Más de 5000 mujeres corrieron la McDonald's Run en San Isidro







Con un clima festivo y en el marco del Día de la Madre, la McDonald’s Run reunió a miles de mujeres para celebrar la superación, la comunidad y el espíritu femenino.

El pasado domingo, el Hipódromo de San Isidro se tiñó de rosa y se convirtió en el punto de encuentro de más de 5000 mujeres que participaron de la McDonald’s Run, la carrera exclusiva de mujeres organizada por McDonald’s, que volvió a Buenos Aires con una nueva edición bajo el lema “Desafiate”.

Desde las 7 de la mañana, corredoras de todas las edades se reunieron para desafiarse en comunidad, eligiendo entre las distancias de 5K y 10K. La largada estuvo acompañada por música, aliento del público y un clima festivo que marcó la jornada.

Este año, la carrera coincidió con la celebración del Día de la Madre, transformándose en una ocasión doblemente significativa. Muchas participantes corrieron junto a sus hijas, madres o amigas, celebrando la fuerza, la unión y el espíritu femenino que caracteriza al evento.

Sumado a esto, la embajadora de la carrera —la atleta olímpica Belén Casetta— simbolizó a la perfección este mensaje. La deportista, que fue madre durante la etapa de entrenamiento para la competencia, participó corriendo junto a sus hijas, demostrando que el deporte y la maternidad pueden convivir y potenciarse mutuamente como ejemplo de superación.

“Fue emocionante ver a tantas mujeres corriendo juntas, cada una con su propia historia y su objetivo personal. La McDonald’s Run es un recordatorio de que no importa de dónde vengamos ni cuánto corramos, siempre podemos desafiarnos y disfrutar de hacerlo en comunidad”, expresó.

Al respecto, Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados, destacó: “El evento fue un éxito. Como cada año, miles de mujeres se reunieron para celebrar y acompañarse. La McDonald’s Run representa justamente eso: un espacio donde cada mujer puede encontrar en el deporte una oportunidad para disfrutar, cuidar su salud y compartir. Creemos que correr es mucho más que una actividad física; es una forma de construir comunidad e inspirar hábitos que mejoren la calidad de vida. Por eso, este evento es parte de nuestro compromiso con generar un impacto positivo en la sociedad”.