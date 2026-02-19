Nuevo apoyo de Donald Trump a Javier Milei: "Yo respaldo a este caballero" + Seguir en









El expresidente estadounidense destacó su apoyo al mandatario argentino al presentarlo ante líderes políticos, en medio de una agenda clave para el Gobierno y mientras en Buenos Aires se debate la reforma laboral.

Donald Trump volvió a respaldar a Javier Milei.

El presidente Javier Milei recibió un nuevo gesto de respaldo público de Donald Trump durante su participación en un encuentro del denominado Consejo de Paz, realizado en Washington. La mención se produjo cuando el mandatario de Estados Unidos presentaba a los dirigentes presentes y destacó especialmente la figura del jefe de Estado argentino.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“¿Dónde está el presidente Milei? Le di mi apoyo. No se supone que deba apoyar a la gente, pero apoyo a la gente que me gusta”, afirmó el líder republicano ante el auditorio. En su intervención, recordó además el triunfo electoral del argentino: “Este caballero, Milei, iba un poco por detrás en las encuestas, pero terminó ganando en forma aplastante”.

Trump también mencionó entre los dirigentes respaldados al primer ministro húngaro Viktor Orbán, presente en el evento, y sostuvo que en los últimos años extendió su apoyo político más allá de Estados Unidos hacia líderes extranjeros con los que comparte afinidad ideológica.

VIDEO TRUMP SALUDA A MILEI Donald Trump destacó a Javier Milei durante el Consejo de Paz. La participación de Milei en el foro se dio en paralelo a una jornada considerada decisiva para su gestión, marcada por el debate legislativo de la reforma laboral y negociaciones políticas para reunir apoyos parlamentarios. Desde la comitiva oficial destacaron que la agenda en Washington apunta a consolidar vínculos internacionales y fortalecer la imagen del mandatario en ámbitos políticos y económicos.

El respaldo de Trump se suma a otros gestos previos entre ambos dirigentes y refuerza la sintonía política que mantienen desde la campaña presidencial argentina, en un contexto en el que Milei busca posicionarse como un aliado estratégico de sectores conservadores a nivel global.

Javier Milei sigue desde Washington una jornada clave para el oficialismo El presidente Javier Milei se encuentra en Washington para participar de la sesión inaugural del denominado Consejo de Paz impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump, en medio de una jornada considerada clave para su gestión. El viaje, de carácter breve, busca consolidar el alineamiento internacional del Gobierno y reforzar los vínculos con dirigentes afines en el exterior. PARO CGT FEBRERO 26 b Javier Milei sigue desde Estados Unidos una jornada clave para el país. Mariano Fuchila La agenda oficial comenzó tras la llegada del mandatario a Estados Unidos en un vuelo especial, con actividades concentradas en la participación en el encuentro internacional y reuniones vinculadas a la iniciativa promovida por Trump. Luego de esas actividades, el Presidente prevé regresar al país en pocas horas, completando una gira de menos de dos días. En un primer momento estaba previsto que la comitiva incluyera a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno, pero finalmente el viaje se realizó con una delegación reducida. Desde el oficialismo justifican la intensa agenda internacional del mandatario en la necesidad de posicionar a la Argentina en el escenario global y atraer inversiones, con Estados Unidos como uno de los socios estratégicos prioritarios.