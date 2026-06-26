Molinos pyme ponen el foco en exportar para ganar rentabilidad y abrir nuevos mercados

En un encuentro federal realizado en San Nicolás, empresarios, funcionarios y especialistas coincidieron en que la salida exportadora será clave para aprovechar la capacidad ociosa del sector. Presentaron además un plan para facilitar el acceso de los molinos pyme al comercio internacional.

Bajo el lema "Rentabilidad molinera en un mercado desafiante", la jornada reunió a referentes de toda la cadena agroindustrial para debatir estrategias destinadas a mejorar la competitividad, incrementar las exportaciones y fortalecer el desarrollo de las economías regionales.

La industria molinera pyme busca convertir a la exportación en el principal motor de crecimiento para los próximos años. Ese fue el eje del Tercer Encuentro Federal de la Molinería Pyme Argentina , organizado por la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales Molineros de la República Argentina (APYMIMRA) en San Nicolás, donde empresarios, especialistas y funcionarios nacionales y provinciales analizaron los desafíos que enfrenta el sector en un escenario de mayor competencia y apertura de mercados.

Bajo el lema "Rentabilidad molinera en un mercado desafiante" , la jornada reunió a referentes de toda la cadena agroindustrial para debatir estrategias destinadas a mejorar la competitividad, incrementar las exportaciones y fortalecer el desarrollo de las economías regionales.

La apertura estuvo a cargo del director ejecutivo de Molinos Pyme, Oscar Marino, junto al intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, quienes destacaron el papel de la industria harinera en la generación de empleo y el agregado de valor en origen.

Uno de los principales anuncios del encuentro fue la presentación de "APYMIMRA Exporta 2030" , una plataforma diseñada para facilitar el acceso de los molinos pyme al comercio internacional mediante la consolidación de oferta, logística compartida, inteligencia comercial y herramientas financieras.

El objetivo es que empresas de distintas provincias puedan operar en conjunto para alcanzar la escala que demandan los compradores internacionales, reducir costos logísticos y comerciales y construir una oferta exportable permanente.

Durante el panel dedicado a la internacionalización del sector, representantes de la Secretaría de Agricultura de la Nación señalaron que Argentina ocupa actualmente el sexto lugar entre los exportadores mundiales de harina de trigo, aunque todavía existe margen para ampliar la presencia en mercados no tradicionales.

Entre las oportunidades identificadas aparecen países de América Central, como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, además de destinos de África, entre ellos Etiopía, Madagascar, Níger y República Centroafricana, que en conjunto representan una demanda potencial por cientos de miles de toneladas de harina.

Desde la organización remarcaron que la capacidad instalada de los molinos argentinos permite incrementar significativamente las exportaciones si se logra una mayor articulación entre empresas y una estrategia comercial coordinada.

Molineros

Competitividad y políticas de largo plazo

El encuentro también incluyó exposiciones sobre la actualidad de la cadena triguera y el contexto económico. Gonzalo Agusto, presidente de Argentrigo, analizó las perspectivas productivas y comerciales del trigo, mientras que el economista Gustavo Lazzari abordó las variables macroeconómicas que afectan la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

La jornada concluyó con un panel integrado por funcionarios nacionales y provinciales, representantes de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, además de referentes de la industria, donde hubo consenso sobre la necesidad de avanzar en políticas que mejoren la infraestructura logística, otorguen previsibilidad al sector y amplíen el acceso a nuevos mercados.

Con más de 40 molinos asociados distribuidos en distintas provincias, APYMIMRA ratificó su compromiso con el desarrollo federal de la industria harinera y sostuvo que la exportación representa hoy la principal herramienta para mejorar la rentabilidad, aprovechar la capacidad instalada y posicionar la harina argentina en nuevos destinos internacionales.

En ese sentido, una de las frases que resumió el espíritu del encuentro fue: "Queremos que puedan exportar todos. La oportunidad es competir juntos en el mercado internacional", reflejando la apuesta de la entidad por un modelo de cooperación entre los molinos pyme para ganar escala y presencia global.