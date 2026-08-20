Los 5 equipos más caros de la historia: las compras multimillonarias que cambiaron el deporte

Distintas franquicias han sido traspasadas por enormes cantidades de dinero, pero estas cinco significaron un desembolso récord en lo que respecta a la adquisición de instituciones.

Las franquicias norteamericanas han tenido varios movimientos multimillonarios para cambiar de dueño.

Hace poco más de una década, pagar u$s2.000 millones por un equipo profesional alcanzaba para romper récords. Hoy esa cifra quedó muy lejos de los primeros puestos, después de varias ventas que llevaron los precios a niveles difíciles de imaginar algunos años atrás.

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La NBA y la NFL concentran las operaciones más grandes de la lista. En algunos casos, el valor pagado multiplicó varias veces lo desembolsado por sus antiguos propietarios al momento de comprar esas mismas franquicias.

Los nombres que encabezan la lista pertenecen a dos de las ligas más importantes de Estados Unidos . Lakers, Seahawks, Celtics, Commanders y Broncos protagonizaron compras históricas, aunque el conjunto de Los Ángeles sobresale por un caso único: sus dos ventas más recientes son también las dos más caras registradas en el deporte.

En 2025, Mark Walter acordó comprar el control mayoritario de los Lakers a la familia Buss en una operación valuada en u$s10.000 millones . La NBA aprobó el traspaso en octubre y la cifra estableció un récord para el deporte profesional.

Walter llevaba apenas diez meses como propietario mayoritario cuando apareció una nueva venta. En agosto de 2026 , Joshua Kushner y Bob Iger acordaron quedarse con el equipo por u$s12.500 millones , aunque el cambio todavía necesita la aprobación de la liga.

Los dos movimientos dejaron a la misma franquicia en los primeros puestos de la historia: u$s12.500 millones por la operación más reciente y u$s10.000 millones por la anterior. Ningún otro equipo protagonizó hasta ahora dos transacciones de semejante tamaño.

La diferencia con lo que costaba décadas atrás es enorme. Jerry Buss había comprado los Lakers en 1979 dentro de un paquete de u$s67,5 millones que también incluía a Los Angeles Kings, The Forum y un rancho en California. De ese total, alrededor de u$s16 millones correspondían al conjunto de básquet.

Seattle Seahawks

El segundo equipo de la lista es Seattle. En julio de 2026, la familia Khosla acordó comprar los Seahawks a los herederos de Paul Allen por u$s9.612 millones, superando ampliamente cualquier venta anterior dentro de la NFL.

Los de Seattle rompieron el récord de mayor venta en la NFL. Cuenta de X: @Seahawks

Allen, cofundador de Microsoft, había adquirido la franquicia en 1997 por u$s194 millones, cuando existía preocupación por una posible salida de la ciudad. Tras su muerte en 2018, su hermana Jody Allen quedó a cargo de su patrimonio y también asumió la presidencia del conjunto.

La operación forma parte del proceso iniciado por los herederos para desprenderse de los activos deportivos pertenecientes al empresario. El traspaso de los Seahawks todavía debe recibir la aprobación de los propietarios de la NFL.

Boston Celtics

Los Boston Celtics quedaron terceros gracias a la operación alcanzada en 2025 por un grupo encabezado por Bill Chisholm, con una valoración de u$s6.100 millones. La NBA aprobó la transferencia de la participación mayoritaria en agosto de ese año.

El clásico de los Lakers no solo compite en lo deportivo, sino también en los aspectos económicos. Cuenta de X: @celtics

La compra fue organizada para que otras partes de la propiedad cambien de manos más adelante. La cifra inicial alcanzó para superar por poco los u$s6.050 millones pagados dos años antes por los Washington Commanders.

El grupo anterior, liderado por Wyc Grousbeck, había comprado los Celtics por u$s360 millones en 2002. Durante esos años, Boston ganó los campeonatos de la NBA de 2008 y 2024 antes de concretarse el cambio de control.

Washington Commanders

Los Washington Commanders ocupan el cuarto puesto con la venta concretada en 2023. Un grupo encabezado por Josh Harris pagó u$s6.050 millones a Daniel Snyder y se quedó con el control después de recibir la aprobación unánime de los propietarios de la NFL.

Los Commanders tenían el récord en la NFL hasta la compra de los Seahawks. Cuenta de X: @Commanders

Entre los inversores también estuvieron Mitchell Rales y Magic Johnson. La operación puso fin a la etapa de Snyder, quien había comprado la organización y su estadio por u$s800 millones en 1999.

La transacción estableció un nuevo récord para la NFL y mantuvo esa marca durante tres años. En 2026, el traspaso de los Seahawks elevó el máximo de la liga a u$s9.612 millones.

Broncos de Denver

Los Broncos de Denver completan los cinco primeros puestos. En 2022, el grupo Walton-Penner compró el equipo por u$s4.650 millones, con Rob Walton, Carrie Walton Penner y Greg Penner entre las principales figuras de la operación.

El equipo de Denver también tuvo un traspaso de mando que requirió un desembolso millonario. Cuenta de X: @Broncos

La NFL aprobó el traspaso en agosto de ese año. Hasta entonces, la franquicia había permanecido durante años bajo el control de la familia de Pat Bowlen.

El precio más que duplicó el récord anterior de la liga. En 2018, David Tepper había pagado u$s2.275 millones por los Carolina Panthers, que hasta ese momento encabezaban las compras más caras de la NFL.