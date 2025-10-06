Eduardo Costantini se quedó con el terreno más caro de la "inmobiliaria de Milei": subasta récord en Palermo y que se viene

La empresa de Eduardo Costantini pagó u$s127 millones por el predio de 44.000 m2 frente a la Mezquita. La intención es levantar un distrito “cool”.

Eduardo Constantini se quedó con la subasta más cara del Estado.

Hace un rato "la inmobiliaria de Javier Milei" logró subastar la joya más preciada de CABA, el mega lote de Palermo más buscado. Finalmente, Consultatio, la desarrolladora que lidera Eduardo Costantini , se quedó con el terreno más caro en la historia de las subastas del Estado argentino. Pagó u$s127 millones por el predio de 44.000 m2 ubicado frente a la Mezquita de Palermo, donde funciona el complejo comercial Portal Palermo.

La operación, organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) , superó en un 56% la base inicial de u$s81,8 millones y marcó una subasta récord dentro del Régimen 950/24, que autoriza la venta de inmuebles públicos considerados ociosos o subutilizados.

La puja fue intensa: además de Consultatio, participaron Coto, Ragsha y Cencosud, actual concesionaria del predio. El proceso se realizó de forma virtual y se definió tras una sucesión de ofertas que elevaron el precio muy por encima de lo previsto por el mercado.

Vista aérea del predio ubicado entre las avenidas Bullrich y Cerviño, frente a la Mezquita de Palermo, donde funcionará un nuevo desarrollo urbano

La intención de Consultatio es generar "un distrito cool" que revolucione el master plan urbano. “Fue una disputa muy reñida, pero estamos muy felices porque vamos a poder cumplir el sueño de desarrollar un distrito que mezcle el diseño, el arte y la arquitectura”, señaló Costantini.

Según adelantó, la compañía planea invertir más de u$s350 millones para crear un nuevo distrito urbano con viviendas, oficinas, locales, espacios públicos y esculturas.

Un predio emblemático en Palermo

El lote, de 42.044 m2, está ubicado en la intersección de Avenida Cerviño 4820/50 y Avenida Bullrich 345, una de las zonas más codiciadas de la Ciudad de Buenos Aires, frente a la Mezquita Rey Fahd y al Sanatorio La Trinidad. El terreno pertenece al Estado Mayor General del Ejército y se encuentra bajo concesión hasta 2026, cuando vence el contrato con Cencosud.

Por su tamaño y ubicación, el activo se convirtió en uno de los más buscados del mercado. En la actualidad, el complejo Portal Palermo alberga las tiendas Jumbo y Easy, y ocupa casi toda la manzana. El nuevo propietario podrá reconvertirlo de acuerdo con las normas urbanísticas que defina la Ciudad.

De acuerdo con el Código Urbanístico U86, el comprador deberá ceder el 65% de la superficie total como espacio público, financiando la creación de plazas, veredas y nuevos accesos. El 35% restante podrá destinarse a usos residenciales, comerciales, culturales, hoteleros o recreativos.

El mismo código fija una altura máxima de 21 metros, con niveles retirados de hasta 7 metros y retiros obligatorios de 10 metros sobre las avenidas principales. Estas restricciones buscan preservar la armonía con el entorno urbano y con los espacios históricos vecinos.

Se convertirá en un distrito de usos mixtos

El nuevo proyecto de Consultatio aspira a transformar el predio en un distrito de usos mixtos, donde convivan viviendas premium, oficinas, espacios verdes y locales comerciales. Costantini adelantó que el emprendimiento combinará diseño, arte y arquitectura contemporánea, y que será abierto al público.

