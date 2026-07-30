El club grande de Europa que quiere llevarse a Facundo Medina, una de las figuras de la Selección argentina en el Mundial 2026

Una de las sorpresas en la nómina de convocados para el Mundial 2026 de la Selección argentina fue Facundo Medina , quien finalmente se terminó ganando el cariño de los hinchas y tuvo minutos en la final contra España. En las últimas horas, el Bayer Leverkusen posó sus ojos sobre el defensor y podría ser un gran salto en su carrera.

El jugador argentino acaba de ser oficialmente fichado por el Olympique de Marsella , luego de estar cedido con una opción de compra de u$s18 millones desde el Lens, pero ante la posibilidad de un desembolso grande de dinero el club francés podría permitirse venderlo en esta ventana de pases.

En esta cita mundialista con la Albiceleste, Medina disputó cinco encuentros de lateral izquierdo a raíz de la lesión de Nicolás Tagliafico, el habitual titular en ese sector. Si bien el defensor oriundo de Villa Fiorito cumplió con creces, su posición natural es la de zaguero central por izquierda. Precisamente, esta polivalencia fue el factor clave que inclinó a Lionel Scaloni a convocarlo para el certamen en Norteamérica por encima del “Huevo” Acuña.

En tan solo una temporada en el Marsella, en la que pudo disputar 26 partidos y ganarse la titularidad, el Leverkusen del español Carles Martínez lo quiere por la alta cantidad de competencias que le tocará disputar en esta nueva temporada, entre ellas la Europa League.

Facundo Axel Medina, de 27 años, nació en Villa Fiorito, atravesó una infancia marcada por las dificultades económicas y contó en distintas oportunidades que durante varios años trabajó como cartonero junto a su familia para ayudar en la casa.

En entrevista hace unos años en ESPN, contó qué sacrificios tenía que hacer junto a sus parientes: “Tuve otros laburos. Había que sobrevivir en el barrio. Tuve que agarrar un carrito y laburar, como todos. Iba a cartonear con toda la banda, con todos mis tíos. Era de lunes a viernes, un laburo familiar. Teníamos para comer, pero había que mover un poco el lomo. Íbamos a las 4 o 5 de la tarde y volvíamos a las 9 o 10 de la noche. Estábamos todos, nos cagábamos de risa, mirábamos algún pajarito por ahí y la pasábamos bien a pesar de todo.

Facundo Medina, el soñador que llegó a la Selección argentina de Lionel Scaloni

En su paso por las inferiores de River tuvo que irse a vivir a la pensión a los 12 años, por lo que abandonó el trabajo que hacía con su familia. El defensor no pudo debutar en primera con el Millonario, más allá de un partido amistoso contra Olimpia de Paraguay, y decidió marcharse a Talleres de Córdoba, en donde se desarrolló como lateral.

Medina pasó de ser volante en las inferiores a ser lateral una vez que se pudo acomodar en la primera de la "T", pero comenzó a jugar de central en las juveniles de la Selección argentina cuando Sebastián Becaccece, actual entrenador de Ecuador, lo utilizó como rueda de auxilio para la sub-20. Primero formando una línea de tres centrales y después al sentirse cómodo en esa posición comenzaron a usarlo por ahí en los clubes. Hasta que en 2020, dio el salto a Europa y el Lens lo compró por u$s5 millones.

Facundo Medina en los Juegos olímpicos.

Desde ese cambio rotundo de posición, Lionel Scaloni decidió llamarlo para integrar una nómina de la Albiceleste por primera vez en la fecha FIFA de octubre de 2020, en dónde disputó un solo minuto en la victoria frente a Bolivia en La Paz, y rompieron la racha negativa de no ganar de visitante en ese país desde marzo de 2005, siendo uno de los primeros hitos en el ciclo del técnico. Ya en la actualidad, Medina jugó ocho partidos oficiales y le ganó la pulseada a Marcos Acuña para ir al certamen mundialista de este año, gracias a su polifuncionalidad.

Además, integró la selección olímpica en los JJOO de París 2024, en dónde quedaron eliminados en cuartos de final tras un polémico partido contra Francia y perdieron por 1 a 0. De la actual selección mayor, en ese plantel estaban Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi, Thiago Almada, Julián Álvarez y Giuliano Simeone.