Una avioneta chocó contra la Torre Citic, el rascacielos más alto de Beijing: qué se sabe del accidente

El impacto abrió un agujero en los pisos superiores del edificio y dejó restos de la aeronave en la vía pública. Las autoridades aún no informaron si hubo víctimas.

Por el momento, no hay información oficial sobre las causas.

Una avioneta impactó contra la Torre Citic, el edificio más alto de Beijing, lo que provocó una evacuación en pleno distrito financiero de la capital china y la caída de escombros sobre la vía pública. Hasta el momento, las autoridades chinas no informaron si hubo víctimas fatales o heridos, ni cuántas personas viajaban a bordo de la aeronave.

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La aeronave , un Sunward SA 60L Aurora perteneciente a la compañía Shuangyue General Aviation , se estrelló este viernes contra los pisos superiores del rascacielos, de 528 metros de altura, lo que provocó un agujero en la fachada vidriada y dejó fragmentos del avión dispersos sobre una vereda y un espacio verde cercanos.

Por ahora, las circunstancias del accidente permanecen bajo investigación . No trascendió desde dónde había despegado la avioneta ni cuál era el motivo del vuelo. Tampoco se informó si se trataba de una operación privada, comercial o de otro tipo.

Hasta el momento, no hay detalles oficiales sobre las circunstancias del accidente.

Las autoridades tampoco precisaron si el impacto fue consecuencia de una falla mecánica, una pérdida de control u otro motivo.

Los datos públicos hasta el momento - de la base de datos Aviation Safety Network - señalan que el aparato involucrado era un Sunward SA 60L Aurora, matrícula B-12PP, que tenía como origen y destino el aeropuerto Beijing Shifosi, ubicado al noreste de la capital.

Tras el incidente, las imágenes de testigos se viralizaron rápidamente en las redes sociales y muestran el momento en que la avioneta impacta contra la parte superior de la Torre Citic la posterior caída de restos de la aeronave desde gran altura.

Choque Torre Citic 2 La aeronave era un Sunward SA 60L Aurora perteneciente a la compañía Shuangyue General Aviation. @gervaciotocic

Otros videos también registraron la evacuación de personas que se encontraban dentro del edificio, mientras que distintas fotografías exhiben daños en vehículos estacionados en las inmediaciones.

El accidente ocurrió en Guomao, el principal distrito financiero de Beijing, dentro del distrito de Chaoyang. En esa zona también se ubican otros edificios emblemáticos, entre ellos la sede de la televisión estatal CCTV.

Choque torre Citic El momento del impacto en el distrito de Guomao. @Metropoles

La Torre Citic, el edificio más alto de Beijing

Conocida también como China Zun, la Torre Citic fue inaugurada en 2018 y, con sus 528 metros de altura, se convirtió en el rascacielos más alto de la capital china.

CITIC_Tower_2021 (1) La torre tiene 528 metros de altura.

Durante su construcción estuvo envuelta en polémica luego de que el diario hongkonés Ming Pao informara que desde sus plantas superiores era posible observar sectores de Zhongnanhai, el complejo donde residen los principales líderes del Partido Comunista Chino. Según ese medio, esa situación habría motivado modificaciones en los niveles más altos del edificio antes de su inauguración, aunque oficialmente esos cambios fueron atribuidos a requisitos de seguridad contra incendios.

Tres años después de su apertura, en 2021, China prohibió la construcción de nuevos edificios de más de 500 metros y endureció las restricciones para los rascacielos superiores a 250 metros, en medio de preocupaciones por la seguridad estructural y la viabilidad económica de este tipo de desarrollos.