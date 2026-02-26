Movilidad en dos ruedas: los viajes en moto por apps se duplicaron en un año + Seguir en









Un nuevo reporte de DiDi mostró que las solicitudes de viaje en moto se duplicaron durante 2025, consolidándose como una alternativa cada vez más elegida para moverse por la ciudad.

La modalidad llegó a la Argentina con el lanzamiento de DiDi Moto, pionero en la intermediación del servicio en el país.

La movilidad urbana está cambiando y los viajes en moto a través de apps de intermediación de movilidad ya forman parte de la rutina de miles de personas en el país por factores como el ahorro de tiempo y dinero. Según un reporte reciente de DiDi, elaborado a partir del uso real de la app, el movimiento sobre dos ruedas muestra un crecimiento sostenido: el volumen de solicitudes de viaje diarias en 2025 fue más del doble que la registrada el año anterior.

El mismo informe reveló que la comunidad de conductores registrados también está en plena expansión. Miles de argentinos forman parte del ecosistema, con un predominio de personas registradas entre 25 y 44 años, mayoritariamente hombres, y con una fuerte presencia de personas con responsabilidades familiares: 7 de cada 10 declaró en una encuesta realizada por DiDi tener hijos o personas a cargo. El informe también destaca que más de la mitad lleva menos de seis meses conectándose en la app, mientras que otro grupo significativo supera el año conectándose, dejando en evidencia que cada vez más personas eligen aplicaciones como DiDi para generar ganancias flexibles. El uso diario de la app también refleja el compromiso de la comunidad de conductores registrados, dado que la mayoría se conecta entre 4 y 9 horas por día. Entre quienes eligen la moto para generar ganancias, los principales motivos son la flexibilidad para administrar el tiempo, la posibilidad de generar una ganancia extra y el gusto por manejar.

En cuanto al tipo de viajes, los pasajeros suelen inclinarse por trayectos cortos que se complementan con otras modalidades de transporte. Por ejemplo, el 25% de los viajes se realizan desde o hacia estaciones de tren o subte, lo que evidencia que tendencias como la multimodalidad y los recorridos de última milla continúan ganando protagonismo.

El auge de los viajes en moto en la movilidad urbana argentina comenzó a operar en Buenos Aires y La Plata en noviembre de 2022. En un corto período logró superar el millón de viajes, excediendo todas las expectativas. Actualmente, la modalidad está activa en Córdoba, Tucumán, Salta, Misiones, Santa Fe, San Luis, Chaco, Jujuy y Santiago del Estero, y registra un volumen de viajes que multiplica por 110 el nivel alcanzado en sus inicios.

Impulsado por inteligencia artificial y tecnología de punta, DiDi Moto ofrece un ecosistema de seguridad y funciones para reducir los riesgos durante cada viaje. Estas funcionalidades ayudan a que los usuarios soliciten un viaje de forma más accesible y fácil, con total confianza.

Los datos de este informe permiten observar cómo esta modalidad está transformando la movilidad en Argentina y el rol que empiezan a ocupar las motos dentro del ecosistema urbano: una opción ágil, accesible y complementaria de otros modos medios de transporte, que ya es parte estable de la rutina diaria de miles de personas.