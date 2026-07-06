El Gobierno confirmó la Cuota Hilton 2026/2027: las claves del nuevo reparto para los frigoríficos argentinos + Agregar ámbito en









La cartera agropecuaria distribuyó casi 29.400 toneladas de cortes vacunos de alta calidad entre 88 postulantes inscriptos, dejó afuera a varias empresas por incumplimientos y aprobó además el registro de firmas habilitadas para exportar al Reino Unido.

La resolución fija el reparto del cupo de exportación, incorpora nuevos operadores, deja firmas excluidas por incumplimientos y crea un Fondo de Libre Disponibilidad con las toneladas remanentes. (Foto: Freepik)

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía publicó este lunes en el Boletín Oficial la Resolución 105/2026, mediante la cual distribuyó la Cuota Hilton correspondiente al ciclo comercial 2026/2027, que se extiende desde el 1° de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027. La medida lleva la firma del secretario Sergio Iraeta.

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Se trata del contingente arancelario de carnes vacunas de alta calidad enfriadas y deshuesadas que la Unión Europea asigna anualmente a la Argentina, en este caso por 29.389 toneladas, a las que se suman 111 toneladas adicionales otorgadas por el Departamento de Hacienda y el Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Asuntos Rurales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La resolución precisa que finalmente se distribuyeron 29.333,175 toneladas del cupo europeo, según el detalle que figura en los anexos I y II del texto oficial.

Cuota Hilton 2026/2027: ganadores y perdedores en el reparto del cupo El proceso de inscripción se había abierto el 27 de mayo pasado a través de la plataforma de Trámites a Distancia y venció el 10 de junio, con la presentación de 88 postulantes interesados en obtener una licencia de exportación. La cartera agropecuaria verificó que todas las presentaciones cumplieran con los requisitos fijados en la Resolución 66/2026, que había abierto la inscripción, y en la Resolución 242/2025, que fija el régimen general de distribución vigente hasta 2030.

En ese control, la Secretaría desestimó las solicitudes de Frigorífico Villa Olga S.A., Frigorífico Coronel Moldes S.A. e Industria Cárnica del Oeste S.R.L. en la categoría Industria, por no acreditar antecedentes de exportación de al menos un año previo a la adjudicación. También rechazó los pedidos de Ganeco S.R.L., Q Carne S.A. y Unión Agrícola de Avellaneda Coop Ltd en la categoría Proyectos Conjuntos, al no cumplir con el compromiso de remisión de hacienda de los productores originales del proyecto. A su vez, Tresnal Agropecuaria S.A. quedó afuera de esa misma categoría por no contar con matrícula de exportador de ganados y carnes ni con inscripción en el Sistema de Información de Operadores de Carnes y Lácteos (SIOCAL).

La resolución también determinó que Black Bamboo Enterprises S.A.U., Frigorífico Alberdi S.A., S.A. Carnes Pampeanas y Meatex S.A. (ex Mattievich S.A.) pertenecen al mismo paquete accionario y conforman un Grupo Económico, por lo que recibirán un tratamiento conjunto en la asignación de tonelaje y podrán ejecutar las toneladas otorgadas de manera indistinta en cualquiera de sus establecimientos frigoríficos.

En cuanto a los nuevos actores del sistema, se incorporaron como Postulantes Nuevos en la categoría Industria las firmas Campo y Faena S.A., Conallison S.A., Frigorífico HV S.A. y Frigorífico Maneca S.A. En Proyectos Conjuntos ingresaron, entre otras, Agroganadera Trade S.R.L., Canibal S.R.L., Export Meat S.A., Golden Meat S.R.L., Grupo Kielder S.A., Lambar S.A. y Manila S.A. El texto también precisa que las toneladas asignadas a la Argentina en el ciclo 2025/2026 se ejecutaron en su totalidad, aunque Grupo Tresnal S.R.L., en Industria, y Carnes Vireyes S.A., Estancia El Duende S.R.L. y TF Carnes S.A., en Proyectos, acumularon penalidades por no exportar el cupo completo. Esos saldos, junto con otros remanentes, pasarán a integrar el Fondo de Libre Disponibilidad, que según el Anexo I quedó constituido inicialmente en 55,825 toneladas. Del total distribuido, la categoría Industria concentró 26.450,101 toneladas, encabezada por Swift Argentina S.A., con 3.509,844 toneladas, seguida por Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F. y Arre Beef S.A. La categoría Proyectos Conjuntos recibió 2.938,899 toneladas, con Agrupación de Productores ULSA A.C.E. y Malefu Agropecuaria S.R.L. entre los principales beneficiarios. Por otra parte, la Secretaría aprobó el registro de firmas habilitadas para exportar en el marco del contingente abierto por el Reino Unido, que se regirá por el criterio internacional de "primero llegado, primero servido", según el orden de registro de las solicitudes de Certificado de Autenticidad en el sistema SI.A.C.E. (Sistema de Administración de Cuotas de Exportación). Ese listado, detallado en el Anexo III, incluye a 20 empresas, entre ellas Rafaela Alimentos S.A., Quickfood S.A. y Frigorífico Gorina S.A.I.C. La resolución estableció además que los adjudicatarios de la categoría Proyectos Conjuntos tendrán 60 días corridos desde la entrada en vigencia de la norma para ratificar o rectificar el listado definitivo de productores originales de cada proyecto. Asimismo, aclaró que la distribución realizada no garantiza automáticamente la emisión de los Certificados de Autenticidad, que solo se expedirán una vez cumplidos todos los requisitos aduaneros, comerciales y sanitarios vigentes en la relación comercial con la Unión Europea y con el Reino Unido. El documento fue rubricado también por el subsecretario Agustín Tejeda Rodríguez, de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

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