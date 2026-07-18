El Consejo de París aprobó el doblaje del impuesto sobre las viviendas vacías, una medida que apunta a devolver al mercado inmobiliario cerca de 20.000 departamentos que hoy permanecen desocupados en la capital francesa. La tasa pasará del 17% al 30% desde el primer año de desocupación del inmueble.
El Ayuntamiento de París duplica el impuesto a las viviendas vacías para destrabar la oferta habitacional
La medida, votada esta semana por el Consejo Municipal, busca reincorporar unos 20.000 departamentos al mercado y entrará en vigencia en enero de 2027.
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La decisión se enmarca en la ley de presupuesto 2026, que habilita a las ciudades con alta demanda habitacional a prácticamente duplicar el impuesto sobre las viviendas desocupadas. A diferencia del esquema actual, lo recaudado por el nuevo tributo irá directamente a las arcas municipales y ya no al Estado nacional.
En términos concretos, la factura anual para un departamento no alquilado podría trepar a 4.000 euros, contra los 1.500 o 2.000 euros que se pagan en la actualidad. La iniciativa, impulsada por el alcalde socialista Emmanuel Grégoire, comenzará a regir el 1° de enero de 2027, en consonancia con la ley de finanzas 2026.
Un mecanismo con antecedentes en otras ciudades
La medida sigue el ejemplo de Bruselas y Nueva York, ciudades que ya aplican una fuerte presión fiscal sobre los propietarios de inmuebles vacíos. Para detectar los departamentos desocupados, los municipios franceses recurren a sistemas de información geográfica y al cruce de datos de consumo eléctrico y de agua.
En el caso puntual de la capital, París desarrolló un algoritmo que identifica inmuebles sin actividad durante más de un año, lo que permite aplicar el recargo de forma automatizada y agilizar las notificaciones a los propietarios.
La medida se da en un contexto de crisis habitacional que golpea a la capital francesa desde hace años, con una oferta de alquileres insuficiente frente a la demanda. No obstante, algunos propietarios ya manifestaron su malestar por tener que afrontar un monto casi el doble del actual por no alquilar sus propiedades.
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