Costantini agregó: “Lo que más nos atrae de la zona es la ubicación y su escala. Siempre nos gustan los proyectos que tienen escala porque nos da la posibilidad de desarrollar la parte creativa”.

costantini.jpg El empresario Eduardo Costantini, titular de Consultatio, adquirió el terreno estatal por u$s127 millones en una subasta pública organizada por la AABE Om Radio

Las obras comenzarán en aproximadamente un año, una vez finalizada la etapa de diseño general. En esa primera fase se definirán los macrolotes, los caminos internos, los parques y la disposición de las piezas de arte. La construcción completa demandará entre cuatro y cinco años, con finalización prevista entre fines de 2029 y comienzos de 2030.

Competencia y contexto

La AABE informó que la subasta se desarrolló con normalidad y que la adjudicación fue a la oferta más alta, según los mecanismos previstos por el decreto vigente. La venta se inscribe en la política del Gobierno de generar ingresos fiscales mediante la venta de activos improductivos.

El organismo concretó en los últimos meses ocho operaciones por más de u$s78 millones, entre ellas la del predio de Soldado de la Independencia 615, en Palermo, adjudicado en u$s21,2 millones, y la del INTA de Ortiz de Ocampo y Cerviño, que pasó de u$s6,4 millones de base a u$s18,5 millones.

El caso de Bullrich y Cerviño, sin embargo, superó todos los registros previos por su magnitud y por la participación de los principales grupos empresariales del país. “El que lo compra puede usarlo según lo que permita la autoridad local. La aprobación de los proyectos queda sujeta al Gobierno de la Ciudad”, aclararon fuentes de la AABE.

Protección patrimonial

Dentro del terreno se encuentra el Pabellón del Centenario, una construcción de 1910 protegida por la Ley 4165 y declarada Monumento Histórico Nacional.

No forma parte de la venta ni admite edificaciones nuevas. La Comisión Nacional de Monumentos definió un área de protección y límites de altura para preservar su silueta y su entorno visual.

El mercado y la visión desarrolladora

Para Consultatio, la compra se suma a su lote en Las Cañitas, adquirido en 2023 por u$s21,2 millones también mediante una subasta pública. Con este nuevo terreno, la empresa amplía su presencia en el norte porteño y consolida su estrategia de desarrollos integrales de gran escala.

Jumbo.avif El proyecto prevé un distrito de usos mixtos con viviendas, locales y espacios públicos, en uno de los sectores más cotizados de Buenos Aires

Además de sus proyectos en Buenos Aires, Costantini avanza en Uruguay con un emprendimiento ecuestre de 145 hectáreas en Punta del Este, en alianza con Adolfito Cambiaso, y una urbanización de 170 hectáreas en Carrasco, Montevideo. En Argentina, mantiene en desarrollo su complejo en Catalinas Norte, que incluye tres torres y 100.000 m2 construibles, con una inversión total superior a u$s400 millones.

Carlos Spina, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), sostuvo que la venta del predio “es una señal positiva si forma parte de un proyecto que genere inversión, empleo y actividad económica”. Explicó que, en el mundo, los grandes tenedores de tierra —los llamados "land bankers"— aplican el principio del "highest and best use", es decir, “buscar el mejor uso posible de un terreno para maximizar su valor”.

En esa línea, consideró “positivo que el Estado actúe del mismo modo y promueva desarrollos que impulsen el trabajo y la economía, con un efecto fiscal favorable para todas las jurisdicciones”.

“En términos generales, que el Estado subaste bienes me parece saludable por esos motivos”, agregó Spina, y destacó que el caso de Palermo “tiene condimentos particulares que lo hacen único, tanto por la ubicación como por el potencial de desarrollo que representa para la Ciudad de Buenos Aires”.

Con la adquisición del predio de Palermo, Costantini refuerza su apuesta por proyectos urbanos de alto impacto y suma un nuevo capítulo a su trayectoria como desarrollador. “Queremos crear un espacio donde el arte y la arquitectura convivan con la vida cotidiana. Este terreno lo permite por su tamaño, su ubicación y su potencial”, señaló.

El Gobierno, por su parte, destacó que la subasta récord constituye “una señal de confianza del sector privado en la recuperación del valor del suelo urbano y en la transparencia de los procesos públicos”.