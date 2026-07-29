De multimillonario a perder un imperio de u$s6.000 millones: la caída de Shane Smith

Este hombre logró ser el dueño de uno de los medios más rentables del mundo, pero toda su creación se derrumbó por sus malas decisiones.

Fundó un imperio imposible de sostener, lo que terminó impactando de lleno en su enorme fortuna.

Shane Smith hoy en día no es un nombre muy conocido, pese a que supo tener miles de millones de dólares en su cuenta y manejar una de las compañías más importantes en los medios de comunicación. Encontró el éxito desde muy temprano gracias a su rebeldía, pero la realidad le dio un golpe que apenas supo digerir.

Vice pasó de ser una revista que tocaba los temas que los diarios o canales de televisión más importantes no se animaban o consideraban tabú. Este fue el puntapié inicial para forjar una cadena con buen manejo en el inicio de la era digital, pero falló en la ejecución y terminó siendo una dolorosa pérdida de dinero .

Shane Smith es un empresario canadiense que creó Vice, una compañía de medios que empezó en 1994 como una revista independiente en Montreal. El proyecto arrancó junto a Suroosh Alvi y Gavin McInnes bajo el nombre de The Voice of Montreal, una publicación centrada en la música, las drogas, el sexo, la moda, la vida nocturna y la contracultura local.

Con el tiempo, la revista cambió su nombre a Vice y comenzó a expandirse fuera de Canadá . La llegada de internet le permitió transformar su modelo de negocio: dejó el formato impreso y pasó a ser una plataforma digital con contenidos audiovisuales, documentales y producciones para televisión.

Durante la década de 2010, Vice se posicionó como uno de los medios digitales con mayor crecimiento. La empresa creó divisiones de noticias, entretenimiento y producción, mientras firmaba acuerdos con grandes compañías para distribuir sus contenidos.

Ese avance llamó la atención de inversores apostados a su expansión global. En 2013, A&E Networks compró una parte del negocio y, años después, otros fondos aportaron capital para impulsar el proyecto a mayor escala.

El punto máximo llegó en 2017, cuando TPG Capital invirtió u$s450 millones y llevó la valuación de Vice a unos u$s5.700 millones. En ese momento, la participación de Shane Smith hizo que su patrimonio alcanzara los u$s1.600 millones, ubicándolo entre los empresarios más ricos del sector.

Al borde de la bancarrota: los problemas de la empresa

El crecimiento de Vice se dio en una etapa en la que muchas empresas digitales recibían grandes inversiones por el aumento del consumo online. Sin embargo, el modelo sostenido por publicidad empezó a tener problemas cuando las principales plataformas concentraron la mayoría de los ingresos.

Además, Vice había armado una estructura enorme, con miles de empleados, oficinas en varios países y múltiples áreas de producción. Como los costos subían y los ingresos no acompañaban, la estabilidad financiera del negocio empezó a complicarse.

La empresa intentó adaptarse con recortes y cambios de estrategia. En los años previos a la bancarrota cerró áreas, redujo personal y buscó compradores para sostener el proyecto, pero no logró recuperar el valor alcanzado en su mejor momento.

En 2023, Vice se declaró en bancarrota en Estados Unidos con deudas millonarias. El proceso terminó con la venta de la compañía a un grupo de acreedores por alrededor de u$s350 millones, una cifra muy lejana a los casi u$s6.000 millones que llegó a valer.

La caída también golpeó la economía de sus fundadores. Las acciones que habían convertido a Shane Smith en multimillonario perdieron casi todo su valor cuando la empresa dejó de cotizar a las cifras de su época de mayor expansión.

El actual patrimonio de Shane Smith

El patrimonio actual de Shane Smith se estima en alrededor de u$s50 millones. Después de haber logrado la cifra de u$s1.600 millones, la caída de Vice significó un duro golpe a su economía, que también respiró gracias a las inversiones realizadas durante su mejor momento.

En 2015, él y su esposa pagaron cerca de u$s23 millones por una finca en Santa Monica. Tal era la cantidad de dinero que abundaba en esa época que simplemente pagaron sin ir a conocer la propiedad. En 2021, tuvieron que venderla y el negocio, tras la caída, fue un éxito: se llevó u$s49 millones por la operación.

Lo mismo ocurrió con una mansión en La Quinta, también en California. Esa casa ubicada cerca de un campo de golf la consiguieron por u$s2.6 millones y fue vendida en 2023 por u$s5.2 millones.