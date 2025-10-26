Millones cantaron sus canciones, pero su fortuna desapareció por conflictos legales y hoy vive en su auto

Logró cautivar a millones con la música, pero su fortuna desapareció y hoy vive en su auto, con la idea de regresar a los escenarios.

El mundo de la música suele tener sus crueldades, pero no priva de ganar millones a los autores de canciones icónicas que hayan marcado un éxito alrededor del mundo. Aunque los acuerdos con las discográficas o internas en los grupos muchas veces también terminan de arruinar todo.

Así le sucedió a Dawn Robinson , quién logró ser reconocida en todo el mundo al formar parte de un icónico grupo y luego tener actuaciones destacadas como solista. Pero sus malos manejos y sus disputas con sus colegas generaron un fracaso financiero que incluso la llevó a dormir en su propio auto .

Dawn cofundó En Vogue en 1989 con Cindy Herron, Terry Ellis y Maxine Jones. El grupo debutó en 1990 con "Hold On" , producido por Denzil Foster y Thomas McElroy, que alcanzó el número 1 en Billboard y vendió millones . Dominaron los 90 con hits como "My Lovin'" y "Don't Let Go (Love)" , ganando ocho nominaciones al Grammy y siete en los MTV Video Music Awards.

En 1997, Dawn abandonó En Vogue por desacuerdos en los contratos, lo que le costó derechos sobre el nombre del grupo y una parte justa de las ganancias por las canciones. Dos años después, formó Lucy Pearl junto a Raphael Saadiq y Ali Shaheed Muhammad. El trío lanzó un álbum que alcanzó el platino gracias a "Dance Tonight" , pero terminó el 2001 sin generar ingresos significativos.

El álbum solista Dawn salió en 2002 , pero la falta de promoción por parte de la discográfica lo dejó sin ventas importantes. Poco después, regresó temporalmente a En Vogue para una gira de reunión. Sin embargo , sus excompañeras presentaron una demanda alegando que no tenía derecho a usar el nombre del grupo, lo que la obligó a abandonar la gira y perder cualquier ingreso de esa etapa.

Cada intento posterior de volver con En Vogue se topó con nuevos litigios. Las excompañeras controlaban el nombre y bloquearon cualquier acuerdo. Participó en el reality R&B Divas: Los Ángeles en 2013, donde mostró su talento y su complicada lucha económica, pero el programa no le generó ingresos suficientes. En 2023, acusó públicamente a Cindy Herron y Terry Ellis de quedarse con casi todo el dinero de las reproducciones en streaming y las giras, alegando que recibía menos del 1% de las ganancias totales del grupo.

De ser escuchada por millones a vivir en su auto

Dawn Robinson tiene un patrimonio actual de tan solo 10 mil dólares, según distintos medios especializados. Sus excompañeras controlan el nombre En Vogue y se quedan con la mayor parte del dinero que genera el grupo por reproducciones en plataformas como Spotify y giras actuales. Ella apenas recibe migajas, menos del 1% del total, lo que la dejó sin ingresos estables de su música.

En 2020, con la carrera estancada y sin ahorros, se mudó a la casa de sus padres en Las Vegas para sobrevivir. Vivió allí dos años, pero las peleas constantes con su madre, que padecía problemas de ira, la llevaron a un punto de quiebre. En 2022, no aguantó más y se fue sin un plan, instalándose en su auto.

Desde entonces, pasa los días en su vehículo, durmiendo en estacionamientos o calles tranquilas. Depende de trabajos temporales como mesera o ayudante en eventos para comer y llenar el tanque. En un video publicado este año, aseguró que "es una aventura", pero no oculta la realidad: sin baño fijo, sin privacidad y con el miedo constante a la inseguridad. Su exesposo le ofreció un puesto estable en un hotel, pero ella lo rechazó porque aún sueña con volver a cantar.