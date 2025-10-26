El mundo de la música suele tener sus crueldades, pero no priva de ganar millones a los autores de canciones icónicas que hayan marcado un éxito alrededor del mundo. Aunque los acuerdos con las discográficas o internas en los grupos muchas veces también terminan de arruinar todo.
Millones cantaron sus canciones, pero su fortuna desapareció por conflictos legales y hoy vive en su auto
Logró cautivar a millones con la música, pero su fortuna desapareció y hoy vive en su auto, con la idea de regresar a los escenarios.
Así le sucedió a Dawn Robinson, quién logró ser reconocida en todo el mundo al formar parte de un icónico grupo y luego tener actuaciones destacadas como solista. Pero sus malos manejos y sus disputas con sus colegas generaron un fracaso financiero que incluso la llevó a dormir en su propio auto.
La historia de Dawn Robinson: un legado en la música
Dawn cofundó En Vogue en 1989 con Cindy Herron, Terry Ellis y Maxine Jones. El grupo debutó en 1990 con "Hold On", producido por Denzil Foster y Thomas McElroy, que alcanzó el número 1 en Billboard y vendió millones. Dominaron los 90 con hits como "My Lovin'" y "Don't Let Go (Love)", ganando ocho nominaciones al Grammy y siete en los MTV Video Music Awards.
En 1997, Dawn abandonó En Vogue por desacuerdos en los contratos, lo que le costó derechos sobre el nombre del grupo y una parte justa de las ganancias por las canciones. Dos años después, formó Lucy Pearl junto a Raphael Saadiq y Ali Shaheed Muhammad. El trío lanzó un álbum que alcanzó el platino gracias a "Dance Tonight", pero terminó el 2001 sin generar ingresos significativos.
El álbum solista Dawn salió en 2002, pero la falta de promoción por parte de la discográfica lo dejó sin ventas importantes. Poco después, regresó temporalmente a En Vogue para una gira de reunión. Sin embargo, sus excompañeras presentaron una demanda alegando que no tenía derecho a usar el nombre del grupo, lo que la obligó a abandonar la gira y perder cualquier ingreso de esa etapa.
Cada intento posterior de volver con En Vogue se topó con nuevos litigios. Las excompañeras controlaban el nombre y bloquearon cualquier acuerdo. Participó en el reality R&B Divas: Los Ángeles en 2013, donde mostró su talento y su complicada lucha económica, pero el programa no le generó ingresos suficientes. En 2023, acusó públicamente a Cindy Herron y Terry Ellis de quedarse con casi todo el dinero de las reproducciones en streaming y las giras, alegando que recibía menos del 1% de las ganancias totales del grupo.
De ser escuchada por millones a vivir en su auto
Dawn Robinson tiene un patrimonio actual de tan solo 10 mil dólares, según distintos medios especializados. Sus excompañeras controlan el nombre En Vogue y se quedan con la mayor parte del dinero que genera el grupo por reproducciones en plataformas como Spotify y giras actuales. Ella apenas recibe migajas, menos del 1% del total, lo que la dejó sin ingresos estables de su música.
En 2020, con la carrera estancada y sin ahorros, se mudó a la casa de sus padres en Las Vegas para sobrevivir. Vivió allí dos años, pero las peleas constantes con su madre, que padecía problemas de ira, la llevaron a un punto de quiebre. En 2022, no aguantó más y se fue sin un plan, instalándose en su auto.
Desde entonces, pasa los días en su vehículo, durmiendo en estacionamientos o calles tranquilas. Depende de trabajos temporales como mesera o ayudante en eventos para comer y llenar el tanque. En un video publicado este año, aseguró que "es una aventura", pero no oculta la realidad: sin baño fijo, sin privacidad y con el miedo constante a la inseguridad. Su exesposo le ofreció un puesto estable en un hotel, pero ella lo rechazó porque aún sueña con volver a cantar.
