fuerte incremento de las tarifas de energía y los mayores gastos de personal, que impulsaron una suba del 17% en los gastos de distribución, comercialización y administración.

El directorio de la empresa reconoció que estos factores impactaron directamente en la rentabilidad del negocio.

En la memoria anual, la compañía explicó que “el resultado operativo mostró una contracción respecto del año anterior, principalmente por la incidencia de la inflación y la volatilidad cambiaria en los costos de producción”.

Asimismo, destacó que “el cambio de la bolsa de cemento a 25 kg (con mayores costos operativos) se reflejó en menores márgenes”, un ajuste logístico y comercial que también contribuyó al deterioro de los resultados.

El impacto financiero

El frente financiero fue otro de los factores que agravó el resultado del ejercicio.

Según la compañía, los resultados financieros negativos estuvieron impulsados principalmente por el resultado por posición monetaria, que alcanzó $50.273 millones, reflejando el impacto de la inflación sobre los activos y pasivos monetarios.

A esto se sumaron intereses perdidos por financiamiento por $45.684 millones, derivados del aumento del endeudamiento y del nivel de tasas de interés.

En contraste, los intereses generados por el efectivo disponible fueron marginales, con apenas $71 millones, lo que evidencia el limitado rendimiento de la liquidez de la compañía.

También se registraron pérdidas por diferencias de cambio por $16.729 millones, asociadas a la volatilidad del tipo de cambio.

En este contexto, el directorio explicó que “la mayor exposición al tipo de cambio y el incremento en las tasas de interés que impactaron el mayor endeudamiento destinado a financiar el programa de inversiones de la compañía incrementaron estos costos”.

Un evento climático que afectó la producción

Además de las presiones macroeconómicas y financieras, la empresa también enfrentó un evento extraordinario que impactó en su operación.

El 16 de mayo de 2025, una fuerte tormenta provocó inundaciones en la planta de Campana, en la provincia de Buenos Aires, lo que generó daños en la instalación productiva.

Este evento implicó costos adicionales y afectó parcialmente la capacidad operativa de la empresa durante el año.

En paralelo a este escenario, la compañía destacó en su informe la concreción de una operación estratégica para fortalecer su presencia en el mercado de hormigón.

En febrero de 2025, Holcim firmó un acuerdo para adquirir el 100% de Horcrisa S.A.U., una empresa dedicada a la producción y comercialización de hormigón elaborado.

La operación se completó en mayo de ese mismo año, generando una plusvalía contable superior a $25.000 millones en moneda homogénea, atribuida a las sinergias esperadas entre ambas compañías.

Esta adquisición forma parte de la estrategia del grupo para ampliar su oferta de soluciones integrales para la construcción.

Patrimonio sólido y perspectivas para 2026

A pesar del resultado negativo, la empresa destacó que mantiene una posición financiera robusta.

Al cierre del ejercicio, Holcim Argentina registró activos totales por $986.727 millones y un patrimonio neto de $587.206 millones, cifras que reflejan una sólida base patrimonial.

La compañía subrayó que su nivel de endeudamiento continúa siendo relativamente bajo, lo que le permite mantener capacidad de inversión y enfrentar escenarios económicos adversos.

No obstante, el flujo de caja se redujo durante el ejercicio. La posición de efectivo y equivalentes disminuyó en $18.033 millones respecto del año anterior, principalmente debido a los desembolsos destinados a inversiones y adquisiciones.

De cara al año que comienza, Holcim proyecta un escenario macroeconómico relativamente más favorable.

Según sus estimaciones, la economía argentina podría crecer alrededor de 4% en 2026, mientras que la inflación continuaría desacelerándose hasta ubicarse cerca de 22,4% anual.

En este contexto, la empresa planea profundizar sus iniciativas de eficiencia operativa y control de costos.

El directorio anticipó que la compañía continuará “implementando sus iniciativas de excelencia operacional y eficiencia en costos para alcanzar el objetivo de fortalecer su posición competitiva en el mercado, incrementando la rentabilidad del negocio”.