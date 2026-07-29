Un dron efectivo contra los mosquitos: el ingenioso invento volador diseñado para cazarlos en aire

Sin componentes perjudiciales para la salud de los usuarios en su funcionamiento, este aparato revolucionario podría aportar una solución definitiva contra esta plaga.

Este revolucionario aparato exterminará a los mosquitos del exterior del hogar de forma autónoma.

En cualquier época del año, los mosquitos generan preocupación entre millones de personas. En ese sentido, entre las distintas alternativas para combatir a este insecto, una en particular logró llamar la atención por una propuesta poco habitual.

Tornyol es un proyecto que desarrolló un dron capaz de localizarlos durante el vuelo y eliminarlos de manera automática. La compañía detrás del invento busca una solución definitiva, en la que la intervención del usuario es casi nula, sumado a la ausencia total de químicos dañinos para la salud de los usuarios o sus mascotas.

Tornyol propone un sistema formado por un dron autónomo y una estación base. El dispositivo fue diseñado para patrullar una zona determinada y detectar la presencia de mosquitos sin que una persona tenga que manejarlo de forma permanente.

Así luce este dron, el cual utiliza sus hélices para acabar con los mosquitos.

Para hacerlo, utiliza la tecnología LeSonar, un sistema de detección que registra los sonidos producidos por el movimiento de las alas. A partir de esa información, el equipo analiza los patrones captados y determina si corresponde a este insecto en particular.

Cuando encuentra un objetivo, el dron realiza una maniobra para interceptarlo en pleno vuelo. El dispositivo utiliza sus propias hélices para eliminar al mosquito y luego puede regresar a su estación base para recargar energía, sin la necesidad de utilizar químicos en el proceso que puedan poner en riesgo la salud de los adultos, niños o mascotas.

El proyecto todavía no se encuentra disponible para la compra. La empresa permite realizar una reserva anticipada con un depósito reembolsable de u$s100 y anunció un precio de u$s1.100 para quienes quieran adquirir el equipo, además de una opción de suscripción mensual de u$s50.

Las características claves de este invento

El dispositivo cuenta con un peso aproximado de 40 gramos y utiliza LeSonar 2, una versión del sistema de detección desarrollada por Tornyol. La tecnología incorpora una matriz de 380 micrófonos ultrasónicos que recopila información del entorno durante el funcionamiento.

Uno de los aspectos centrales del equipo es su capacidad de procesamiento. La información obtenida por los sensores es analizada mediante inteligencia artificial para reconocer patrones específicos y diferenciar el movimiento asociado a los mosquitos.

El dron puede detectar estos objetivos a una distancia de hasta ocho metros. Además, fue diseñado para trabajar junto a una estación de carga que permite completar los ciclos de vuelo de forma automática.

El sistema está pensado para utilizarse en exteriores y mantener una vigilancia continua sobre el área seleccionada. El objetivo del desarrollo es crear una herramienta que pueda encargarse de la búsqueda de mosquitos sin requerir una operación manual constante, y se estudia la posibilidad de que el tamaño pueda ser reducido para poder actuar en interiores.