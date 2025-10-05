Ganó millones juntando caca: el hombre que fundó un imperio al hacer el trabajo que nadie queria







Con gran ambición y visión, aprovechó un negocio que le generó millones de dólares ante la falta de competencia.

Sin competencia alguna, logró establecer un negocio que le generó millones de dólares. Petmeds

Hay negocios que pueden generar millones, pero son rubros a los que no muchos se animan a incursionar. Quizás por orgullosos o pedantes, subestiman ciertas actividades que al no ser realizadas por nadie, se pueden convertir en uno de los emprendimientos más rentables que existe.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Matthew Osborn no estaba en su mejor momento y lejos estaba de quedarse quieto sin hacer nada para cambiar su situación económica. Por eso, no se preocupó mucho por si era o no rentable juntar caca de perro y lo convirtió en un negocio de millonario.

Pet Butler La empresa de Osborn logró generar millones debido a que explotó un rubro sin competencia. PetButler

Una idea que le dio millones: la particular historia de Matthew Osborn Matthew Osborn, originario de Utah, inició su empresa en 1988 a los 24 años tras abandonar un empleo de medio tiempo en la construcción. Comenzó recogiendo excrementos de perros con herramientas básicas, cobrando 10 dólares por servicio, un nicho sin competencia en su comunidad.

Tras distribuir folletos locales, logró 50 clientes regulares en dos años, generando 500 dólares semanales. Invirtió en una carretilla de 200 dólares y contrató a un asistente por 8 dólares la hora, expandiendo el servicio a barrios cercanos con un enfoque metódico.

En 1998, amplió las operaciones a tres ciudades, empleando a cinco trabajadores y adquiriendo un camión usado por 15 mil dólares. Firmó contratos de 30 dólares mensuales con 200 clientes, alcanzando ingresos de 100 mil dólares anuales, que crecieron a 1.2 millones en los cinco años siguientes. En 2015, a los 51 años, transfirió Pet Butler por 2 millones de dólares a una cadena de limpieza. En 1999, editó un libro sobre su experiencia con con su empresa, vendiendo 5000 copias a 20 dólares cada una, lo que sumó 100 mil dólares y consolidó su éxito antes de retirarse tras tres décadas.

Temas Millones