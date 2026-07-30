El innovador invento de impresión 3D: la máquina que crea piezas con color real y alta precisión

La tecnología de fabricación aditiva continúa avanzando a un ritmo acelerado y cada nuevo lanzamiento intenta resolver uno de los desafíos históricos de la impresión 3D : obtener piezas listas para usar sin dedicar horas al acabado manual. Esa búsqueda impulsó el desarrollo de un equipo que promete cambiar parte del flujo de trabajo de diseñadores, creadores de contenido y pequeños talleres.

El sistema fue presentado por la empresa Hey Gears bajo el nombre G1X y combina funciones que hasta hace poco solo estaban disponibles en equipos industriales de mucho mayor tamaño y costo. Su propuesta consiste en imprimir modelos tridimensionales con colores incorporados desde el primer momento, evitando procesos posteriores de pintura y terminación.

Aunque todavía resta comprobar su desempeño cuando llegue a una mayor cantidad de usuarios, la iniciativa despertó interés dentro del sector porque apunta a reducir tiempos de producción , mejorar el nivel de detalle y ofrecer nuevas alternativas para quienes fabrican prototipos, figuras coleccionables o productos personalizados.

La principal diferencia de la Hey Gears G1X respecto de muchas impresoras 3D convencionales es que produce modelos a color directamente desde la impresora . En otras palabras, la pieza sale prácticamente terminada, sin necesidad de pintarla a mano ni aplicar procesos adicionales para darle el aspecto final.

Para lograrlo, el sistema emplea un cabezal Epson con 3.200 boquillas y ocho canales de tinta capaces de reproducir más de 10 millones de colores . El proceso combina la inyección de tinta con el curado mediante luz ultravioleta, construyendo el objeto capa por capa con una elevada precisión.

Otro aspecto llamativo es la posibilidad de incorporar zonas transparentes dentro de una misma impresión, una función poco habitual en equipos de escritorio. Esto abre la puerta a fabricar maquetas, figuras decorativas, piezas de exhibición y prototipos con acabados mucho más cercanos al producto final.

Uno de los puntos que más interés genera es el ahorro de tiempo. En los métodos tradicionales, muchos usuarios deben lijar, pintar y corregir pequeñas imperfecciones después de imprimir. Con esta propuesta, gran parte de ese trabajo desaparece porque las piezas salen con el color integrado y con soportes solubles en agua que pueden retirarse sin herramientas especiales.

HeyGears

Las características claves de esta maquina

Entre sus especificaciones sobresale una resolución de hasta 1.440 × 2.400 DPI, acompañada por un espesor de capa de entre 10 y 20 micrones, una medida inferior al grosor de un cabello humano. Esa precisión busca minimizar las clásicas líneas visibles que suelen aparecer en muchas impresiones tridimensionales.

El equipo dispone de un área de trabajo de 330 × 130 × 420 milímetros y puede fabricar objetos con una altura máxima cercana a los 150 milímetros. Además, admite diferentes plataformas de impresión para adaptarse a distintos tipos de proyectos.

Otra función destacada es su capacidad para realizar impresión UV en dos dimensiones sobre más de 400 materiales, entre ellos madera, vidrio, piedra, metal, cerámica, lona y distintos plásticos. Gracias a ello puede personalizar productos como fundas para celulares, llaveros, botellas, vasos o artículos promocionales, ampliando el abanico de aplicaciones más allá de la impresión 3D tradicional.

La máquina incorpora además un sistema interno de filtrado de aire, procesos automáticos de limpieza para reducir obstrucciones y tintas de base acuosa diseñadas para generar menos olor durante el funcionamiento. Son características pensadas para quienes trabajan en estudios, oficinas o incluso desde sus casas.