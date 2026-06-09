Alerta en Córdoba por la desaparición de Luciana Aylén Barrios: fue vista por última vez al salir de la escuela

La adolescente de 15 años fue vista por última vez tras finalizar las clases. Participan decenas de efectivos, móviles y un helicóptero.

La adolescente de 15 años fue vista por última vez al retirarse de su escuela en Colonia Caroya.

La desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón , una adolescente de 15 años, movilizó a las autoridades de Córdoba, que desplegaron un importante operativo de búsqueda en Colonia Caroya y localidades cercanas. La joven fue vista por última vez al mediodía del lunes al salir de la escuela y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.

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La preocupación creció durante las horas posteriores a su desaparición y llevó a que la madre de la adolescente realizara la denuncia ante las autoridades. A partir de ese momento, la Justicia provincial y las fuerzas de seguridad activaron un operativo para intentar determinar qué ocurrió después de que la joven abandonara el establecimiento educativo.

Según informaron los investigadores, Luciana fue vista por última vez alrededor de las 12 del mediodía cuando se retiró del Colegio Presbítero José Bonoris . Los testimonios recogidos hasta el momento indican que una amiga fue la última persona que tuvo contacto con ella y relató que la adolescente permaneció esperando un colectivo tras finalizar la jornada escolar.

Con esos datos como punto de partida, los investigadores intentan reconstruir sus movimientos y establecer qué sucedió en las horas posteriores a su salida del colegio.

El operativo se extiende a distintos sectores de Colonia Caroya y localidades cercanas.

Más de 90 efectivos participan del operativo

Ante la falta de información concreta sobre el paradero de la joven, las autoridades pusieron en marcha un importante despliegue de recursos en distintos sectores de Colonia Caroya y zonas aledañas.

El operativo cuenta con la participación de 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero, que realiza recorridos aéreos para ampliar el área de búsqueda. Además, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se trasladó hasta la localidad para supervisar personalmente el desarrollo de las tareas.

La investigación quedó bajo la órbita del fiscal Guillermo Monti, quien coordina las distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento del caso y obtener pistas que permitan localizar a la adolescente.

Difunden sus características físicas para facilitar la búsqueda

Mientras continúan los rastrillajes y las diligencias judiciales, las autoridades difundieron la imagen de Luciana y brindaron detalles sobre su aspecto físico para facilitar su identificación.

La adolescente tiene contextura delgada, cabello largo negro, tez trigueña y una altura aproximada de 1,60 metro. Al momento de desaparecer vestía un jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

Desde la Policía de Córdoba solicitaron la colaboración de la comunidad y remarcaron que cualquier dato puede resultar fundamental para avanzar en la investigación. Por ese motivo, pidieron que toda persona que cuente con información sobre el paradero de la joven se comunique de inmediato con las autoridades correspondientes.