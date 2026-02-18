El invento que te proyecta un mundo invisible para el resto y generó millones de fanáticos en todo el mundo + Seguir en









Este nuevo aparato será una de las grandes revoluciones que tendrá la industria de los videojuegos.

Las gafas que permitirán vivir una experiencia distinta a los usuarios de videojuegos. TOZO

La tecnología avanza a pasos agigantados, en especial en el mercado de los videojuegos, donde millones de usuarios buscan constantemente las distintas innovaciones que mejoran su experiencia a la hora de jugar. Entre ellas, un reciente invento ha dado qué hablar y apunta a ser el futuro de la industria.

Esta práctica forma de entrar a un mundo virtual ha sorprendido a muchos usuarios, quienes ya empiezan a considerarla la mejor alternativa entre todas las que existen al día de hoy.

VIZO Z1 Pro TOZO Este invento, que se asemeja a unas gafas de sol comunes y corrientes, cuenta con grandes ventajas para los usuarios. TOZO Los nuevos lentes que revolucionaron la tecnología: de qué trata La empresa TOZO presentó el modelo VIZO Z1 Pro, unas gafas de realidad aumentada que se destacan por ser extremadamente ligeras y potentes. Este dispositivo pesa apenas 63 gramos y tiene la capacidad de desplegar ante los ojos del usuario una pantalla virtual inmensa que resulta invisible para cualquier otra persona que esté alrededor.

A diferencia de los cascos de realidad virtual convencionales que suelen ser grandes y molestos, este equipo apuesta por un diseño ergonómico similar al de unos lentes de sol modernos. Su estructura sin marcos permite mantener un campo de visión amplio, integrando la imagen digital con el entorno real de una manera fluida y poco invasiva.

El objetivo principal de este invento es funcionar como un cine personal de bolsillo o un monitor de trabajo que se puede transportar a cualquier lado. Al conectarse, genera la sensación visual de estar frente a una pantalla de 160 pulgadas, ideal para utilizarse en viajes largos, cafeterías o espacios reducidos donde no hay lugar para equipos físicos.

Embed - Los mejores lentes para entretenimiento Tozo Vizo Z1 Pro AR Glasses Las características de este dispositivo El corazón de este sistema es su tecnología Micro-OLED, que ofrece una resolución Full HD con una tasa de refresco de 120Hz, lo que garantiza una fluidez total para los videojuegos. El brillo alcanza los 6.000 nits, una potencia suficiente para que las imágenes se vean nítidas y vibrantes incluso en ambientes con mucha luz natural o al aire libre. La compatibilidad es uno de sus puntos más fuertes, ya que se conecta de forma directa con consolas como PlayStation 5, Xbox y Nintendo Switch, además de computadoras y teléfonos móviles. Para quienes utilizan gafas recetadas, el equipo incluye un sistema de ajuste de dioptrías independiente para cada ojo, eliminando la necesidad de usar lentes de contacto adicionales. Actualmente, el producto se puede conseguir a través de la plataforma de financiamiento colectivo Kickstarter, donde se ofrece a un precio promocional de 329 dólares para los primeros compradores. La compañía anunció que los envíos globales de las unidades comenzarán a realizarse a partir de abril de 2026.

