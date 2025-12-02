La ciudad que superó a Tokio y se convirtió en la más poblada del mundo

La Organización de las Naciones Unidas publicó una actualización de su ranking de las metrópolis más habitadas. La nueva líder del listado se ubica en Indonesia y cuenta con más de 42 millones de ciudadanos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) actualizó su ranking de las ciudades más pobladas del mundo: Yakarta, capital de Indonesia, fue coronada oficialmente como la metrópoli con más habitantes. Así, desplazó por primera vez en décadas a Tokio .

El informe Perspectivas de Urbanización Mundial 2025 actualizó las definiciones de ciudad, zonas rurales y áreas metropolitanas, y bajo esos parámetros la capital indonesia pasó a liderar el ranking con 42 millones de habitantes, una escala que reconfigura el mapa global de megaciudades.

El listado confirma el salto demográfico de Yakarta: en 2018 figuraba en el puesto 33 y, tras el cambio metodológico, pasó directamente al grupo de urbes por encima de los 10 millones . La ONU describe un escenario donde casi la mitad de los 8.200 millones de habitantes del mundo vive hoy en áreas urbanas.

La reclasificación también reorganizó el podio global. Dhaka, capital de Bangladesh, quedó segunda con 37 millones de habitantes , mientras que Tokio descendió al tercer lugar con 33 millones, según consignó Time Out .

Detrás del cambio pesa la nueva definición de “ciudad” adoptada por la ONU, que combina criterios más estrictos de densidad, población, edificaciones y actividad económica. Algunos estudios reflejan que Yakarta ya superaba a Tokio desde 2010, aunque la actualización recién se formalizó en el informe de este año. “La nueva evaluación proporciona una delimitación más comparable a nivel internacional de la extensión urbana, basada en criterios poblacionales y geoespaciales similares”, explicó Patrick Gerland, jefe de la sección de estimaciones y proyecciones de población del organismo.

El informe de la ONU también reveló el evidente crecimiento demográfico global. En 1975, el listado contaba con apenas ocho megaciudades; hoy ya son 33, de las cuales 19 están en Asia.

Pero la magnitud urbana no necesariamente refleja calidad de vida. Yakarta arrastra una serie de problemas estructurales: alta exposición sísmica, inundaciones reiteradas, presión habitacional y un fenómeno que inquieta a los urbanistas - el hundimiento acelerado del terreno-, de acuerdo con un reporte reciente de NBC.

El estudio de la ONU también adelanta posibles cambios hacia 2050. Si las tendencias actuales se sostienen, Dhaka podría transformarse en la ciudad más poblada del mundo con más de 52 millones de habitantes, mientras que Tokio perdería cerca de 2,7 millones, un reflejo del envejecimiento poblacional y la baja tasa de natalidad que atraviesa Japón.