¿Quién es Freddie Figgers? El multimillonario que fue abandonado junto a un tacho de basura al nacer

Su historia muestra cómo una infancia difícil puede transformarse en una gran carrera, que mejora la realidad de miles de personas.

La historia de Freddie Figgers se trata de un recorrido completamente atravesado por obstáculos y vueltas inesperadas. Pero su vida tomó un camino distinto, gracias al apoyo de quienes lo cuidaron y a un interés temprano por la tecnología .

Su infancia no fue para nada fácil, aunque eso no impidió que encontrara su propio camino a través del ingenio y el trabajo . Con el paso del tiempo, esa curiosidad la usó para liderar proyectos que buscaban resolver problemas reales.

Freddie Figgers nació el 26 de septiembre de 1989 en Quincy, Florida. Fue encontrado a los pocos días junto a unos tachos de basura y luego adoptado por Nathan y Betty May, un matrimonio mayor que había dado hogar a muchos chicos a lo largo de los años. Ahí encontró contención , aunque las burlas en la escuela lo lastimaron desde temprano.

Aun así, el afecto de sus padres adoptivos le dio otra oportunidad en la vida. Freddie describió a Nathan como un hombre solidario, que paraba su auto para ayudar a personas desconocidas y que ofrecía comida a quienes no tenían dónde vivir. Ese ejemplo moldeó su forma de mirar el mundo y su idea del compromiso con los demás.

El giro inesperado apareció cuando tenía 9 años y recibió una vieja computadora Macintosh que no funcionaba. Aunque estaba completamente dañada, la tomó como un desafío . Logró repararla después de muchos intentos, combinando piezas sueltas de aparatos viejos. Gracias a ese arreglo, a los 10 ya escribía código y a los 12 consiguió su primer trabajo técnico. Poco después, desarrolló un sistema de monitoreo para servicios públicos y decidió dejar el colegio para dedicarse a sus proyectos.

Zapatos inteligentes: el invento que cambió su vida

Cuando su padre empezó a mostrar síntomas de Alzheimer, Freddie buscó una manera de cuidarlo sin invadir su independencia. Con 17 años, creó un dispositivo que puso dentro de sus zapatos: incluía GPS, micrófono, parlante y una conexión de largo alcance enlazada a un software propio.

Esa herramienta se adelantó a cualquier desarrollo similar de las grandes empresas tecnológicas y terminó vendiéndola por más de 2 millones de dólares. A partir de ese momento, entendió que su camino podía orientarse a mejorar la vida de distintas comunidades.

Con esa idea fundó Figgers Communications, dedicada a llevar conectividad a zonas rurales olvidadas por los grandes operadores. Para eso diseñó infraestructura desde cero y a los 21 años se convirtió en el afroamericano más joven en obtener una licencia oficial de telecomunicaciones en Estados Unidos. Hoy la compañía supera los 62 millones de dólares de valuación.

Figgers también desarrolló un glucómetro inteligente, que envía alertas ante valores irregulares y un teléfono especialmente pensado para adultos mayores, con sistemas de emergencia y sensores de caída. Durante la pandemia aportó insumos médicos y herramientas de estudio para chicos sin recursos.