Cuántos millones tiene Susan Sarandon, tras ser detenida en una protesta contra Netanyahu

La actriz volvió a quedar en el centro de la escena internacional y su extensa carrera explica el patrimonio que acumuló durante décadas.

Susan Sarandon mantiene una extensa trayectoria en cine y televisión, además de otros negocios, que le permitieron construir una fortuna estimada en millones de dólares . Volvió a ocupar los titulares internacionales después de ser detenida en Nueva York durante una manifestación contra la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La actriz, ganadora del Oscar, participó de la protesta junto a más de un centenar de personas y terminó siendo trasladada por la policía. El episodio se suma a una etapa particularmente compleja para la intérprete, que desde 2023 ha hablado públicamente sobre las consecuencias profesionales que, según sostiene, tuvo su apoyo a la causa palestina.

La detención ocurrió el jueves 24 de septiembre de 2026, en las inmediaciones de la sede de Naciones Unidas en Manhattan, antes del discurso de Netanyahu ante la Asamblea General. La movilización fue organizada por Jewish Voice for Peace , agrupación que convocó a manifestarse contra las políticas de Israel y en favor de los derechos palestinos .

Los agentes intervinieron después de que los manifestantes bloquearan una intersección. Las autoridades indicaron que los participantes recibieron advertencias para abandonar el lugar y que quienes permanecieron allí fueron detenidos. Hubo al menos 30 arrestos , mientras que otros reportes situaron la cifra total en torno al centenar.

Sarandon no fue la única figura conocida detenida. También quedó bajo custodia la actriz Hannah Einbinder, conocida por Hacks , además de dirigentes políticos y otros participantes de la protesta. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron a Sarandon siendo esposada por agentes.

El episodio no aparece aislado dentro de la trayectoria pública de la actriz. Sarandon ha participado durante años en manifestaciones vinculadas con cuestiones sociales, derechos humanos y conflictos internacionales. Su postura sobre la guerra en Gaza, en particular, ya había generado una fuerte repercusión dentro de la industria cinematográfica estadounidense.

Cancelación y contratos perdidos: el impacto de sus protestas en sus ingresos cinematográficos

La relación entre el activismo de Sarandon y su actividad profesional se volvió especialmente visible en noviembre de 2023. Después de participar en manifestaciones propalestinas y realizar declaraciones que generaron críticas, United Talent Agency (UTA) confirmó que había dejado de representarla.

La actriz sostuvo posteriormente que la decisión tuvo consecuencias sobre sus oportunidades laborales. Además, aseguró que su agencia la había dejado y que varios proyectos habían sido cancelados. También describió la situación como una especie de exclusión dentro de Hollywood.

En septiembre de 2026 volvió a referirse al tema durante el Festival de Venecia. Allí afirmó que había perdido películas recientemente y señaló que, según su experiencia, algunas agencias todavía advertían a determinadas producciones sobre contratarla. Reuters recogió sus declaraciones y aclaró que se trataba de la versión expresada por la propia actriz.

Sarandon siguió trabajando después de aquel episodio. Participó en producciones como The Fabulous Four, The Six Triple Eight, Nonnas y The Echo Chamber, lo que muestra que su actividad profesional no se detuvo, aunque sí pudo cambiar el tipo y escala de algunos proyectos.

La intérprete participó en producciones de distintos géneros a lo largo de cinco décadas. Instagram Susan Sarandon

Las películas más taquilleras que construyeron su fortuna de Hollywood

La fortuna de Sarandon está vinculada principalmente con una carrera cinematográfica de más de cinco décadas. Su primer gran fenómeno cultural llegó con The Rocky Horror Picture Show, película de 1975 en la que interpretó a Janet Weiss. Con el tiempo, el filme se convirtió en un clásico de culto y acumuló más de 118 millones de dólares a nivel mundial según registros de taquilla recopilados por Box Office Watch.

Durante los años 90, su carrera alcanzó otro nivel. The Client (1994), donde compartió elenco con Tommy Lee Jones, superó los 117 millones de dólares de recaudación mundial. La película también aparece entre los trabajos que Celebrity Net Worth identifica al hablar de sus ingresos profesionales.

Otro título destacado fue Stepmom, estrenado en 1998 y protagonizado junto a Julia Roberts y Ed Harris. La producción consiguió alrededor de 160 millones de dólares en todo el mundo, de acuerdo con Box Office Mojo.

A esa lista se suma Shall We Dance?, comedia romántica de 2004 en la que Sarandon actuó junto a Richard Gere y Jennifer Lopez. La película recaudó cerca de 170 millones de dólares a nivel mundial. También fue parte de Enchanted, el éxito de Disney de 2007, que alcanzó aproximadamente 341 millones de dólares de recaudación mundial.

¿Cuánto dinero tiene Susan Sarandon? Su patrimonio neto actualizado

Susan Sarandon tiene un patrimonio neto de u$s60 millones. La cifra es una combinación de décadas de trabajo como actriz, productora y otros emprendimientos.

Entre ellos figura SPiN, una cadena de clubes sociales vinculados al tenis de mesa que ella ayudó a fundar. La primera sede abrió en Nueva York en 2009 y el proyecto llegó a expandirse a distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá.