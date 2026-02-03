SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de febrero 2026 - 08:54

Los modelos de motos y marcas más vendidas en enero: la lista completa

El mercado de las dos ruedas arrancó 2026 con fuerte impulso: crecieron los patentamientos frente a diciembre y también en la comparación interanual, con proyecciones optimistas para todo el año.

El inicio de 2026 dejó señales claras de dinamismo en el mercado argentino de motovehículos. Durante enero se patentaron 68.383 unidades en todo el país, un volumen que representó un crecimiento del 13,1% respecto de diciembre y un 15,4% más en relación con enero de 2025. Los números confirman que el segmento de las motos atraviesa un momento muy distinto al de otros rubros del sector automotor.

Mientras el mercado de autos comenzó el año con una baja cercana al 4,9%, las motos mostraron una capacidad de recuperación mucho más rápida tras la crisis del crédito generada por la incertidumbre electoral de octubre de 2025. Esa diferencia explica por qué el sector de las dos ruedas volvió a ganar protagonismo en el arranque del nuevo calendario.

De acuerdo con las proyecciones de la industria, el año podría cerrarse con un volumen superior a las 700.000 unidades, luego de que 2025 finalizara con 650.325 patentamientos, cifra que ya había marcado un salto del 33,8% frente a 2024.

En cuanto a los protagonistas, Honda volvió a consolidarse como la marca más elegida, con la Wave 110 encabezando cómodamente el ranking de modelos. Las estadísticas oficiales difundidas por ACARA reflejan un escenario donde las motos siguen siendo una de las opciones de movilidad más demandadas del país.

Top 10 marcas de motos

  1. Honda – 13.692

  2. Gilera – 8.743

  3. Motomel – 8.543

  4. Zanella – 6.130

  5. Corven – 6.045

  6. Keller – 4.823

  7. Mondial – 3.550

  8. Bajaj – 2.792

  9. Siam – 1.996

  10. Yamaha – 1.859

Los 10 modelos más vendidos

  1. Honda Wave 110 S – 6.802

  2. Gilera Smash – 5.857

  3. Motomel B110 – 4.693

  4. Keller KN110-8 – 4.057

  5. Corven Energy 110 – 4.020

  6. Mondial LD 110 Max – 2.714

  7. Zanella ZB 110 – 2.185

  8. Motomel S2 150 – 1.534

  9. Honda XR150L – 1.301

  10. Motomel CX 150 – 1.210

