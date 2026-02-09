Reforma laboral: cómo es el ecosistema de apoyos y resistencias entre los gobernadores

El capítulo fiscal es el principal motivo de la discordia. El peronismo encabeza la oposición al proyecto, mientras que provincialistas y radicales negocian con la Casa Rosada en el sprint final.

Los gobernadores tendrán la llave para destrabar la reforma laboral en el Senado. Con el objetivo de sumar voluntades, la Casa Rosada intensificó el contacto con las provincias en las últimas semanas siempre con el ministro de Interior, Diego Santilli , como embajador. Aunque la verdad se conocerá a la hora de contar los votos, es posible construir una aproximación al ecosistema de aliados, opositores y dialoguistas que conforman el pelotón de caciques.

Una vez más, el oficialismo requerirá de votos prestados para pasar sin sobresaltos por la Cámara alta. Las peceras donde espera colectarlos son los provincialismos, la Unión Cívica Radical (UCR), el peronismo díscolo e incluso Provincias Unidas , el frente que nuclea a seis mandatarios. Se descuenta que el PRO apoyará sin fisuras la iniciativa violeta.

De todos modos, no es tan fácil como soplar y hacer botellas. Los jefes provinciales tienen influencia pero, en última instancia, quienes levantarán la mano serán los senadores. En el medio, coexisten ruidos y desconfianzas, además de las pertenencias partidarias, que juegan un match aparte. Por ejemplo, para el justicialismo el proyecto es antipopular y representa un golpe al movimiento obrero.

Aunque la posibilidad de una sorpresa siempre está abierta, resulta más claro identificar a los mandamases que se opondrán al texto. Se trata de peronistas y aliados. Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Elías Suárez (Santiago del Estero) son los retadores.

Los libertarios mantienen el veto sobre los primeros cuatro y los excluyen de las conversaciones. En términos del Presidente, los consideran "degenerados fiscales". Ziliotto, en tanto, construyó un vínculo cordial, aunque sostiene su papel opositor. La semana pasada, por caso, se reunió en la Casa Rosada con Santilli. S in embargo, más allá de los gestos, sostuvo su rechazo a la reforma laboral.

Santilli Adorni Ziliotto Diego Santili, Manuel Adorni y Sergio Ziliotto se reunieron la semana pasada en la Casa Rosada.

Por su parte, el debutante Suárez asumió el 10 de diciembre pasado en reemplazo del poderoso Gerardo Zamora, hoy senador. Por el momento, parece seguir la estela de su antecesor y se alineó a Fuerza Patria a nivel nacional. Zamora había colaborado con el oficialismo en algunos momentos, con ausencias sugestivas en el Congreso; incluso asistió al Pacto de Mayo y a la última reunión que Milei realizó con los mandatarios.

En líneas generales, el sexteto tiene influencia sobre ocho senadores: tres por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, José Neder y Elía del Carmen Moreno; dos por La Rioja, Florencia López y Fernando Rejal; dos por Formosa, María Teresa González y José Mayans; y uno por La Pampa, Daniel Bensusán.

Los peronismos bonaerense y fueguino, en tanto, cuentan con Juliana Di Tullio, Eduardo "Wado" de Pedro y Cristina López, quienes no responden a los mandatarios pero sufragarán en contra del proyecto.

En el entramado PJ, la incógnita es qué harán los legisladores que responden al catamarqueño Raúl Jalil y al tucumano Osvaldo Jaldo, aliados habituales del Gobierno nacional. Ambos conducen un grupo de tres alfiles: Guillermo Andrada, por Catamarca, y Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, por Tucumán. Los primeros dos integran Convicción Federal, un bloque de peronistas díscolos que se escindió de la bancada de Unión por la Patria.

La jujeña Carólina Moisés, el puntano Fernando Salino y el riojano Rejal completan el espacio, que todavía no anticipó cómo votará y que podría exponer las fisuras del justicialismo.

Los aliados de La Libertad Avanza

En lo que respecta a los aliados del Gobierno, se descuenta que el mendocino Alfredo Cornejo, el chaqueño Leandro Zdero y el entrerriano Rogelio Frigerio apoyarán la reforma. De hecho, Zdero se reunió este lunes con Diego Santilli en la Casa Rosada. Juntos consideraron que el proyecto “va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”.

El respaldo de Frigerio, en tanto, es solo discursivo, ya que no tiene representantes propios en la Cámara alta.

Similar situación se da con los cuyanos Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan). El oficialismo también espera contar con la venia de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, representantes de Misiones, que responden al gobernador Hugo Passalacqua y, más arriba en la escala, a Carlos Rovira, el hombre poderoso de la política local.

Entre la gestión nacional y la provincial rige un pacto tácito que se plasma en apoyos legislativos a iniciativas del mileismo.

Las fuerzas provincialistas tendrán juego propio. En Balcarce 50 apuestan a captar apoyos de Julieta Corroza, la neuquina que responde a Rolando Figueroa, y también de Flavia Royón, alfil del salteño Gustavo Sáenz. Ambos caciques fueron visitados por Santilli en el marco de su reciente gira por el país.

El factor Provincias Unidas

La situación de Provincias Unidas es particular. El frente que conforman seis gobernadores tiene una representación magra en el Senado, con dos dirigentes propios: la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Carlos "Camau" Espínola. No obstante, otros legisladores que responden a esos mandatarios optaron por mantenerse en las bancadas de sus partidos.

Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz) integran la escudería. Internamente, coinciden en la necesidad de una modernización laboral, pero prefieren esconder sus cartas hasta el final para hacer valer su poder de fuego.

Llaryora y Pullaro dejaron algunos guiños al Gobierno: días atrás, esquivaron una foto con la conducción de la CGT, evitando chocar frontalmente con el Presidente. En ese terreno, la duda es qué hará el santacruceño Vidal, quien proviene del gremialismo petrolero. Dentro del grupo, el correntino Valdés cuenta con una potencia especial, ya que comanda a los tres senadores de la provincia: el peronista "Camau" Espínola y los radicales Eduardo "Peteco" Vischi y Merecedes Valenzuela.

Milei Pullaro Maximiliano Pullaro y Javier Milei compartieron el acto por el 213 aniversario de la Batalla de San Lorenzo.

En todos los casos, independientemente de las filiaciones partidarias, las preocupaciones centrales pasan por el capítulo fiscal. La baja en el impuesto a las Ganancias impactará directamente en la coparticipación federal, lo que representará menos ingresos para las provincias.

Como contó Ámbito, las transferencias automáticas cayeron un 6,7% en términos interanuales durante enero. La consultora Politikon Chaco consignó que “las transferencias automáticas de recursos de origen nacional distribuidas al consolidado de provincias y CABA totalizaron $5,85 billones, presentando así un descenso real del 6,7% interanual" en el primer mes del 2026.

Alertado por estos datos, el salteño Gustavo Sáenz había advertido que "las provincias no están para resignar más recursos". Los caciques buscan ser compensados con otras alternativas, como por ejemplo la coparticipación del impuesto al cheque. Este pasaje del proyecto es el que empantana el sprint final antes de su debate en el Congreso. Los jefes provinciales, además, lidian con la presión de los gremios, que se movilizarán en distintas partes del país, un escenario ya complejo a la espera de la convocatoria a paritarias.