Le prometieron ganancias con inversiones de millones, pero se robaron toda su fortuna en criptomonedas

Una inversión en criptomonedas que prometía millones terminó en una estafa internacional con actores, casinos y un plan tan audaz como devastador.

El empresario finlandés Aarni Otava Saarimaa perdió más de 20 millones en criptomonedas tras caer en una estafa orquestada por una red internacional.

Las criptomonedas atraen cada vez más a quienes sueñan con ganancias rápidas y varios millones en poco tiempo . Pero no todo lo que brilla es oro digital. En el caso de Aarni Otava Saarimaa , esa ambición terminó en una pesadilla con tintes cinematográficos. Su historia mezcla traición, lujos y un golpe maestro.

La escena no transcurrió en Wall Street, sino en Asia. Allí, un joven millonario cayó en una trampa tan sofisticada como efectiva . En vez de multiplicar su capital, lo perdió todo en manos de un grupo de estafadores que le prometió rentabilidad inmediata con proyectos fantasma.

Aarni Otava Saarimaa, un empresario de Finlandia dominaba desde joven el universo digital y acumuló una fortuna gracias al crecimiento del mercado cripto . En 2017, varios inversionistas tailandeses se acercaron con una propuesta tentadora: participar en acciones de tres empresas, un casino de lujo y una nueva criptomoneda llamada Dragon Coins.

Lo que parecía una oportunidad para ganar millones en criptomonedas terminó siendo una de las estafas más impactantes del mundo digital.

Confiado, transfirió 5.500 bitcoins , que en ese momento equivalían a unos 24 millones de dólares . Pero nada de lo prometido se cumplió. Los proyectos nunca existieron . En cambio, los estafadores convirtieron los activos digitales en moneda tailandesa y los depositaron en cuentas propias. Parte del dinero fue usado para comprar terrenos y propiedades.

El fraude salió a la luz gracias a la denuncia de una socia comercial de Saarimaa, quien detectó irregularidades y acudió a la policía . La investigación, liderada por la División de Supresión del Crimen de Tailandia, tardó meses y obligó a las autoridades a rastrear cada movimiento de los fondos.

Detrás de la operación se encontraba una banda de nueve personas. El grupo montó una fachada tan creíble que incluso llevó a la víctima a un casino en Macao para reforzar la historia sobre el uso de las Dragon Coins. Pero todo formaba parte de una puesta en escena para ganar su confianza.

Un famoso actor involucrado: la caída de los estafadores

Uno de los nombres que más resonó en el caso fue el de Jiratpisit "Boom" Jaravijit, un actor tailandés conocido por sus trabajos en televisión. La policía lo arrestó junto a otros miembros del grupo, incluyendo a dos de sus hermanos. Enfrentaron cargos de lavado de dinero y fraude.

El proceso legal se extendió durante varios meses. Aunque parte del dinero fue rastreado, la mayoría de los fondos desapareció en transacciones opacas. El caso expuso los riesgos de operar con activos digitales sin supervisión y dejó una advertencia para los traders.