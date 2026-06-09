Va a cruzar el Atlántico en un mini barco solar de 1,2 metros: la increíble historia de Andrew Bedwell

Andrew Bedwell intenta romper un récord mundial de navegación al cruzar el océano Atlántico en un barco solar de 1,2 metros de largo , diseñada para una sola persona.

El desafío consiste en completar la travesía en solitario desde Terranova, en Canadá, hasta el Reino Unido en alrededor de 90 días . Su objetivo es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer , enfermedad que marcó su historia personal y el nombre del proyecto. ¡Descubrílo!

Andrew Bedwell es un constructor y reparador de embarcaciones de Lancashire, Reino Unido , con una larga trayectoria en proyectos de navegación no convencional, incluido un viaje al Ártico.

Su vida personal está directamente vinculada al proyecto que hoy lo lleva al Atlántico. El nombre de su embarcación, Big C, es una referencia directa al cáncer, enfermedad que afectó a su familia: perdió a sus padres a causa de esta patología y también a un amigo cercano que colaboró en el diseño del casco.

Toda la travesía está orientada a recaudar fondos para Cancer Research UK.

En sus propias palabras, el objetivo del proyecto va más allá del récord: "Este pequeño barco es una herramienta que me permite cumplir mis sueños, pero también lo hago con la intención de incentivar a la gente en pequeñas grandes acciones; tal vez solo sea abrir la puerta de su casa y saludar a alguien, o impulsar a que alguien nade 100 metros por alguna causa solidaria, cualquier cosa que los motive a moverse y contribuir".

andrew bedwell2

Así es el barco más pequeño del mundo diseñado para cruzar el océano

El Big C V2 es considerado uno de los microbarcos más pequeños construidos para navegación oceánica. Su estructura fue fabricada en aluminio reforzado.

La embarcación tiene solo 1,2 metros de largo, lo que obliga a Bedwell, que mide 1,83 mts., a permanecer en posición fetal o sentado durante la mayor parte de la travesía. "Es como estar adentro de un contenedor de basura con ruedas mejorado", bromeó

"Cuando las condiciones son malas, estoy sentado, y lo que haré será estar completamente sujeto al barco con un arnés, con las manos, los codos, todo sujeto con un arnés", describió y añadió: "Cuando las condiciones son buenas, puedo ponerme de pie, abrir la escotilla y volver a ponerme en pie. Tengo un montón de ejercicios que hacer".

El interior del barco fue diseñado para ser funcional: incluye espacio para provisiones de hasta 98 días, compuestas principalmente por carne seca, pasas y barras hipercalóricas selladas al vacío. Estos elementos, además, cumplen una doble función al integrarse a la estructura del casco, aportando aislamiento y estabilidad adicional.

El sistema energético se basa en dos paneles solares de 50 W para sostener la navegación y la comunicación satelital. La velocidad máxima estimada es de aproximadamente 6,7 km/h, dependiendo del estado del mar y el viento.

"Desde fuera el barco tiene un aspecto horrible, pero desde dentro no está tan mal. Es bastante cómodo, la verdad, al menos durante un rato. No es el mejor lugar para estar, pero es un reto increíble y es a lo que me dedico. Me gusta ponerme a prueba", detalló Bedwell.

andrew bedwell5

El récord mundial que busca romper tras un primer intento fallido

El récord que busca Bedwell es el de la embarcación más pequeña en completar un cruce en solitario del océano Atlántico. La marca vigente pertenece al navegante Hugo Vihlen, quien logró la travesía en un barco de mayores dimensiones en 1993, completando el cruce en 105 días.

El desafío implica atravesar 3.218 kilómetros de océano abierto, sin asistencia externa. Se espera que llegue a Reino Unido entre entre agosto y septiembre, tras 90 días.

Sin embargo, este no es el primer intento del británico. En 2023, el viaje terminó abruptamente 12 horas después de la salida, cuando una filtración comprometió la estabilidad del casco. Luego, durante las maniobras de rescate, la embarcación sufrió un impacto que la dejó inutilizable.

"Tres años de trabajo destruidos en nanosegundos", señaló.

andrew bedwell6

Tras ese fracaso, decidió reconstruir el proyecto con mejoras estructurales y sistemas reforzados. "Pero como dije, estoy tratando de inspirar a otros a hacer cosas, así que decidí que, bueno, no hay manera de que pueda parar", detalló y continuó: "Así que lo que hicimos fue regresar directamente al Reino Unido, construimos otro barco y tres años después aquí estamos, listos para zarpar de nuevo".

"Estoy muy emocionado. Será un gran reto para mí, pero me gustaría que esta experiencia motive a mucha gente a perseguir sus sueños”, concluyó.