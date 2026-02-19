Semana del Gato: bienestar felino y adopción responsable + Seguir en









La Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA) pone el foco en la importancia de una buena nutrición y un cuidado integral.

Febrero 2026: Semana del Gato.

El 20 de febrero es una de las fechas elegidas para celebrar el día Internacional del Gato en conmemoración de "Socks", la mascota del expresidente estadounidense Bill Clinton. Debido a esto, la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA) pone el foco en la importancia del bienestar felino y una adopción responsable. Entre los pilares más importantes según la organización, es una buena nutrición.

Desde 2020, en la Ciudad de Buenos Aires, la población de gatos creció alrededor de un 25% y actualmente hay más de 360.000. Esto significa que, cada vez más familias los reconocen como parte activa del núcleo familiar ya que su compañía aporta rutinas, contención emocional y bienestar, especialmente en hogares pequeños.

semana del gato Maddie Maida Re, Coordinadora de la Comisión de Petfood de CAENA (Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal) Nutrición de calidad para los felinos Estar atento a la alimentación de un gato es una forma de fortalecer ese vínculo afectivo que se construye día a día. Por eso, también se ha registrado un cambio en los hábitos de cuidado, que se plasma en un incremento de la incorporación de alimentos balanceados en la dieta felina.

En 2024, el mercado total de alimentos para mascotas (interno y exportación) fue de 842.600 toneladas, y cerca de una cuarta parte de ese volumen correspondió a alimento para gatos, un segmento que muestra un incremento sostenido y mayor desarrollo de fórmulas específicas. Desde CAENA estiman que los números se mantuvieron en términos similares durante el 2025.

En cuanto a la dimensión del negocio, la facturación del rubro mascotas del año pasado se ubicaría en unos u$s1.100 millones para el mercado interno y u$s110 millones en exportación. Además, aunque estas cifras se vienen manteniendo estables durante los últimos tres años, se observa un crecimiento de en la facturación del segmento gatos.

Para CAENA este avance responde a una mayor conciencia por parte de los tutores, que priorizan alimentos completos, seguros y adaptados a las necesidades nutricionales particulares de los felinos. “Una alimentación adecuada influye directamente en la salud general, el comportamiento y la longevidad de los gatos”, expresaron desde la compañía. En línea con el creciente reconocimiento del rol emocional que cumplen los gatos dentro de la familia, la Asociación Felina Argentina (AFA), junto a Argencoon, viene acompañando y apoyando experiencias pioneras de terapia asistida con gatos de la raza Maine Coon en adultos mayores. Las mismas son impulsadas por la Lic. Julieta Rodríguez Canga, especialista en gerontología social y directora Institucional de la Residencia de Larga estadía Instituto Geriátrico Nuestra Señora de las Nieves. Estas iniciativas promueven la interacción directa entre los felinos y los residentes de la institución, destacando los beneficios del ronroneo y la caricia en la salud mental, la reducción del estrés y la generación de vínculos afectivos.

