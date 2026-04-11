Por qué deberías podar tus plantas en otoño y para qué sirve esta limpieza + Seguir en









Un aspecto fundamental para su cuidado es el control de sus hojas, por eso es necesario saber cuándo y cómo hacerlo.

Se viene una época delicada en la jardinería del hogar y te contamos cómo cuidar tus plantas. Imagen: Freepik

El cuidado de las plantas es una parte fundamental de cualquier jardín, ya sea en una casa con patio o en un pequeño balcón. Mantenerlas saludables no solo mejora el aspecto del espacio, sino que también favorece su crecimiento y prolonga su vida. Dentro de las tareas de jardinería, la poda ocupa un lugar clave.

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Se trata de una práctica que, bien realizada, ayuda a controlar el desarrollo de las plantas, mejorar su forma y prevenir problemas a futuro. El otoño, en particular, es una de las mejores épocas para llevar adelante esta tarea. Durante esta estación, muchas especies entran en una fase de reposo, lo que permite intervenirlas con menor riesgo y prepararlas para afrontar el invierno en mejores condiciones.

Podar La poda es fundamental para mantener la salud de las plantas. Imagen: Freepik Para que sirve la poda de otoño La poda otoñal cumple varias funciones fundamentales para la salud de las plantas. Una de las principales es eliminar ramas secas, dañadas o enfermas, que pueden convertirse en focos de plagas o infecciones si no se retiran a tiempo. Además, esta práctica mejora la circulación del aire y permite que la luz llegue mejor a todas las partes de la planta.

Esto favorece un crecimiento más equilibrado y reduce la aparición de hongos u otros problemas derivados de la humedad. Por otro lado, podar en otoño ayuda a que la planta concentre su energía en las partes más sanas, fortaleciendo su estructura y preparándola para brotar con más fuerza en primavera.

También reduce riesgos de roturas durante el invierno por el peso del viento, la lluvia o incluso la nieve.

Podar plantas Los mejores consejos de jardinería para que cuides las plantas de tu hogar. Imagen: Freepik Qué hay que tener en cuenta antes de podar Antes de empezar a podar, es importante conocer el tipo de planta que tenés, ya que no todas reaccionan igual a los cortes. Algunas especies necesitan podas suaves, mientras que otras toleran intervenciones más intensas. También es fundamental elegir el momento adecuado dentro del otoño. Lo ideal es hacerlo cuando la planta ya comenzó su reposo, evitando días de heladas o lluvias intensas que puedan afectar la cicatrización de los cortes. Por último, es clave utilizar herramientas limpias y bien afiladas para hacer cortes precisos. Esto no solo facilita el trabajo, sino que también evita dañar la planta y reduce el riesgo de infecciones posteriores. Podar Todo lo que tenés que tener en cuenta este otoño para tus plantas del hogar. Imagen: Freepik Cómo se poda según cada tipo de planta La forma de podar varía según el tipo de planta. En árboles y arbustos, lo más común es realizar una poda de limpieza, eliminando ramas secas o mal ubicadas para mejorar su estructura y permitir un crecimiento más ordenado. En plantas ornamentales o con flores, la poda suele ser más ligera. En muchos casos, alcanza con retirar flores marchitas y ramas débiles para estimular nuevas floraciones sin afectar su desarrollo natural. En el caso de frutales, la poda tiene un objetivo más productivo: mejorar la calidad y cantidad de frutos. Para eso, se eliminan ramas improductivas y se favorece la entrada de luz, lo que permite obtener mejores cosechas en la siguiente temporada.

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