Marcó a millones con su música, pero estuvo al borde de la ruina por deudas inentendibles: qué pasó con Mel B

Con millones de discos vendidos, giras colosales y una presencia mediática constante, Mel B se consolidó como referente del “girl power” junto a sus compañeras en Spice Girls . Sin embargo, detrás del brillo del éxito también se ocultaron tensiones financieras que la llevaron, tras su divorcio, a atravesar una crisis económica profunda.

Melanie “Mel B” Brown, mayormente conocida como “Scary Spice” dentro del icónico grupo femenino, es una cantante, compositora, presentadora y personalidad televisiva británica que alcanzó fama mundial en los años 90 al formar parte de una de las agrupaciones pop más exitosas de todos los tiempos.

Melanie Janine Brown nació el 29 de mayo de 1975 en Leeds, Inglaterra, y creció en el barrio de Harehills. Su madre es inglesa y su padre de origen caribeño (San Cristóbal y Nieves). Desde joven mostró inclinaciones artísticas: estudió artes del espectáculo en la escuela Intake High School y trabajó como bailarina antes de lanzarse a la música.

En la década de 1990, Mel B se unió a las Spice Girls , un quinteto femenino que irrumpió con fuerza en la escena pop con el fenómeno mundial Wannabe y su mensaje de empoderamiento femenino. El grupo vendió decenas de millones de discos , llenó estadios y marcó una era en la cultura pop global.

Durante ese periodo de máximo esplendor, se estima que la fortuna colectiva y los ingresos individuales de Mel B alcanzaron cifras millonarias: en su punto más alto, CelebrityNetWorth consignaba que podría haber acumulado alrededor de 30 millones de dólares como patrimonio estimado.

A raíz de la pausa del grupo, Mel B emprendió una carrera como solista, actuó en teatro, participó de reality shows y trabajos televisivos como jurado, lo que le permitió diversificar su ingreso y mantenerse visible en los medios tras el final del auge de las Spice Girls.

El divorcio que la llevó al borde de la quiebra

El punto de inflexión financiero más dramático en la vida de Mel B llegó con su conflictiva separación matrimonial de Stephen Belafonte. En 2017, ella inició el proceso de divorcio, acusándolo de abuso y denunciando que, durante años, él había tenido el control total sobre sus finanzas, de modo que ella “no sabía dónde estaba su dinero ni cómo acceder a él”.

Con la batalla legal como telón de fondo, los gastos empezaron a devorar sus ingresos: honorarios de abogados y contadores, pagos de manutención, deudas tributarias y costos operativos le generaron pérdidas millonarias. En 2017, los registros presentados mostraban que sus ingresos fueron de unos 276.445 USD frente a gastos superiores a 3,5 millones de dólares, lo que generó un resultado negativo de más de 3,2 millones de dólares ese año.

Para ese entonces, se le había ordenado pagarle a su exesposo apoyos económicos que sumaban 40.000 USD mensuales como “spousal support”, además de cubrir parte de sus costos legales. En medio de ese caos financiero, sus cuentas bancarias mostraban un saldo mínimo (unos US$ 1.300 en su cuenta principal) y varios embargos fiscales fueron ejecutados por el IRS por deudas de años anteriores.