Mercado laboral en 2026: una inteligencia artificial "transversal", procesos optimizados y mayor adaptación

El mundo profesional espera más innovación e IA en los procesos, a la expectativa de mayor certeza económica y contrataciones. Entre las habilidades que esperan los especialistas en RRHH está la creatividad, el liderazgo y la adaptación a transformaciones.

Desde RRHH esperan que la IA sea un "acelerador clave" en los procesos.

Con la llegada de 2026, el mercado laboral argentino se prepara para una serie de cambios y tendencias vinculadas a las destrezas blandas y la optimización de la productividad . Especialistas de Recursos Humanos (RRHH) señalaron a Ámbito que aguardan una incorporación general de la inteligencia artificial (IA) , reactivación económica y cualidades como el liderazgo y la adaptación a las transformaciones en el personal.

Desde la consultora Michael Page señalaron que las empresas se preparan para priorizar valores como la rentabilidad y la incorporación de la IA en los procesos. Por su lado, desde Adecco Argentina agregaron que será primordial balancear los conocimientos humanos con los tecnológicos.

Para el caso de Randstad , el foco está puesto en la capacidad de crecimiento económico y la relación de este proceso con los rubros que sean mercados potenciados por la innovación. Por último, desde ManpowerGroup esperan un panorama de repunte en las contrataciones, aunque en el corto plazo y con prudencia.

De cara al año entrante, el director de Michael Page Francisco Scasserra señaló que las compañías se preparan para un escenario donde "la eficiencia, la productividad y la rentabilidad seguirán siendo centrales" . En este marco, la IA será un "acelerador clave, cuyo uso se duplicó en el último año en la Argentina". Esto expone la necesidad de establecer políticas claras en "ética, seguridad y gobernanza". Así, " el desafío ya no es adoptar IA, sino integrarla con madurez" en los procesos, sostuvo el hombre de MP.

En paralelo, el director recalcó que " las habilidades humanas ganarán más peso que nunca " bajo la órbita de los liderazgos adaptables, inteligencia emocional, comunicación efectiva y apertura tecnológica.

A esta postura se suma la de la directora de Servicios, Calidad y Transformación de Adecco Argentina, Carla Cantisani, para quien lo esencial en 2026 será integrar de manera equilibrada "el aporte humano y tecnológico". Así, la IA "dejará de ser un recurso exclusivo de áreas técnicas y se convertirá en una herramienta transversal en todas las disciplinas", amplificando el talento humano.

Cantisani visualiza a la IA como "un gran diferencial competitivo en 2026", pero las habilidades humanas como creatividad, comunicación, pensamiento crítico y liderazgo serán las que "realmente definirán quiénes se destacan y quiénes liderarán el futuro del trabajo en la Argentina".

oficina Especialistas señalan que la IA dejará de ser un recurso exclusivo para ser un recurso "transversal en todas las disciplinas". Freepik

La situación económica en la mirada: entre el optimismo y la prudencia

El panorama económico no queda excluido de esta espera y, al respecto, el director de Operational Talent Solutions de Randstad Argentina Germán Ruiz anticipó que en 2026 "la evolución del empleo estará atada a la capacidad de reactivación de la economía y a la llegada de inversiones" en sectores que puedan traccionar nuevos proyectos.

"Mientras no haya un crecimiento sostenido del nivel de actividad y del empleo en el sector privado formal, el mercado laboral argentino continuará moviéndose entre la prudencia empresarial y crecimiento en sectores puntuales", añadió.

En ese escenario, Ruiz ve a la IA como central para el "mercado laboral futuro" en lo que respecta a automatización de procesos, análisis de datos e innovación. Así, considera que sus capacidades redefinen "perfiles laborales, habilidades requeridas y genera perfiles que antes no existían".

"Al pensar cómo prepararnos para 2026, darle lugar a la IA implica incorporar conocimientos sobre su uso, el análisis de datos y la comprensión de los procesos que la tecnología transforma, al mismo tiempo que se refuerzan/trabajan habilidades blandas", atinó el Director.

Para concluir, Ruiz destaca que -bajo "una economía desafiante" y con oportunidades concentradas "en nichos específicos"- la atención a estos cambios es una "condición necesaria para seguir siendo relevantes en el mercado laboral".

SANTANDER TRABAJO Algunos sectores esperan con ánimos el 2026 aunque con contrataciones "prudentes y segmentadas".

Por su lado, el presidente de ManpowerGroup Argentina Luis Guastini señaló con optimismo que ve "un escenario de transición", tras la última Encuesta de Expectativas de Empleo de la consultora: el estudio indicó que la intención de contratación para el primer trimestre de 2026 es del 10% .

Así, señaló que "habrá un repunte, lo cual es una señal positiva" aunque destacó que "esta mejora no refleja una recuperación sostenida, sino una reacción puntual de algunos sectores en el corto plazo". Así, sostuvo que las contrataciones serían "prudentes y muy segmentadas".

"Las empresas están buscando perfiles con capacidad de adaptarse y aportar valor en contextos de transformación. Esto implica que no alcanza con tener un título o un oficio", agregó Guastini. Además, habilidades blandas como el pensamiento crítico, la comunicación o la capacidad de resolver problemas se están volviendo "tan relevantes como las técnicas".

La clave desde ManpowerGroup "será invertir en aprendizaje continuo para que la evolución tecnológica no profundice las brechas, sino que cree nuevas oportunidades": "En definitiva, el desafío para 2026 no es solo conseguir empleo, sino seguir siendo empleables en un mercado en constante transformación", finalizó.