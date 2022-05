Pánico cripto y crisis financiera: dónde invertir hoy con retornos en dólares

Por otro lado, los que optaron por refugiar sus ahorros en criptomonedas, no lograron más que reducir su capital ya que éstas se encuentran en los valores mínimos de principio de año. El bitcoin, principal criptomoneda del mundo, perdió la mitad de su valor en pocos meses y hoy se encuentra en uno de sus puntos más bajos en el último año -la última vez que cotizó por debajo de los u$s 33.000 fue en julio del 2021-, mientras que el ritmo de caída no parece desacelerarse en ningún momento.

Al mismo tiempo, los vaivenes de la economía local y la inestabilidad macroeconómica global derivados de la pandemia y posterior guerra en Ucrania complican la estabilidad de los mercados financieros que ya no ofrecen los mismos retornos y seguridad. Wall Street lleva 6 semanas seguidas de caídas, su racha bajista más larga en 10 años y muy pronto veremos sus efectos en otros mercados. Bajo este contexto, los ahorristas argentinos ven cada vez más reducidas las alternativas para hacer rendir el sueldo en pesos.

En contraposición, surgió una propuesta que ya es tendencia en el mundo y que ofrece grandes retornos en dólares manteniendo la seguridad y estabilidad que ofrecen los activos reales. Este es el caso del crowdfunding inmobiliario. Un método de financiamiento colectivo que permite a todos los argentinos dolarizar sus ahorros en pesos participando en la adquisición de propiedades valuadas en dólares y percibir la ganancia generada por su alquiler y posterior venta.

Con más de 125.000 inversores registrados, Crowdium es la plataforma de crowdfunding Inmobiliario más grande de Latinoamérica. Nació en 2015 con el objetivo de democratizar las inversiones en uno de los mercados más seguros del mundo: el inmobiliario. Actualmente la empresa ha generado más de 3.200 millones de pesos en inversiones a través de 20 proyectos inmobiliarios y muy pronto darán inicio a su expansión regional permitiendo a otros países de Latinoamérica invertir en propiedades desde montos mínimos.

Hoy Crowdium acerca una nueva oportunidad de inversión, Vaiv Belgrano, un desarrollo de viviendas en el corazón residencial de Belgrano entre las avenidas Crámer y Cabildo. La empresa propone adquirir unidades de pozo, de 2 a 4 ambientes, con un importante descuento con respecto al precio de mercado. Al ser uno de los desarrollos de mayor escala sobre una esquina con triple frente y una oferta de amenities única en una zona donde la revalorización desde el pozo a terminado supera el 10% anual en promedio, se estima generar una rentabilidad total entre el 30 y 40% en dólares en 36 meses.

¿Cómo acceder a esta oportunidad?

Desde la comodidad de su casa, los inversores pueden registrarse y crear su cuenta de forma gratuita en la plataforma de la empresa, seleccionar el monto con el que deseen participar en pesos o dólares y en unos pocos pasos invertir con total seguridad y transparencia. Se puede acceder desde la web o llamando al teléfono 0800-220-2769 para que un asesor comercial siga el proceso.

