Para inversores: cuatro franquicias de baja inversión y rápido recupero

La inversión total estimada para instalar un local de Tienda de huevos es de u$s18.000 y el recupero de la inversión está proyectado en un lapso de 12 a 16 meses. Desde la compañía explican que el manejo por parte del franquiciado es muy sencillo y que operan un segmento de negocios de alta rotación y alto consumo per cápita.

Emplatame, almacén de congelados, es una opción dentro del mercado de alimentos congelados a tener en cuenta. Con 30 años de experiencia, ofrece platos gourmet, saludables, listos en minutos. Según explican desde la firma, su propuesta satisface a los amantes de la buena cocina que sin tiempo, ganas o por confianza eligen productos de alta calidad, congelados, al vacío y listos para regenerar o preparar sus propios platos.

La inversión total para instalar una franquicia de Emplatame ronda los u$s21.000 y la facturación promedio del local está proyectada en el orden de los $32,2 millones.

Por su parte, el retorno de la inversión está pautado en un plazo de alrededor de 18 meses. El local debe tener mínimo 40m2 la firma ofrece al franquiciado la posibilidad de entregar locales "llave en mano", es decir que se encarga de todo el acondicionamiento para la puesta en marcha.

La Milanesería, es una franquicia relativamente nueva, comenzó a operar en este formato en 2024, cuenta actualmente con siete locales y busca seguir expandiéndose. La empresa tiene su foco de negocios en la venta de milanesas preparadas, listas para cocinar y una de sus principales características es que ofrece una amplia variedad que van desde milanesas de ternera, pasando por cordero, pollo y cerdo, hasta vegetarianas.

La inversión total para instalar una franquicia de La Milanesería ronda los u$s25.000 y según la empresa, cada establecimiento tiene una facturación promedio anual de aproximadamente u$s150.000. La dimensión mínima del local es de 40 m2 y una cuestión fundamental es que este tipo de negocio es de muy fácil operación para el franquiciado. Finalmente, el recupero de la inversión está proyectado a partir de los 8 meses.

Colorshop es una de las cadenas de pinturería más importantes del país con más de 300 locales en operación. La empresa ofrece en sus establecimientos toda la línea completa de Sinteplast, que abarca arquitectónica, automotor, industria y construcción.

La firma ofrece al franquiciado todo el know how no solo para la instalación del comercio sino también para su funcionamiento. El monto estimado que debe desembolsar un inversor, dependiendo del tamaño del local, ronda los $19 millones más impuestos. Por su parte, la facturación promedio anual del local está estimada en $36 millones y el recupero de la inversión está proyectado en entre 12 a 18 meses.

Entre las características principales que destaca Colorshop para la instalación de un local de su marca, es que debe tener una dimensión de alrededor de 120 m2 y preferentemente localizado en un esquina.

La empresa ofrece además el modelo llave en mano por el que el franquiciado no debe ocuparse de las obras previas del establecimiento. Por último, el contrato es de cinco años y lo ideal es que el franquiciado sea activo en la operatoria.

Colorshop también cuenta con una sólida tienda online que justamente se respalda en sus franquiciados. Lo que genera un ingreso adicional para el local del inversor.