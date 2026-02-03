Los modelos de motos y marcas más vendidas en enero: la lista completa

El inicio de 2026 dejó señales claras de dinamismo en el mercado argentino de motovehículos. Durante enero se patentaron 68.383 unidades en todo el país, un volumen que representó un crecimiento del 13,1% respecto de diciembre y un 15,4% más en relación con enero de 2025. Los números confirman que el segmento de las motos atraviesa un momento muy distinto al de otros rubros del sector automotor.
Enero cerró con 68.383 motos patentadas y marcó el mejor inicio de año desde 2018
Motos de media y alta gama: qué busca hoy el usuario y qué define la compra en el nuevo mapa de mayor cilindrada
Mientras el mercado de autos comenzó el año con una baja cercana al 4,9%, las motos mostraron una capacidad de recuperación mucho más rápida tras la crisis del crédito generada por la incertidumbre electoral de octubre de 2025. Esa diferencia explica por qué el sector de las dos ruedas volvió a ganar protagonismo en el arranque del nuevo calendario.
De acuerdo con las proyecciones de la industria, el año podría cerrarse con un volumen superior a las 700.000 unidades, luego de que 2025 finalizara con 650.325 patentamientos, cifra que ya había marcado un salto del 33,8% frente a 2024.
En cuanto a los protagonistas, Honda volvió a consolidarse como la marca más elegida, con la Wave 110 encabezando cómodamente el ranking de modelos. Las estadísticas oficiales difundidas por ACARA reflejan un escenario donde las motos siguen siendo una de las opciones de movilidad más demandadas del país.
Top 10 marcas de motos
Honda – 13.692
Gilera – 8.743
Motomel – 8.543
Zanella – 6.130
Corven – 6.045
Keller – 4.823
Mondial – 3.550
Bajaj – 2.792
Siam – 1.996
Yamaha – 1.859
Los 10 modelos más vendidos
Honda Wave 110 S – 6.802
Gilera Smash – 5.857
Motomel B110 – 4.693
Keller KN110-8 – 4.057
Corven Energy 110 – 4.020
Mondial LD 110 Max – 2.714
Zanella ZB 110 – 2.185
Motomel S2 150 – 1.534
Honda XR150L – 1.301
Motomel CX 150 – 1.210
