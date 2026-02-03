Los modelos de motos y marcas más vendidas en enero: la lista completa + Seguir en









El mercado de las dos ruedas arrancó 2026 con fuerte impulso: crecieron los patentamientos frente a diciembre y también en la comparación interanual, con proyecciones optimistas para todo el año.

Honda volvió a liderar el mercado de motos en el país

El inicio de 2026 dejó señales claras de dinamismo en el mercado argentino de motovehículos. Durante enero se patentaron 68.383 unidades en todo el país, un volumen que representó un crecimiento del 13,1% respecto de diciembre y un 15,4% más en relación con enero de 2025. Los números confirman que el segmento de las motos atraviesa un momento muy distinto al de otros rubros del sector automotor.

Mientras el mercado de autos comenzó el año con una baja cercana al 4,9%, las motos mostraron una capacidad de recuperación mucho más rápida tras la crisis del crédito generada por la incertidumbre electoral de octubre de 2025. Esa diferencia explica por qué el sector de las dos ruedas volvió a ganar protagonismo en el arranque del nuevo calendario.

HONDA-Wave-20170452_Leo_Baja-e1494205412543 En cuanto a los protagonistas, Honda volvió a consolidarse como la marca más elegida, con la Wave 110 encabezando cómodamente el ranking de modelos. De acuerdo con las proyecciones de la industria, el año podría cerrarse con un volumen superior a las 700.000 unidades, luego de que 2025 finalizara con 650.325 patentamientos, cifra que ya había marcado un salto del 33,8% frente a 2024.

Top 10 marcas de motos Honda – 13.692 Gilera – 8.743 Motomel – 8.543 Zanella – 6.130 Corven – 6.045 Keller – 4.823 Mondial – 3.550 Bajaj – 2.792 Siam – 1.996 Yamaha – 1.859 Los 10 modelos más vendidos Honda Wave 110 S – 6.802 Gilera Smash – 5.857 Motomel B110 – 4.693 Keller KN110-8 – 4.057 Corven Energy 110 – 4.020 Mondial LD 110 Max – 2.714 Zanella ZB 110 – 2.185 Motomel S2 150 – 1.534 Honda XR150L – 1.301 Motomel CX 150 – 1.210

