Pymes energéticas y mineras: crece la preocupación por la actividad, pero se mantiene el optimismo por nuevos proyectos

El último informe de proveedores muestra más ociosidad, tensiones en contratos y presión competitiva, aunque el 67% de las empresas se mantiene optimista de cara al segundo semestre de 2026 impulsado por la expectativa de nuevos proyectos en hidrocarburos y minería.

Informe del GAPP. El principal desafío será transformar las expectativas positivas en una mayor participación efectiva de las pymes dentro de la cadena de valor energética y minera, con impacto directo en la actividad, la inversión y el empleo.

Un nuevo relevamiento del Grupo de Productores y Proveedores del Petróleo (GAPP) muestra un escenario dual para las pymes industriales vinculadas al sector energético y minero: aumentan las señales de tensión en actividad, contratos y competitividad , pero al mismo tiempo se consolida un renovado optimismo hacia el segundo semestre de 2026 impulsado por la expectativa de grandes proyectos en hidrocarburos y minería .

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El informe al que accedió Energy Report correspondiente a abril y mayo de 2026 refleja una foto intermedia de la cadena de proveedores en un contexto donde conviven la desaceleración en algunos segmentos de actividad, dificultades crecientes en la negociación comercial y, en paralelo, una mejora en las expectativas empresarias respecto del futuro del sector.

En términos de nivel de actividad , el relevamiento muestra un desplazamiento hacia niveles intermedios de utilización de capacidad instalada. El 45% de las empresas opera con capacidad ociosa baja o nula (0% a 25%), una caída respecto del 52% del trimestre anterior.

Dentro de ese universo, crece el grupo de empresas que opera sin capacidad ociosa (del 18% al 24%), pero cae el segmento históricamente más dinámico: aquellas firmas con baja ociosidad pasan del 34% al 21%. El resultado es un corrimiento hacia el “centro” de la curva productiva.

En paralelo, el segmento de ociosidad media (25% a 50%) aumenta con fuerza, del 38% al 47%, mientras que los niveles críticos (más del 50% de capacidad ociosa) muestran una leve mejora, bajando del 10% al 8%.

Como síntesis, el informe advierte que el 55% de las empresas está operando por debajo del 75% de su capacidad instalada, lo que refleja un margen productivo aún relevante sin utilizar.

Empleo: estabilidad general, pero crece la postergación de nuevas contrataciones

En materia de recursos humanos, el informe del GAPP muestra una foto relativamente estable en términos de empleo actual, aunque con señales de prudencia hacia adelante.

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El 79% de las empresas declara no haber registrado afectaciones en su dotación de personal, un salto significativo respecto del 53% del trimestre anterior. Sin embargo, el 17% reportó despidos, el 2% redujo turnos o jornadas y otro 2% aplicó suspensiones.

Donde sí se observa mayor tensión es en la dinámica de contratación: el 38% de las empresas informó haber cancelado o postergado ingresos de personal, por encima del 34% del trimestre anterior. Es decir, el ajuste no se da tanto en el empleo existente, sino en la decisión de expandir plantillas.

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Contratos y tarifas: el principal foco de fricción

Uno de los puntos más críticos del relevamiento aparece en la negociación comercial con operadoras y grandes clientes del sector energético.

Solo el 41% de las empresas logra cumplir los plazos preestablecidos de negociación, frente al 53% del trimestre anterior. A su vez, el 54% señala que los procesos de negociación hoy demoran entre 3 y 6 meses, un aumento relevante respecto del 37% previo.

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En términos de actualización de precios y condiciones, apenas el 29% logra revisiones adecuadas, mientras que el 43% continúa negociando bajo condiciones desventajosas o con descuentos. Más preocupante aún, el 28% directamente no logra actualizar contratos y tarifas, frente al 19% anterior.

El informe detecta además un deterioro incremental: un 12% de empresas que antes cerraba acuerdos en tiempo y forma ahora enfrenta demoras de entre 3 y 6 meses, y un 9% pasó de lograr actualizaciones satisfactorias a no conseguirlas.

Expectativas: vuelve el optimismo impulsado por proyectos energéticos y mineros

Pese a este cuadro de tensiones, el dato más relevante del relevamiento está en las expectativas hacia el futuro. El 67% de los empresarios se declara hoy optimista o altamente optimista respecto del segundo semestre de 2026, un fuerte salto frente al 48% del trimestre anterior.

En paralelo, el segmento de moderados o cautelosos cae del 48% al 29%, mientras que la preocupación se mantiene en niveles bajos (4%).

En el último bimestre, un 11% de los encuestados migró desde posiciones neutrales hacia niveles de mayor optimismo, reflejando un cambio de ánimo asociado a la expectativa de nuevos proyectos energéticos, especialmente en Oil & Gas y minería.

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Preocupaciones: actividad, clientes y competencia externa

Entre las principales problemáticas, el 55% de las empresas identifica como eje central las dificultades de vinculación comercial con operadoras petroleras, un factor que condiciona el acceso efectivo a proyectos.

A su vez, el 53% expresa preocupación por los niveles de actividad en Oil & Gas y el 40% por la dinámica de la minería, dos sectores clave para la demanda de bienes y servicios industriales.

Otro punto de tensión creciente es la competitividad: más del 40% de las empresas advierte preocupación por la importación de materiales, bienes y equipos, un factor que presiona sobre la producción local y los márgenes de las PyMEs proveedoras.

El informe del GAPP deja una conclusión clara: el entramado de proveedores energéticos y mineros atraviesa un período de transición. Por un lado, persisten desafíos estructurales en actividad, precios y acceso a contratos; por el otro, se consolida una expectativa positiva anclada en la posibilidad de que los grandes proyectos en energía y minería comiencen a traccionar con mayor intensidad en el segundo semestre de 2026.