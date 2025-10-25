Su "enojo" lo llevó a actuar en cientos de películas y logró una fortuna de millones: quién es Amitabh Bachchan







Amitabh Bachchan dejó atrás los rechazos iniciales para convertirse en una leyenda del cine indio y amasar una fortuna de cientos de millones.

Amitabh Bachchan transformó su imagen de rebelde en un símbolo del cine indio y levantó un imperio valuado en cientos de millones de dólares. (Foto AP/Alastair Grant, archivo)

Acumular millones y triunfar en la actuación suele depender del talento, la persistencia y un toque de suerte. En la industria del cine indio, una figura se destaca por haber conquistado al público a lo largo de cinco décadas, dejando una huella imborrable tanto en la pantalla como en los negocios.

Amitabh Bachchan no solo supo reinventarse cada vez que la industria lo empujó al borde. Con su estilo único y una intensidad que marcó época, escaló hasta convertirse en un icono que trasciende generaciones y fronteras.

Amitabh Bachchan Con más de 200 películas, Amitabh Bachchan construyó una carrera imparable que lo llevó a reunir millones y ganarse un lugar eterno en Bollywood. (Foto de Gareth Cattermole/Getty Images) La carrera de Amitabh Bachchan hasta convertirse en una leyenda del cine indio Los inicios de Bachchan no fueron sencillos. Aunque debutó en 1969 como narrador y luego tomó su primer papel protagónico en 1971, durante varios años encadenó fracasos comerciales. Todo cambió con "Zanjeer", la película que lo consagró como el "joven enojado" que encarnaba el hartazgo social frente a la corrupción y la injusticia.

A lo largo de los años 70, sus papeles en dramas urbanos y thrillers de acción lo volvieron una figura central del cine masivo. En filmes como "Deewaar" y "Sholay", representó a las clases populares con un magnetismo que lo catapultó al estrellato absoluto.

Los 80 lo vieron brillar en personajes dobles, mientras que una grave lesión durante un rodaje casi trunca su carrera. Aunque intentó la política y luego fundó su productora, su regreso al cine fue accidentado, hasta que en los 2000 reconquistó al público con un perfil más maduro.

Desde entonces, se consolidó como un referente de autoridad en pantalla, con participaciones destacadas en producciones indias e incluso incursiones en el cine internacional como "The Great Gatsby" junto a Leonardo DiCaprio. Cientos de millones: el patrimonio de Bachchan El impacto de Amitabh Bachchan va más allá del cine. Su patrimonio se estima en más de 400 millones de dólares, producto no solo de su carrera actoral, sino también de inversiones estratégicas en tecnología, bienes raíces y participaciones en empresas como Just Dial o Stampede Capital. Con propiedades de lujo en Mumbai, tierras en diversas regiones y contratos millonarios en publicidad y programas de televisión, Bachchan construyó un imperio que lo posiciona entre las figuras más ricas y respetadas del entretenimiento global.

