Su padre le pidió que se dedique a la informática y hoy es un multimillonario cripto: la historia de Balaji Srinivasan







El magnate transformó su carrera al apostar por la informática y las criptomonedas, un camino que cada vez más personas se atreven a tomar.

Balaji Srinivasan, pionero en criptomonedas, convirtió su apuesta tecnológica en millones y en una de las historias más influyentes de Silicon Valley.

El universo de las criptomonedas mueve a millones de inversores que buscan oportunidades en un mercado tan volátil como prometedor. En ese escenario destaca la figura de Balaji Srinivasan, un visionario que construyó su riqueza gracias a la tecnología y a un consejo familiar que cambió su rumbo.

El emprendedor estadounidense de origen indio dejó atrás la tradición médica de sus padres y eligió la informática como camino. Esa decisión lo llevó a fundar empresas innovadoras, dirigir plataformas de alcance global y convertirse en uno de los referentes más influyentes del ecosistema cripto.

685b833414d765d42338d10f_balaji srinivasan Con inversiones estratégicas en criptomonedas y un giro decisivo en su vida, Balaji Srinivasan acumula millones y se vuelve referente global.

Medicina no, informática: el pedido de su padre que lo llevó a forjar una fortuna Srinivasan nació en 1980 en Long Island, dentro de una familia de médicos migrantes de Chennai. Aunque el entorno parecía orientarlo hacia la salud, su padre insistió en que explorara el mundo de la informática, convencido de que allí estaría el futuro.

En la Universidad de Stanford obtuvo títulos en ingeniería eléctrica y química, además de un doctorado en genética de poblaciones. Esa base académica lo ayudó a moverse entre la biotecnología y la tecnología, con proyectos que lo posicionaron como un innovador.

Su primera gran apuesta fue Counsyl, una empresa de pruebas genéticas que alcanzó notoriedad internacional y luego fue adquirida por Myriad Genetics por 375 millones de dólares. Este éxito validó su visión de combinar ciencia y software en negocios escalables. Años más tarde, Balaji dio el salto al universo cripto. Fundó Earn.com, plataforma que Coinbase compró en 2018, y se convirtió en el primer director de tecnología del exchange. Desde allí impulsó proyectos como la stablecoin USDC y fortaleció su imagen como uno de los estrategas más influyentes del sector. Cientos de millones: el patrimonio de Srinivasan gracias a las criptomonedas Para 2025, el patrimonio neto de Balaji Srinivasan supera los 150 millones de dólares, según estimaciones de medios especializados. Su riqueza proviene tanto de la venta de sus startups como de inversiones tempranas en Bitcoin, Ethereum y otras blockchains emergentes. Hoy combina su rol como inversor con la difusión de conceptos de gobernanza digital y descentralización, a través de iniciativas como su libro The Network State y la reciente apertura de una escuela dedicada a formar líderes en economías descentralizadas. Un perfil que refleja cómo la visión temprana en las criptomonedas puede cambiar un destino.

