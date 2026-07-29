Un invento de bolsillo dos en uno: el parlante Bluetooth que también te permite crear tu propia música + Agregar ámbito en









Una propuesta novedosa llegó con funciones únicas que combinan entretenimiento, portabilidad y creatividad en un mismo equipo.

Musicalizar tu vida nunca fue tan fácil. Gentileza - Enya Music

Cuando se combina el entretenimiento con la tecnología, se lanzan inventos que buscan reunir varias funciones en un mismo equipo. Es por eso que ahora los dispositivos chicos, pero con más capacidades se vuelven populares entre quienes quieren hacer música en cualquier lugar.

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Una de las novedades más llamativas llega de la mano de Enya Music, que presentó un producto capaz de funcionar como parlante inalámbrico y, al mismo tiempo, como un instrumento digital pensado para interpretar canciones de una forma muy simple. Su diseño plegable y su aplicación personalizada lo convierten en una alternativa diferente para reuniones, viajes o momentos recreativos.

El dispositivo tiene dos funciones para entretenerte. Gentileza - Enya Music De qué trata este novedoso y pequeño invento El Cyber-G Pocket es un dispositivo desarrollado por Enya Music que reúne dos funciones principales. Cuando permanece cerrado, se ve como un parlante Bluetooth compacto con una forma similar a una cápsula. Pero al desplegarlo, aparece una guitarra portátil con un formato geométrico que facilita su transporte.

La propuesta de este equipo consiste en simplificar la creación musical mediante controles digitales y una aplicación para celulares desde donde se seleccionan canciones, configuraciones o estilos musicales. La empresa ya había presentado otros productos inteligentes para músicos aficionados, como la guitarra Nexg y posteriormente amplió su catálogo con ukeleles y guitarras electroacústicas.

Según Enya Music, el modelo Cyber-G superó las 220 millones de visualizaciones en plataformas digitales, un antecedente que impulsó el desarrollo de esta versión más compacta. El funcionamiento busca eliminar gran parte de las dificultades de un instrumento convencional. Desde la aplicación, el usuario elige un acompañamiento y así controla la ejecución mediante los mandos incorporados en el equipo.

La mano izquierda trabaja sobre un panel con 7 pads de acordes que admiten 14 configuraciones personalizables, mientras que la derecha acciona un disparador de rasgueo con respuesta para movimientos hacia arriba y hacia abajo. El equipo ofrece dos modalidades principales, una es Sing & Play, un software que genera automáticamente progresiones de acordes y bases rítmicas para acompañar una canción. La otra es Solo, donde los pads pasan a ejecutar notas individuales, con melodías libres. El invento que va a cambiar la forma en la que haces música. Gentileza - Enya Music Las características claves de este nuevo instrumento Además de su función musical, el Cyber-G Pocket también trabaja como un parlante Bluetooth convencional. Incorpora dos transductores de rango completo de 10 W cada uno, con una respuesta de frecuencia que va desde 40 Hz hasta 20 kHz, suficiente para reproducir música con un amplio espectro sonoro. Entre sus conexiones incorpora: Bluetooth para reproducir audio desde dispositivos compatibles

Puerto USB-C para carga y transferencia digital de sonido

Entrada TRS de 3,5 mm para conectar equipos mediante cable En cuanto a la autonomía, el dispositivo incorpora una batería de 3.250 mAh, capaz de ofrecer hasta 8 horas de funcionamiento, dependiendo del uso. La carga completa demanda 2 horas. Cerrado, el dispositivo mide 231 x 73 x 95 milímetros, mientras que desplegado alcanza 461 x 73 x 71 milímetros. Su peso es de 0,8 kilogramos. En cuanto a la presentación, estará disponible en tres colores: Studio Black

Nordic White

Blossom Pink Cada unidad incluirá: Estuche rígido para transporte

Cable de alimentación

Pegatinas decorativas

Dos correas para traslado El Cyber-G Pocket ya se encuentra en preventa. Durante esa etapa inicial tiene un valor de u$s199, mientras que el precio sugerido para su comercialización general será de u$s259. Según el cronograma informado por Enya Music, las primeras entregas comenzarán el 24 de junio.

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