El Ayuntamiento de París duplica el impuesto a las viviendas vacías para destrabar la oferta habitacional + Agregar ámbito en









La medida, votada esta semana por el Consejo Municipal, busca reincorporar unos 20.000 departamentos al mercado y entrará en vigencia en enero de 2027.

La medida sigue el ejemplo de Bruselas y Nueva York. Myrabella

El Consejo de París aprobó el doblaje del impuesto sobre las viviendas vacías, una medida que apunta a devolver al mercado inmobiliario cerca de 20.000 departamentos que hoy permanecen desocupados en la capital francesa. La tasa pasará del 17% al 30% desde el primer año de desocupación del inmueble.

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La decisión se enmarca en la ley de presupuesto 2026, que habilita a las ciudades con alta demanda habitacional a prácticamente duplicar el impuesto sobre las viviendas desocupadas. A diferencia del esquema actual, lo recaudado por el nuevo tributo irá directamente a las arcas municipales y ya no al Estado nacional.

En términos concretos, la factura anual para un departamento no alquilado podría trepar a 4.000 euros, contra los 1.500 o 2.000 euros que se pagan en la actualidad. La iniciativa, impulsada por el alcalde socialista Emmanuel Grégoire, comenzará a regir el 1° de enero de 2027, en consonancia con la ley de finanzas 2026.

Un mecanismo con antecedentes en otras ciudades La medida sigue el ejemplo de Bruselas y Nueva York, ciudades que ya aplican una fuerte presión fiscal sobre los propietarios de inmuebles vacíos. Para detectar los departamentos desocupados, los municipios franceses recurren a sistemas de información geográfica y al cruce de datos de consumo eléctrico y de agua.

En el caso puntual de la capital, París desarrolló un algoritmo que identifica inmuebles sin actividad durante más de un año, lo que permite aplicar el recargo de forma automatizada y agilizar las notificaciones a los propietarios.

La medida se da en un contexto de crisis habitacional que golpea a la capital francesa desde hace años, con una oferta de alquileres insuficiente frente a la demanda. No obstante, algunos propietarios ya manifestaron su malestar por tener que afrontar un monto casi el doble del actual por no alquilar sus propiedades.

1/2 Francia 2/2 Como estaba previsto desde un primer momento, la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos París 2024 se llevará a cabo en el río Sena.

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